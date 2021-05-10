https://ria.ru/20210510/avariya-1731700624.html

В ЮАР семь человек погибли в ДТП с бензовозом

В ЮАР семь человек погибли в ДТП с бензовозом

По меньшей мере семь человек погибли, еще около 30 пострадали в результате аварии с бензовозом и несколькими легковыми автомобилями в ЮАР, сообщает портал... РИА Новости, 10.05.2021

2021-05-10T23:22

2021-05-10T23:22

2021-05-10T23:22

квазулу-натал

юар

в мире

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. По меньшей мере семь человек погибли, еще около 30 пострадали в результате аварии с бензовозом и несколькими легковыми автомобилями в ЮАР, сообщает портал news24.После столкновения несколько автомобилей, в том числе бензовоз, охватил пожар в результате взрыва. Некоторые из них уже были потушены. По некоторым данным, в аварию также попал автобус."Пожарным удалось локализовать большую часть пожара от взрыва. Большая часть огня была потушена. Однако из бензовоза все еще идет дым… Было установлено, что, к сожалению, семь человек в этой аварии погибли", - приводит портал слова представителя службы скорой медицинской помощи провинции Квазулу-Натал, где произошел инцидент.

https://ria.ru/20210509/sudno-1731615906.html

квазулу-натал

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квазулу-натал, юар, в мире