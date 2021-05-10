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День Победы-2021
https://ria.ru/20210510/aktsiya-1731665290.html
Десятки тысяч россиян присоединились к акции "Поем двором" в День Победы
Десятки тысяч россиян присоединились к акции "Поем двором" в День Победы
Более 30 тысяч жителей России стали участниками и зрителями уличных концертов, состоявшихся в День Победы в рамках акции #ПоёмДвором, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 10.05.2021
2021-05-10T15:52
2021-05-10T16:05
день победы-2021
россия
ленинград
новосибирск
смоленская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая - РИА Новости. Более 30 тысяч жителей России стали участниками и зрителями уличных концертов, состоявшихся в День Победы в рамках акции #ПоёмДвором, сообщили РИА Новости в пресс-службе арт-кластера "Таврида", который выступил инициатором мероприятия."По данным, которыми располагает арт-кластер на данный момент, в рамках акции #ПоёмДвором состоялись 697 концертов… Участниками и зрителями каждого концерта стали от 25 до 200 человек, среднее количество – около 50 человек. Таким образом, по самым скромным подсчётам, в целом по России в акции приняли участие более 30 тысяч человек", - сообщили в пресс-службе, отметив, что сведения о концертах продолжают поступать.При поддержке арт-кластера "Таврида" прошли 300 концертов во дворах, еще как минимум 397 концертов организовали и провели своими силами инициативные группы. На концертах выступили профессиональные артисты и любители, они исполнили песни военных лет и музыкальные композиции из кинофильмов о Великой Отечественной войне. Почётными гостями концертов стали ветераны, труженики тыла, дети войны, узники концлагерей, жители блокадного Ленинграда. В каждом дворе как минимум одну песню артисты и зрители исполнили вместе, как и предполагает концепция акции #ПоёмДвором.Семь ключевых концертов, на которых выступили резиденты арт-кластера "Таврида" и местные творческие коллективы, состоялись в населенных пунктах, чья история неразрывно связана с Великой Отечественной войной: Новосибирске, Воронеже, селах Грушевка (Судакский городской округ, республика Крым), Глинка (Смоленская область), Елабуга (Хабаровский край), Грачевка (Ставропольский край), поселке Ильино (Тверская область), отметили организаторы.
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россия, ленинград, новосибирск, смоленская область

Десятки тысяч россиян присоединились к акции "Поем двором" в День Победы

15:52 10.05.2021 (обновлено: 16:05 10.05.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Мордасов / Перейти в фотобанкВечный огонь
Вечный огонь - РИА Новости, 1920, 10.05.2021
© РИА Новости / Михаил Мордасов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая - РИА Новости. Более 30 тысяч жителей России стали участниками и зрителями уличных концертов, состоявшихся в День Победы в рамках акции #ПоёмДвором, сообщили РИА Новости в пресс-службе арт-кластера "Таврида", который выступил инициатором мероприятия.
"По данным, которыми располагает арт-кластер на данный момент, в рамках акции #ПоёмДвором состоялись 697 концертов… Участниками и зрителями каждого концерта стали от 25 до 200 человек, среднее количество – около 50 человек. Таким образом, по самым скромным подсчётам, в целом по России в акции приняли участие более 30 тысяч человек", - сообщили в пресс-службе, отметив, что сведения о концертах продолжают поступать.
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При поддержке арт-кластера "Таврида" прошли 300 концертов во дворах, еще как минимум 397 концертов организовали и провели своими силами инициативные группы. На концертах выступили профессиональные артисты и любители, они исполнили песни военных лет и музыкальные композиции из кинофильмов о Великой Отечественной войне. Почётными гостями концертов стали ветераны, труженики тыла, дети войны, узники концлагерей, жители блокадного Ленинграда. В каждом дворе как минимум одну песню артисты и зрители исполнили вместе, как и предполагает концепция акции #ПоёмДвором.
Семь ключевых концертов, на которых выступили резиденты арт-кластера "Таврида" и местные творческие коллективы, состоялись в населенных пунктах, чья история неразрывно связана с Великой Отечественной войной: Новосибирске, Воронеже, селах Грушевка (Судакский городской округ, республика Крым), Глинка (Смоленская область), Елабуга (Хабаровский край), Грачевка (Ставропольский край), поселке Ильино (Тверская область), отметили организаторы.
 
День Победы-2021РоссияЛенинградНовосибирскСмоленская область
 
 
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