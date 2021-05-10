Кадыров потребовал от Израиля извинений за столкновения с палестинцами
02:20 10.05.2021 (обновлено: 02:34 10.05.2021)
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Власти Израиля должны извиниться за столкновения, произошедшие в ночь на субботу между палестинцами и израильскими бойцами пограничной полиции в Восточном Иерусалиме, считает глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.
Он назвал действия израильских властей "провокацией в самой изящной форме", направленной на то, чтобы мусульмане в отместку нарушили закон.
"Ведь потом можно будет из всех рупоров снова кричать, что последователи религии ислам — террористы", — написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Он добавил, что мировое сообщество не должно молчать в этой ситуации, а "беспредел" нужно остановить. По словам главы Чечни, мусульмане не будут ждать, пока "циничные нападки на мечеть и репрессии верующих" прекратятся.
"В создавшейся ситуации лучше для всех будет, если власти Израиля опомнятся и с полным осознанием того, что виновны в случившемся, извинятся за произошедшее. Урегулируйте конфликт, пока не поздно, иначе масштабы последствий будут плачевными!" — подчеркнул Кадыров.
Волнения вспыхнули накануне вечером возле Храмовой горы и в квартале Шейх Джаррах, где по решению израильского суда власти выселяют несколько арабских семей. Протесты по этому поводу продолжаются уже больше недели. По информации Красного Полумесяца, за последние дни ранения получили более 300 палестинцев. Полиция Израиля также сообщает о как минимум 17 пострадавших сотрудниках.
Глава палестинской национальной администрации Махмуд Аббас поручил представителю в ООН запросить заседание Совета Безопасности для обсуждения событий в Восточном Иерусалиме.
Спецпосланник ООН по ближневосточному урегулированию Тор Веннесланд выразил озабоченность в связи с ситуацией и призвал Израиль "прекратить снос и выселение в соответствии с его обязательствами и в соответствии с международным гуманитарным правом".
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