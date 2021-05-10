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В России создадут умный браслет для диабетиков
В России создадут умный браслет для диабетиков
Российские ученые разрабатывают умный браслет с неинвазивным сенсором, который позволит часто и с высокой точностью измерять уровень глюкозы в крови. РИА Новости, 10.05.2021
2021-05-10T08:38
2021-05-10T10:43
здоровье
общество
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Российские ученые разрабатывают умный браслет с неинвазивным сенсором, который позволит часто и с высокой точностью измерять уровень глюкозы в крови.Как сообщили РИА Новости в Центре компетенций НТИ "Сенсорика" (разработчик браслета), сенсор сможет измерять концентрацию глюкозы с высокой точностью и не менее 12 раз в час. Показатели будут передаваться на смартфон, который через облачный телемедицинский сервис сможет отправлять статистические данные врачу. Дальше специалист сможет проанализировать данные в специальном приложении.В готовом коммерческом варианте устройство будет представлять собой носимый браслет. В 2021 году планируется изготовить и протестировать опытный образец на базе Сеченовского университета. Коммерциализация будет осуществляться индустриальным партнером проекта ООО "Эсдиар".Сахарный диабет - аутоиммунное заболевание, характеризующееся повышением уровня сахара в крови. Существует два основных вида диабета. При первом типе, инсулинозависимом, человеку требуются постоянные инъекции гормона инсулин. При втором типе, который также называют инсулиннезависимым, чаще всего требуются таблетированные препараты и строгая диета.Людям как с первым, так и со вторым типом диабета необходимо постоянно измерять уровень глюкозы крови, чтобы правильно компенсировать заболевание. Для этого существуют глюкометры - приборы, быстро измеряющие уровень сахара с помощью капли крови. Также есть системы постоянного мониторинга глюкозы, которые устанавливаются подкожно. Все эти способы позволяют получить довольно точные данные, но только инвазивным путем.
https://radiosputnik.ria.ru/20210423/diabet-1729665434.html
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здоровье, общество

В России создадут умный браслет для диабетиков

08:38 10.05.2021 (обновлено: 10:43 10.05.2021)
 
© Depositphotos / Andrey PopovПроверка уровня сахара в крови глюкометром
Проверка уровня сахара в крови глюкометром - РИА Новости, 1920, 10.05.2021
© Depositphotos / Andrey Popov
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Российские ученые разрабатывают умный браслет с неинвазивным сенсором, который позволит часто и с высокой точностью измерять уровень глюкозы в крови.
Как сообщили РИА Новости в Центре компетенций НТИ "Сенсорика" (разработчик браслета), сенсор сможет измерять концентрацию глюкозы с высокой точностью и не менее 12 раз в час. Показатели будут передаваться на смартфон, который через облачный телемедицинский сервис сможет отправлять статистические данные врачу. Дальше специалист сможет проанализировать данные в специальном приложении.
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Сахарный диабет - аутоиммунное заболевание, характеризующееся повышением уровня сахара в крови. Существует два основных вида диабета. При первом типе, инсулинозависимом, человеку требуются постоянные инъекции гормона инсулин. При втором типе, который также называют инсулиннезависимым, чаще всего требуются таблетированные препараты и строгая диета.
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Людям как с первым, так и со вторым типом диабета необходимо постоянно измерять уровень глюкозы крови, чтобы правильно компенсировать заболевание. Для этого существуют глюкометры - приборы, быстро измеряющие уровень сахара с помощью капли крови. Также есть системы постоянного мониторинга глюкозы, которые устанавливаются подкожно. Все эти способы позволяют получить довольно точные данные, но только инвазивным путем.
 
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