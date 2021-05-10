https://ria.ru/20210510/bazy-1731646925.html

В Узбекистане высказались о возможности размещения военных баз США

В Узбекистане высказались о возможности размещения военных баз США

Оборонная доктрина Узбекистана не предусматривает размещения в стране иностранных военных баз, сообщили РИА Новости в пресс-службе узбекистанского Министерства... РИА Новости, 10.05.2021

2021-05-10T12:28

2021-05-10T12:28

2021-05-10T18:44

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ТАШКЕНТ, 10 мая — РИА Новости. Оборонная доктрина Узбекистана не предусматривает размещения в стране иностранных военных баз, сообщили РИА Новости в пресс-службе узбекистанского Министерства обороны.Так там прокомментировали сообщение газеты Wall Street Journal о том, что США могут разместить войска, которые выводят из Афганистана, в странах Средней Азии — Узбекистане и Таджикистане.По его словам, этот принцип заложен и в Конституции, и в концепции внешней политики.В военном ведомстве также отметили, что политика Узбекистана в области обороны основана на принципе неучастия в миротворческих операциях и военных конфликтах за рубежом.С 2001 по 2005 год США пользовались военным аэродромом Ханабад в Кашкадарьинской области Узбекистана, но затем по требованию Ташкента перевели военных на авиабазу Манас в Киргизии.Вывод американских войск из Афганистана начался 1 мая и должен завершиться к 11 сентября. Это предусмотрено соглашением, которое США и радикальное движение "Талибан" подписали в 2020 году, после 18 лет войны. По последним данным, в Афганистане насчитывалось менее десяти тысяч военных НАТО и ее партнеров, в том числе две с половиной тысячи американцев. Задача военных состояла в основном в обучении и подготовке афганских сил безопасности.

https://ria.ru/20210501/afganistan-1730746827.html

https://ria.ru/20210504/afganistan-1731048498.html

кашкадарьинская область

доха

узбекистан

сша

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кашкадарьинская область, джо байден, доха, узбекистан, талибан, сша, манас , в мире