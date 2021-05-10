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В Москве начинают отключать отопление
В Москве начинают отключать отопление
Отключение отопления в Москве стартует 10 мая и продлится до пяти дней, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. РИА Новости, 10.05.2021
2021-05-10T08:44
2021-05-10T08:49
москва сегодня: мегаполис для жизни
жкх
петр бирюков
москва
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Отключение отопления в Москве стартует 10 мая и продлится до пяти дней, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.Заместитель мэра пояснил, что отключение отопления проводится поэтапно и занимает до пяти дней."Специалистам Комплекса городского хозяйства предстоит отключить отопление в более чем 74 тысячах зданий, в числе которых свыше 34 тысяч жилых домов. Вначале проходят отключения на промышленных и административных объектах, затем - в жилых зданиях, школах, детских дошкольных и лечебных учреждениях", - рассказал заммэра.Бирюков сообщил, что после отключения отопления начнется подготовка тепловых сетей к следующему осенне-зимнему периоду.
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жкх, петр бирюков, москва

В Москве начинают отключать отопление

08:44 10.05.2021 (обновлено: 08:49 10.05.2021)
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПодготовка к отопительному сезону в подъезде жилого дома в поселке Калиново Свердловской области
Подготовка к отопительному сезону в подъезде жилого дома в поселке Калиново Свердловской области - РИА Новости, 1920, 10.05.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Отключение отопления в Москве стартует 10 мая и продлится до пяти дней, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Согласно федеральному законодательству, решение об окончании отопительного периода принимается, когда в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха сохраняется на уровне выше 8 градусов. С учетом погоды принято решение приступить 10 мая к переводу столичной системы теплоснабжения на летний режим работы", — сообщил Бирюков.
Заместитель мэра пояснил, что отключение отопления проводится поэтапно и занимает до пяти дней.
"Специалистам Комплекса городского хозяйства предстоит отключить отопление в более чем 74 тысячах зданий, в числе которых свыше 34 тысяч жилых домов. Вначале проходят отключения на промышленных и административных объектах, затем - в жилых зданиях, школах, детских дошкольных и лечебных учреждениях", - рассказал заммэра.
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Бирюков сообщил, что после отключения отопления начнется подготовка тепловых сетей к следующему осенне-зимнему периоду.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниЖКХПетр БирюковМосква
 
 
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