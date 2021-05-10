https://ria.ru/20210510/erdogan-1731686824.html

Эрдоган заявил о намерении мобилизовать весь мир против "террора" Израиля

Эрдоган заявил о намерении мобилизовать весь мир против "террора" Израиля

Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе отдельных телефонных переговоров с главой палестинской национальной администрации Махмудом Аббасом и главой политбюро... РИА Новости, 10.05.2021

2021-05-10T19:59

2021-05-10T19:59

2021-05-10T23:44

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году

турция

хамас

реджеп тайип эрдоган

палестина

восточный иерусалим

израиль

в мире

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АНКАРА, 10 мая - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе отдельных телефонных переговоров с главой палестинской национальной администрации Махмудом Аббасом и главой политбюро движения ХАМАС ("Исламское движение сопротивления") Исмаилом Хания заявил, что сделает всё возможное для мобилизации всего мира, особенно исламского, чтобы остановить "террор" Израиля против палестинцев.Он добавил, что "Турция всегда будет оставаться сторонником палестинского дела, стоять рядом со своими палестинскими братьями и защищать честь Иерусалима".Ранее в понедельник армия Израиля решила усилить присутствие на границе с сектором Газа, так как в последнее время возобновились ракетные обстрелы из анклава по территории Израиля.Кроме того, несколько дней продолжаются столкновения в Восточном Иерусалиме. По данным Красного Полумесяца в Иерусалиме, в ночь на воскресенье в столкновениях палестинцев с израильской полицией пострадали 80 человек, всего в последние дни получили ранения около 300 палестинцев. Утром в понедельник беспорядки возобновились, на данный момент число палестинцев, пострадавших в столкновениях в Иерусалиме в понедельник, выросло до 331.

https://ria.ru/20210510/izrail-1731686537.html

https://ria.ru/20210510/palestina-1731683151.html

турция

палестина

восточный иерусалим

израиль

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обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, турция, хамас, реджеп тайип эрдоган, палестина, восточный иерусалим, израиль, в мире