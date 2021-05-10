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В Узбекистане высказались о возможности размещения военных баз США
В Узбекистане высказались о возможности размещения военных баз США
Оборонная доктрина Узбекистана не предусматривает размещения в стране иностранных военных баз, сообщили РИА Новости в пресс-службе узбекистанского Министерства... РИА Новости, 10.05.2021
2021-05-10T12:28
2021-05-10T18:44
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ТАШКЕНТ, 10 мая — РИА Новости. Оборонная доктрина Узбекистана не предусматривает размещения в стране иностранных военных баз, сообщили РИА Новости в пресс-службе узбекистанского Министерства обороны.Так там прокомментировали сообщение газеты Wall Street Journal о том, что США могут разместить войска, которые выводят из Афганистана, в странах Средней Азии — Узбекистане и Таджикистане.По его словам, этот принцип заложен и в Конституции, и в концепции внешней политики.В военном ведомстве также отметили, что политика Узбекистана в области обороны основана на принципе неучастия в миротворческих операциях и военных конфликтах за рубежом.С 2001 по 2005 год США пользовались военным аэродромом Ханабад в Кашкадарьинской области Узбекистана, но затем по требованию Ташкента перевели военных на авиабазу Манас в Киргизии.Вывод американских войск из Афганистана начался 1 мая и должен завершиться к 11 сентября. Это предусмотрено соглашением, которое США и радикальное движение "Талибан" подписали в 2020 году, после 18 лет войны. По последним данным, в Афганистане насчитывалось менее десяти тысяч военных НАТО и ее партнеров, в том числе две с половиной тысячи американцев. Задача военных состояла в основном в обучении и подготовке афганских сил безопасности.
https://ria.ru/20210501/afganistan-1730746827.html
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кашкадарьинская область, джо байден, доха, узбекистан, талибан, сша, манас , в мире

В Узбекистане высказались о возможности размещения военных баз США

12:28 10.05.2021 (обновлено: 18:44 10.05.2021)
 
© Фото : Master Sgt. Alejandro LiceaАмериканские военные на юго-востоке Афганистана
Американские военные на юго-востоке Афганистана - РИА Новости, 1920, 10.05.2021
© Фото : Master Sgt. Alejandro Licea
Читать ria.ru в
ТАШКЕНТ, 10 мая — РИА Новости. Оборонная доктрина Узбекистана не предусматривает размещения в стране иностранных военных баз, сообщили РИА Новости в пресс-службе узбекистанского Министерства обороны.
Так там прокомментировали сообщение газеты Wall Street Journal о том, что США могут разместить войска, которые выводят из Афганистана, в странах Средней Азии — Узбекистане и Таджикистане.

"В основополагающих документах в области обороны имеются ясные и четкие ответы на данные вопросы: недопущение на своей территории размещения иностранных военных баз и объектов", — заявил представитель Минобороны.

По его словам, этот принцип заложен и в Конституции, и в концепции внешней политики.
В военном ведомстве также отметили, что политика Узбекистана в области обороны основана на принципе неучастия в миротворческих операциях и военных конфликтах за рубежом.
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С 2001 по 2005 год США пользовались военным аэродромом Ханабад в Кашкадарьинской области Узбекистана, но затем по требованию Ташкента перевели военных на авиабазу Манас в Киргизии.
Вывод американских войск из Афганистана начался 1 мая и должен завершиться к 11 сентября. Это предусмотрено соглашением, которое США и радикальное движение "Талибан" подписали в 2020 году, после 18 лет войны. По последним данным, в Афганистане насчитывалось менее десяти тысяч военных НАТО и ее партнеров, в том числе две с половиной тысячи американцев. Задача военных состояла в основном в обучении и подготовке афганских сил безопасности.
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Кашкадарьинская областьДжо БайденДохаУзбекистанТалибанСШАМанасВ мире
 
 
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