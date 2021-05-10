Эрдоган заявил о намерении мобилизовать весь мир против "террора" Израиля
19:59 10.05.2021 (обновлено: 23:44 10.05.2021)
АНКАРА, 10 мая - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе отдельных телефонных переговоров с главой палестинской национальной администрации Махмудом Аббасом и главой политбюро движения ХАМАС ("Исламское движение сопротивления") Исмаилом Хания заявил, что сделает всё возможное для мобилизации всего мира, особенно исламского, чтобы остановить "террор" Израиля против палестинцев.
"Оценивая нападения Израиля в Иерусалиме как "террор", я выразил (в разговоре с палестинскими лидерами) самое суровое осуждение этих подлых нападений, которые ранили совесть не только мусульман, но и всего человечества. Я подчеркнул, что мы сделаем все возможное, чтобы мобилизовать весь мир, особенно исламский, чтобы остановить израильский террор и оккупацию", - написал Эрдоган в Telegram.
Он добавил, что "Турция всегда будет оставаться сторонником палестинского дела, стоять рядом со своими палестинскими братьями и защищать честь Иерусалима".
Вчера, 19:54Израиль нанес удары по объектам ХАМАС
Ранее в понедельник армия Израиля решила усилить присутствие на границе с сектором Газа, так как в последнее время возобновились ракетные обстрелы из анклава по территории Израиля.
Кроме того, несколько дней продолжаются столкновения в Восточном Иерусалиме. По данным Красного Полумесяца в Иерусалиме, в ночь на воскресенье в столкновениях палестинцев с израильской полицией пострадали 80 человек, всего в последние дни получили ранения около 300 палестинцев. Утром в понедельник беспорядки возобновились, на данный момент число палестинцев, пострадавших в столкновениях в Иерусалиме в понедельник, выросло до 331.