https://ria.ru/20210510/avariya-1731700624.html
В ЮАР семь человек погибли в ДТП с бензовозом
В ЮАР семь человек погибли в ДТП с бензовозом
По меньшей мере семь человек погибли, еще около 30 пострадали в результате аварии с бензовозом и несколькими легковыми автомобилями в ЮАР, сообщает портал... РИА Новости, 10.05.2021
2021-05-10T23:22
2021-05-10T23:22
2021-05-10T23:22
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. По меньшей мере семь человек погибли, еще около 30 пострадали в результате аварии с бензовозом и несколькими легковыми автомобилями в ЮАР, сообщает портал news24.После столкновения несколько автомобилей, в том числе бензовоз, охватил пожар в результате взрыва. Некоторые из них уже были потушены. По некоторым данным, в аварию также попал автобус."Пожарным удалось локализовать большую часть пожара от взрыва. Большая часть огня была потушена. Однако из бензовоза все еще идет дым… Было установлено, что, к сожалению, семь человек в этой аварии погибли", - приводит портал слова представителя службы скорой медицинской помощи провинции Квазулу-Натал, где произошел инцидент.
https://ria.ru/20210509/sudno-1731615906.html
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квазулу-натал, юар, в мире