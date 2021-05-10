Космодром в Крыму? "Амбициозные планы" Киева удивили украинцев
15:40 10.05.2021 (обновлено: 16:55 10.05.2021)
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Читатели украинских изданий раскритиковали заявление главы Государственного космического агентства Владимира Тафтая об "амбициозной программе" Киева, положения из которой чиновник озвучил в беседе с телеканалом "Первый деловой".
Согласно заявлению Тафтая, в ближайшие пять лет страна планирует создать собственный космодром, вступить в Европейское космическое агентство, а также вывести на орбиту семь спутников.
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Реализация программы, по словам чиновника, потребует как привлечения средств из бюджета Украины, так и вложений иностранных инвесторов.
"С МВФ согласовали, надеюсь?" — отреагировал один из читателей.
"Даже украинцам, если честно, смешно", — поддержал его другой.
"Название корабля "Зрада-перемога", ну и сам космодром, конечно же, в Крыму", — съязвил пользователь Сети.
"Может, сначала восстановить хоть один автомобильный бренд — например, "Запорожец"?" — предложили в комментариях.
"Директора уже назначили, а завод не построили", — отметил читатель.
"А что так скромно? Я считаю, что нужно сразу запускать на орбиту гиперлуп (проект Илона Маска Hyperloop был представлен в 2012 году. Предприниматель предлагал построить над поверхностью Земли трубы, в которых могут перемещаться пассажиры и грузы. — Прим. ред.)", — сыронизировали в комментариях.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил запустить спутник дистанционного зондирования Земли "Сич 2-30". Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности страны Олег Уруский заявил, что Киев ведет переговоры с компанией SpaceX о возможности запуска аппарата в декабре.
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