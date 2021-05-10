https://ria.ru/20210510/pobeda-1731623976.html

На Кубе возложили цветы у мавзолея павших советских солдат

На Кубе возложили цветы у мавзолея павших советских солдат

Русские и кубинцы 9 мая встретились у мемориала советскому солдату-интернационалисту в Гаване, чтобы отпраздновать День Победы над фашизмом и 76-ю годовщину... РИА Новости, 10.05.2021

2021-05-10T02:54

2021-05-10T02:54

2021-05-10T02:54

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ГАВАНА, 10 мая - РИА Новости. Русские и кубинцы 9 мая встретились у мемориала советскому солдату-интернационалисту в Гаване, чтобы отпраздновать День Победы над фашизмом и 76-ю годовщину окончания Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.В ходе церемонии, посвященной победе Советского Союза над фашизмом в 1945 году, российский посол Андрей Гуськов и кубинский генерал Рамон Пардо Герра возложили цветы у мавзолея на острове, где покоятся останки павших советских солдат и офицеров.Обращаясь к участникам мероприятия, посол Гуськов заявил, что "безмерная вера в победу, мужество и героизм советских людей позволили не только выстоять под огнем врага, но и спасти европейскую и мировую цивилизацию"."Мы никогда не забудем ожесточенную оборону Брестской крепости, бойцы которой, атакованные немецкой армией ранним утром первого дня войны, 22 июня 1941 года, сражались насмерть за свою страну; победные бои под Москвой, которые считаются первым поражением нацистов, в Сталинграде, где Германия определенно потеряла стратегическую инициативу, и на Курской дуге, в крупнейшем танковом сражении в истории", - сказал дипломат.Российский посол напомнил о вкладе Кубы в победу над фашизмом, упомянув трех молодых кубинцев, которые сражались на стороне Красной армии: братьев Хорхе и Альдо Виво Лоранов и Энрике Вилара Фигередо - двое последних погибли в боях на российской земле. ВМС Кубы в годы войны потопили немецкую подводную лодку, которая намеревалась атаковать судно с сахаром для Советского Союза, в стране действовали более 100 комитетов поддержки СССР, которые собирали и отправляли продовольствие на советско-германский фронт.Сад памятиВпервые на Кубе прошла акция "Сад памяти", которая стартовала в 2020 году и прошла уже более чем в 50 странах. Участники акции высадят 27 миллионов деревьев в память о погибших на войне советских людях.Семь молодых деревьев в рамках этой акции посадили у мемориала советскому солдату. В церемонии участвовали представители Азербайджана, Белоруссии и Казахстана, а также офицеры кубинских вооруженных сил и официальные лица Кубинского института дружбы народов."Высадка этих деревьев на нашей земле - это проявление солидарности с теми миллионами людей, которые погибли на войне. Мы гордимся тем, что мы - единственная страна на американском континенте, которая поддерживает вечный огонь и мемориал, посвященный советскому солдату-интернационалисту, и именно здесь каждое 9 мая мы чествуем эту великую победу советского народа", - рассказал агентству глава русской общины Рейес.

https://ria.ru/20210509/pobeda-1731487464.html

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сталинград, москва, куба, белоруссия, гавана, в мире