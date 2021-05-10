https://ria.ru/20210510/ogranicheniya-1731683704.html

В Британии ослабят ограничения из-за COVID-19

В Британии ослабят ограничения из-за COVID-19

Британия с 17 мая ослабит коронавирусные ограничения: людям разрешат ходить в гости, путешествовать по стране, откроются гостиницы, театры и музеи, пабы,... РИА Новости, 10.05.2021

2021-05-10T19:28

2021-05-10T19:28

2021-05-10T20:01

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

борис джонсон

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ЛОНДОН, 10 мая - РИА Новости, Денис Ворошилов. Британия с 17 мая ослабит коронавирусные ограничения: людям разрешат ходить в гости, путешествовать по стране, откроются гостиницы, театры и музеи, пабы, рестораны и кафе смогут обслуживать посетителей в помещениях, а не только на уличных террасах, сообщил британский премьер Борис Джонсон.Ранее правительство обещало снять часть ограничений с 17 мая, если в стране продолжит снижаться заражаемость коронавирусом, а программа вакцинации будет продолжаться теми же темпами."Успешная программа вакцинации позволила нам выполнить ранее намеченный график и пойти на этот шаг. С понедельника на следующей неделе, с 17 мая, в Англии начинает действовать третья степень коронавирусных ограничений вместо четвертой, и, следовательно, сфера гостеприимства (гостиницы, рестораны, туристические объекты) сможет принимать клиентов внутри помещений. Также действующее "правило шести" теперь распространяется на походы в гости и встречи в помещениях", - сказал премьер на пресс-конференции в понедельник.Джонсон поблагодарил жителей страны за то, что соблюдали рекомендации правительства, что привело к резкому снижению, в отличие от стран Европы, количества новых случаев коронавируса. Он отметил, что такого результата помогла добиться массовая вакцинация."Ваши усилия видны, и это сыграло роль. Все данные показывают, что мы можем сделать этот шаг (ослабить ограничения)", - добавил премьер.По его словам, на сегодняшний день вакцинировано более двух третей населения страны и одна треть жителей получила вторые дозы прививки.Вместе с тем он добавил, что требование социальной дистанции сохраняется, как минимум, для общественных пространств и помещений. В частных домовладениях и хозяйствах люди с 17 мая смогут определять нормы дистанцирования между родственниками и друзьями самостоятельно.Карантинные ограничения были введены в Британии более года назад - с конца марта 2020 года, их ослабляли летом 2020 года и осенью. За это время страна пережила три локдауна, самыми строгими из которых были введенный во время первой волны пандемии весной 2020 года и третий - введенный с декабря 2020 года и частично действующий до 17 мая. Правительство обещает снять все ограничения после 21 июня, однако вопрос о полном открытии границ и международных поездках все еще открыт.Что будет можно после 17 маяСамой желанной для британцев станет возможность после 17 мая встретиться с большим количеством друзей и родственников или пригласить их в гости. Со следующего понедельника на свежем воздухе, в том числе на пикниках, смогут встречаться до 30 человек, в гостях в помещении могут встречаться до шести человек или большие группы, но только из двух домохозяйств.Открываются гостиницы, правительство снимает ограничения на поездки по стране с ночевкой. В гостиницах, хостелах или гостевых домах могут совместно размещаться группы не более шести человек или члены двух домохозяйств. Рестораны, кафе и пабы смогут обслуживать клиентов в залах, а не только "на вынос" или на верандах на свежем воздухе. Для обслуживания в залах действует "правило шести".Смогут открыться музеи, кинотеатры, концертные залы, стадионы, игровые залы и центры для детей, но для них будут действовать ограничения на количество посетителей. Разрешено возобновить групповые занятия спортом в помещениях. Решение об открытии саун и бань правительство пока не приняло.Свадьбы, приемы и другие групповые мероприятия могут проводиться при ограничении на количество участников до 30 человек. Количество участников прощальных церемоний на похоронах будет определяться вместимостью зданий и залов, где они проводятся.В средних школах отменяются требования к ученикам носить маски в школьных помещениях и классах, однако тестирование на коронавирус два раза в неделю будет проводиться и далее. С 17 мая все студенты вузов смогут вернуться к обучению в очной форме, но тестироваться им также придется два раза в неделю.Запрет на международные поездки формально снимается, однако список стран, прибывающие из которых пассажиры не должны соблюдать обязательный 10-дневный карантин, достаточно мал и состоит из 12 пунктов. Из популярных в Британии направлений в "зеленом списке" есть только Португалия и Израиль. Прибывающим, в частности, из Франции, Испании, Турции, России и большинства других стран придется по-прежнему отправляться на карантин домой, а из некоторых других стран, которые перечислены в "красном списке" - отбывать карантин в гостинице при аэропорте за свой счет.Пациентам домов престарелых с 17 мая разрешат принимать по пять посетителей. Власти отмечают, что такие встречи лучше проводить на свежем воздухе, если позволяет погода, чтобы еще больше снизить вероятность заражения.Несмотря на достаточно значительные послабления, власти рекомендуют людям сохранять бдительность, придерживаться социальной дистанции, соблюдать рекомендации, как можно чаще мыть руки, пользоваться санитайзером и носить маски там, где это предписано.

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https://ria.ru/20210510/koronavirus-1731680209.html

https://ria.ru/20210416/koronavirus-1728578040.html

https://ria.ru/20210324/dzhonson-1602687231.html

https://ria.ru/20210323/britaniya-1602512613.html

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коронавирус covid-19, борис джонсон, англия, европа, в мире