https://ria.ru/20210510/otoplenie-1731629956.html

В Москве начинают отключать отопление

В Москве начинают отключать отопление

Отключение отопления в Москве стартует 10 мая и продлится до пяти дней, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. РИА Новости, 10.05.2021

2021-05-10T08:44

2021-05-10T08:44

2021-05-10T08:49

москва сегодня: мегаполис для жизни

жкх

петр бирюков

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/19/1577746038_0:71:2990:1753_1920x0_80_0_0_98210d07480223b59bf6eddfc02ce432.jpg

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Отключение отопления в Москве стартует 10 мая и продлится до пяти дней, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.Заместитель мэра пояснил, что отключение отопления проводится поэтапно и занимает до пяти дней."Специалистам Комплекса городского хозяйства предстоит отключить отопление в более чем 74 тысячах зданий, в числе которых свыше 34 тысяч жилых домов. Вначале проходят отключения на промышленных и административных объектах, затем - в жилых зданиях, школах, детских дошкольных и лечебных учреждениях", - рассказал заммэра.Бирюков сообщил, что после отключения отопления начнется подготовка тепловых сетей к следующему осенне-зимнему периоду.

https://ria.ru/20210428/kuban-1730373992.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жкх, петр бирюков, москва