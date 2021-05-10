https://ria.ru/20210510/braslet-1731629397.html

В России создадут умный браслет для диабетиков

В России создадут умный браслет для диабетиков

Российские ученые разрабатывают умный браслет с неинвазивным сенсором, который позволит часто и с высокой точностью измерять уровень глюкозы в крови. РИА Новости, 10.05.2021

2021-05-10T08:38

2021-05-10T08:38

2021-05-10T10:43

здоровье

общество

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Российские ученые разрабатывают умный браслет с неинвазивным сенсором, который позволит часто и с высокой точностью измерять уровень глюкозы в крови.Как сообщили РИА Новости в Центре компетенций НТИ "Сенсорика" (разработчик браслета), сенсор сможет измерять концентрацию глюкозы с высокой точностью и не менее 12 раз в час. Показатели будут передаваться на смартфон, который через облачный телемедицинский сервис сможет отправлять статистические данные врачу. Дальше специалист сможет проанализировать данные в специальном приложении.В готовом коммерческом варианте устройство будет представлять собой носимый браслет. В 2021 году планируется изготовить и протестировать опытный образец на базе Сеченовского университета. Коммерциализация будет осуществляться индустриальным партнером проекта ООО "Эсдиар".Сахарный диабет - аутоиммунное заболевание, характеризующееся повышением уровня сахара в крови. Существует два основных вида диабета. При первом типе, инсулинозависимом, человеку требуются постоянные инъекции гормона инсулин. При втором типе, который также называют инсулиннезависимым, чаще всего требуются таблетированные препараты и строгая диета.Людям как с первым, так и со вторым типом диабета необходимо постоянно измерять уровень глюкозы крови, чтобы правильно компенсировать заболевание. Для этого существуют глюкометры - приборы, быстро измеряющие уровень сахара с помощью капли крови. Также есть системы постоянного мониторинга глюкозы, которые устанавливаются подкожно. Все эти способы позволяют получить довольно точные данные, но только инвазивным путем.

https://radiosputnik.ria.ru/20210423/diabet-1729665434.html

https://ria.ru/20210414/diabet-1728314102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье, общество