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Эрдоган заявил о намерении мобилизовать весь мир против "террора" Израиля
Эрдоган заявил о намерении мобилизовать весь мир против "террора" Израиля
Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе отдельных телефонных переговоров с главой палестинской национальной администрации Махмудом Аббасом и главой политбюро... РИА Новости, 10.05.2021
2021-05-10T19:59
2021-05-10T23:44
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
турция
хамас
реджеп тайип эрдоган
палестина
восточный иерусалим
израиль
в мире
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АНКАРА, 10 мая - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе отдельных телефонных переговоров с главой палестинской национальной администрации Махмудом Аббасом и главой политбюро движения ХАМАС ("Исламское движение сопротивления") Исмаилом Хания заявил, что сделает всё возможное для мобилизации всего мира, особенно исламского, чтобы остановить "террор" Израиля против палестинцев.Он добавил, что "Турция всегда будет оставаться сторонником палестинского дела, стоять рядом со своими палестинскими братьями и защищать честь Иерусалима".Ранее в понедельник армия Израиля решила усилить присутствие на границе с сектором Газа, так как в последнее время возобновились ракетные обстрелы из анклава по территории Израиля.Кроме того, несколько дней продолжаются столкновения в Восточном Иерусалиме. По данным Красного Полумесяца в Иерусалиме, в ночь на воскресенье в столкновениях палестинцев с израильской полицией пострадали 80 человек, всего в последние дни получили ранения около 300 палестинцев. Утром в понедельник беспорядки возобновились, на данный момент число палестинцев, пострадавших в столкновениях в Иерусалиме в понедельник, выросло до 331.
https://ria.ru/20210510/izrail-1731686537.html
https://ria.ru/20210510/palestina-1731683151.html
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палестина
восточный иерусалим
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обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, турция, хамас, реджеп тайип эрдоган, палестина, восточный иерусалим, израиль, в мире

Эрдоган заявил о намерении мобилизовать весь мир против "террора" Израиля

19:59 10.05.2021 (обновлено: 23:44 10.05.2021)
 
© REUTERS / Umit BektasПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления - РИА Новости, 1920, 10.05.2021
© REUTERS / Umit Bektas
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АНКАРА, 10 мая - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе отдельных телефонных переговоров с главой палестинской национальной администрации Махмудом Аббасом и главой политбюро движения ХАМАС ("Исламское движение сопротивления") Исмаилом Хания заявил, что сделает всё возможное для мобилизации всего мира, особенно исламского, чтобы остановить "террор" Израиля против палестинцев.

"Оценивая нападения Израиля в Иерусалиме как "террор", я выразил (в разговоре с палестинскими лидерами) самое суровое осуждение этих подлых нападений, которые ранили совесть не только мусульман, но и всего человечества. Я подчеркнул, что мы сделаем все возможное, чтобы мобилизовать весь мир, особенно исламский, чтобы остановить израильский террор и оккупацию", - написал Эрдоган в Telegram.

Он добавил, что "Турция всегда будет оставаться сторонником палестинского дела, стоять рядом со своими палестинскими братьями и защищать честь Иерусалима".
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Ранее в понедельник армия Израиля решила усилить присутствие на границе с сектором Газа, так как в последнее время возобновились ракетные обстрелы из анклава по территории Израиля.
Кроме того, несколько дней продолжаются столкновения в Восточном Иерусалиме. По данным Красного Полумесяца в Иерусалиме, в ночь на воскресенье в столкновениях палестинцев с израильской полицией пострадали 80 человек, всего в последние дни получили ранения около 300 палестинцев. Утром в понедельник беспорядки возобновились, на данный момент число палестинцев, пострадавших в столкновениях в Иерусалиме в понедельник, выросло до 331.
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Обострение палестино-израильского конфликта в 2021 годуТурцияХамасРеджеп Тайип ЭрдоганПалестинаВосточный ИерусалимИзраильВ мире
 
 
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