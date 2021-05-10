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https://ria.ru/20210510/izrail-1731677770.html
ХАМАС предъявил Израилю ультиматум из-за ситуации в Аль-Аксе
ХАМАС предъявил Израилю ультиматум из-за ситуации в Аль-Аксе
Военное крыло ХАМАС "Бригады Аль-Кассам" дало Израилю время до 18.00 для вывода солдат из районов мечети Аль-Акса и Шейх Джаррах в Восточном Иерусалиме, сообщил РИА Новости, 10.05.2021
2021-05-10T18:15
2021-05-10T23:44
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
красный полумесяц
махмуд аббас
оон
палестина
восточный иерусалим
twitter
израиль
в мире
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ГАЗА, 10 мая - РИА Новости. Военное крыло ХАМАС "Бригады Аль-Кассам" дало Израилю время до 18.00 для вывода солдат из районов мечети Аль-Акса и Шейх Джаррах в Восточном Иерусалиме, сообщил представитель крыла Абу Убайда в Twitter."Руководство сопротивления дает оккупантам крайний срок до шести часов вечера, чтобы вывести своих солдат и поселенцев из благословенной мечети Аль-Акса и района Шейх Джаррах и освободить всех задержанных во время недавних столкновений в Иерусалиме", - заявил Абу Убайда.Столкновения в Восточном Иерусалиме продолжаются уже несколько дней. Волнения в минувшую пятницу вспыхнули сразу в двух районах - возле Храмовой горы и в квартале Шейх Джаррах, где по решению израильского суда проводится выселение нескольких арабских семей, из-за чего уже больше недели продолжаются акции протеста, перерастающие в беспорядки. На фоне этого Махмуд Аббас поручил представителю Палестины в ООН запросить заседание Совета Безопасности для обсуждения событий в Восточном Иерусалиме.Ранее в понедельник представительство Красного Полумесяца в Иерусалиме сообщило журналистам, что число палестинцев, пострадавших в столкновениях с израильской полицией у мечети Аль-Акса, возросло до 331, семь пострадавших в тяжелом состоянии. По сообщениям агентства Wafa, полиция стянула крупные силы в район мечети, разместила снайперов в ее дворах, а также использовала слезоточивый газ, чтобы оттеснить палестинцев с территории мечети. Израильская полиция сообщила, что в столкновениях пострадали также девять ее сотрудников.К настоящему времени ситуация на Храмовой горе нормализовалась.
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7 495 645-6601
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Палестинцы закидывают полицейских камнями в Израиле
В Восточном Иерусалиме возобновились столкновения, уже десятки пострадавших.
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обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, красный полумесяц, махмуд аббас, оон, палестина, восточный иерусалим, twitter, израиль, в мире

ХАМАС предъявил Израилю ультиматум из-за ситуации в Аль-Аксе

18:15 10.05.2021 (обновлено: 23:44 10.05.2021)
 
© REUTERS / Ammar AwadСотрудники правоохранительных органов Израиля возле мечети Аль-Акса в Иерусалиме
Сотрудники правоохранительных органов Израиля возле мечети Аль-Акса в Иерусалиме - РИА Новости, 1920, 10.05.2021
© REUTERS / Ammar Awad
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ГАЗА, 10 мая - РИА Новости. Военное крыло ХАМАС "Бригады Аль-Кассам" дало Израилю время до 18.00 для вывода солдат из районов мечети Аль-Акса и Шейх Джаррах в Восточном Иерусалиме, сообщил представитель крыла Абу Убайда в Twitter.
"Руководство сопротивления дает оккупантам крайний срок до шести часов вечера, чтобы вывести своих солдат и поселенцев из благословенной мечети Аль-Акса и района Шейх Джаррах и освободить всех задержанных во время недавних столкновений в Иерусалиме", - заявил Абу Убайда.
Сотрудники правоохранительных органов Израиля во время столкновений с протестующими возле мечети Аль-Акса в Иерусалиме - РИА Новости, 1920, 10.05.2021
Вчера, 15:01
Нетаньяху оценил действия полиции в Восточном Иерусалиме
Столкновения в Восточном Иерусалиме продолжаются уже несколько дней. Волнения в минувшую пятницу вспыхнули сразу в двух районах - возле Храмовой горы и в квартале Шейх Джаррах, где по решению израильского суда проводится выселение нескольких арабских семей, из-за чего уже больше недели продолжаются акции протеста, перерастающие в беспорядки. На фоне этого Махмуд Аббас поручил представителю Палестины в ООН запросить заседание Совета Безопасности для обсуждения событий в Восточном Иерусалиме.
Ранее в понедельник представительство Красного Полумесяца в Иерусалиме сообщило журналистам, что число палестинцев, пострадавших в столкновениях с израильской полицией у мечети Аль-Акса, возросло до 331, семь пострадавших в тяжелом состоянии. По сообщениям агентства Wafa, полиция стянула крупные силы в район мечети, разместила снайперов в ее дворах, а также использовала слезоточивый газ, чтобы оттеснить палестинцев с территории мечети. Израильская полиция сообщила, что в столкновениях пострадали также девять ее сотрудников.
К настоящему времени ситуация на Храмовой горе нормализовалась.
 
Обострение палестино-израильского конфликта в 2021 годуКрасный полумесяцМахмуд АббасООНПалестинаВосточный ИерусалимTwitterИзраильВ мире
 
 
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