В Узбекистане высказались о возможности размещения военных баз США
12:28 10.05.2021 (обновлено: 18:44 10.05.2021)
ТАШКЕНТ, 10 мая — РИА Новости. Оборонная доктрина Узбекистана не предусматривает размещения в стране иностранных военных баз, сообщили РИА Новости в пресс-службе узбекистанского Министерства обороны.
Так там прокомментировали сообщение газеты Wall Street Journal о том, что США могут разместить войска, которые выводят из Афганистана, в странах Средней Азии — Узбекистане и Таджикистане.
"В основополагающих документах в области обороны имеются ясные и четкие ответы на данные вопросы: недопущение на своей территории размещения иностранных военных баз и объектов", — заявил представитель Минобороны.
По его словам, этот принцип заложен и в Конституции, и в концепции внешней политики.
В военном ведомстве также отметили, что политика Узбекистана в области обороны основана на принципе неучастия в миротворческих операциях и военных конфликтах за рубежом.
С 2001 по 2005 год США пользовались военным аэродромом Ханабад в Кашкадарьинской области Узбекистана, но затем по требованию Ташкента перевели военных на авиабазу Манас в Киргизии.
Вывод американских войск из Афганистана начался 1 мая и должен завершиться к 11 сентября. Это предусмотрено соглашением, которое США и радикальное движение "Талибан" подписали в 2020 году, после 18 лет войны. По последним данным, в Афганистане насчитывалось менее десяти тысяч военных НАТО и ее партнеров, в том числе две с половиной тысячи американцев. Задача военных состояла в основном в обучении и подготовке афганских сил безопасности.