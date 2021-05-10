https://ria.ru/20210510/otoplenie-1731629956.html
В Москве начинают отключать отопление
В Москве начинают отключать отопление
Отключение отопления в Москве стартует 10 мая и продлится до пяти дней, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. РИА Новости, 10.05.2021
2021-05-10T08:44
2021-05-10T08:44
2021-05-10T08:49
москва сегодня: мегаполис для жизни
жкх
петр бирюков
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/19/1577746038_0:71:2990:1753_1920x0_80_0_0_98210d07480223b59bf6eddfc02ce432.jpg
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Отключение отопления в Москве стартует 10 мая и продлится до пяти дней, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.Заместитель мэра пояснил, что отключение отопления проводится поэтапно и занимает до пяти дней."Специалистам Комплекса городского хозяйства предстоит отключить отопление в более чем 74 тысячах зданий, в числе которых свыше 34 тысяч жилых домов. Вначале проходят отключения на промышленных и административных объектах, затем - в жилых зданиях, школах, детских дошкольных и лечебных учреждениях", - рассказал заммэра.Бирюков сообщил, что после отключения отопления начнется подготовка тепловых сетей к следующему осенне-зимнему периоду.
https://ria.ru/20210428/kuban-1730373992.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/19/1577746038_10:0:2741:2048_1920x0_80_0_0_2a457fc30f9ebefacda7a1be9215b6dd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жкх, петр бирюков, москва
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости.
Отключение отопления в Москве
стартует 10 мая и продлится до пяти дней, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков
.
"Согласно федеральному законодательству, решение об окончании отопительного периода принимается, когда в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха сохраняется на уровне выше 8 градусов. С учетом погоды принято решение приступить 10 мая к переводу столичной системы теплоснабжения на летний режим работы", — сообщил Бирюков.
Заместитель мэра пояснил, что отключение отопления проводится поэтапно и занимает до пяти дней.
"Специалистам Комплекса городского хозяйства предстоит отключить отопление в более чем 74 тысячах зданий, в числе которых свыше 34 тысяч жилых домов. Вначале проходят отключения на промышленных и административных объектах, затем - в жилых зданиях, школах, детских дошкольных и лечебных учреждениях", - рассказал заммэра.
Бирюков сообщил, что после отключения отопления начнется подготовка тепловых сетей к следующему осенне-зимнему периоду.