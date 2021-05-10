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https://ria.ru/20210510/kosmos-1731661945.html
Космодром в Крыму? "Амбициозные планы" Киева удивили украинцев
Космодром в Крыму? "Амбициозные планы" Киева удивили украинцев
Читатели украинских изданий раскритиковали заявление главы Государственного космического агентства Владимира Тафтая об "амбициозной программе" Киева, положения... РИА Новости, 10.05.2021
2021-05-10T15:40
2021-05-10T16:55
ситуация на украине
илон маск
hyperloop transportation
космос
земля
космос - риа наука
европейское космическое агентство
spacex
владимир зеленский
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Космодром в Крыму? Пользователей Сети удивили "амбициозные планы" Киева
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Читатели украинских изданий раскритиковали заявление главы Государственного космического агентства Владимира Тафтая об "амбициозной программе" Киева, положения из которой чиновник озвучил в беседе с телеканалом "Первый деловой".Согласно заявлению Тафтая, в ближайшие пять лет страна планирует создать собственный космодром, вступить в Европейское космическое агентство, а также вывести на орбиту семь спутников.Реализация программы, по словам чиновника, потребует как привлечения средств из бюджета Украины, так и вложений иностранных инвесторов."С МВФ согласовали, надеюсь?" — отреагировал один из читателей."Даже украинцам, если честно, смешно", — поддержал его другой."Название корабля "Зрада-перемога", ну и сам космодром, конечно же, в Крыму", — съязвил пользователь Сети."Может, сначала восстановить хоть один автомобильный бренд — например, "Запорожец"?" — предложили в комментариях."Директора уже назначили, а завод не построили", — отметил читатель."А что так скромно? Я считаю, что нужно сразу запускать на орбиту гиперлуп (проект Илона Маска Hyperloop был представлен в 2012 году. Предприниматель предлагал построить над поверхностью Земли трубы, в которых могут перемещаться пассажиры и грузы. — Прим. ред.)", — сыронизировали в комментариях.Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил запустить спутник дистанционного зондирования Земли "Сич 2-30". Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности страны Олег Уруский заявил, что Киев ведет переговоры с компанией SpaceX о возможности запуска аппарата в декабре.
https://ria.ru/20210420/zelenskiy-1729022928.html
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ситуация на украине, илон маск, hyperloop transportation, космос, земля, космос - риа наука, европейское космическое агентство, spacex, владимир зеленский, киев, украина, в мире

Космодром в Крыму? "Амбициозные планы" Киева удивили украинцев

15:40 10.05.2021 (обновлено: 16:55 10.05.2021)
 
© Fotolia / ElenartsВид на планету Земля из космоса
Вид на планету Земля из космоса - РИА Новости, 1920, 10.05.2021
© Fotolia / Elenarts
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Читатели украинских изданий раскритиковали заявление главы Государственного космического агентства Владимира Тафтая об "амбициозной программе" Киева, положения из которой чиновник озвучил в беседе с телеканалом "Первый деловой".
Согласно заявлению Тафтая, в ближайшие пять лет страна планирует создать собственный космодром, вступить в Европейское космическое агентство, а также вывести на орбиту семь спутников.
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Реализация программы, по словам чиновника, потребует как привлечения средств из бюджета Украины, так и вложений иностранных инвесторов.
"С МВФ согласовали, надеюсь?" — отреагировал один из читателей.
"Даже украинцам, если честно, смешно", — поддержал его другой.
"Название корабля "Зрада-перемога", ну и сам космодром, конечно же, в Крыму", — съязвил пользователь Сети.
"Может, сначала восстановить хоть один автомобильный бренд — например, "Запорожец"?" — предложили в комментариях.
"Директора уже назначили, а завод не построили", — отметил читатель.
"А что так скромно? Я считаю, что нужно сразу запускать на орбиту гиперлуп (проект Илона Маска Hyperloop был представлен в 2012 году. Предприниматель предлагал построить над поверхностью Земли трубы, в которых могут перемещаться пассажиры и грузы. — Прим. ред.)", — сыронизировали в комментариях.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил запустить спутник дистанционного зондирования Земли "Сич 2-30". Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности страны Олег Уруский заявил, что Киев ведет переговоры с компанией SpaceX о возможности запуска аппарата в декабре.
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Ситуация на УкраинеИлон МаскHyperloop TransportationКосмосЗемляКосмос - РИА НаукаЕвропейское космическое агентствоSpaceXВладимир ЗеленскийКиевУкраинаВ мире
 
 
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