https://ria.ru/20210510/izrail-1731677770.html

ХАМАС предъявил Израилю ультиматум из-за ситуации в Аль-Аксе

ХАМАС предъявил Израилю ультиматум из-за ситуации в Аль-Аксе

Военное крыло ХАМАС "Бригады Аль-Кассам" дало Израилю время до 18.00 для вывода солдат из районов мечети Аль-Акса и Шейх Джаррах в Восточном Иерусалиме, сообщил РИА Новости, 10.05.2021

2021-05-10T18:15

2021-05-10T18:15

2021-05-10T23:44

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году

красный полумесяц

махмуд аббас

оон

палестина

восточный иерусалим

twitter

израиль

в мире

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ГАЗА, 10 мая - РИА Новости. Военное крыло ХАМАС "Бригады Аль-Кассам" дало Израилю время до 18.00 для вывода солдат из районов мечети Аль-Акса и Шейх Джаррах в Восточном Иерусалиме, сообщил представитель крыла Абу Убайда в Twitter."Руководство сопротивления дает оккупантам крайний срок до шести часов вечера, чтобы вывести своих солдат и поселенцев из благословенной мечети Аль-Акса и района Шейх Джаррах и освободить всех задержанных во время недавних столкновений в Иерусалиме", - заявил Абу Убайда.Столкновения в Восточном Иерусалиме продолжаются уже несколько дней. Волнения в минувшую пятницу вспыхнули сразу в двух районах - возле Храмовой горы и в квартале Шейх Джаррах, где по решению израильского суда проводится выселение нескольких арабских семей, из-за чего уже больше недели продолжаются акции протеста, перерастающие в беспорядки. На фоне этого Махмуд Аббас поручил представителю Палестины в ООН запросить заседание Совета Безопасности для обсуждения событий в Восточном Иерусалиме.Ранее в понедельник представительство Красного Полумесяца в Иерусалиме сообщило журналистам, что число палестинцев, пострадавших в столкновениях с израильской полицией у мечети Аль-Акса, возросло до 331, семь пострадавших в тяжелом состоянии. По сообщениям агентства Wafa, полиция стянула крупные силы в район мечети, разместила снайперов в ее дворах, а также использовала слезоточивый газ, чтобы оттеснить палестинцев с территории мечети. Израильская полиция сообщила, что в столкновениях пострадали также девять ее сотрудников.К настоящему времени ситуация на Храмовой горе нормализовалась.

https://ria.ru/20210510/netanyakhu-1731658380.html

палестина

восточный иерусалим

израиль

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Палестинцы закидывают полицейских камнями в Израиле В Восточном Иерусалиме возобновились столкновения, уже десятки пострадавших. 2021-05-10T18:15 true PT0M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, красный полумесяц, махмуд аббас, оон, палестина, восточный иерусалим, twitter, израиль, в мире