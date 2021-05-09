Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210509/zhest-1731574349.html
На Украине подросток оскорбил ветерана нацистским жестом
На Украине подросток оскорбил ветерана нацистским жестом
В Киеве националисты устроили провокацию у парка Вечной Славы, где ветераны возлагали цветы в День Победы, сообщает Страна.ua. РИА Новости, 09.05.2021
2021-05-09T13:40
2021-05-09T15:07
великая отечественная война (1941-1945)
владимир зеленский
киев
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/0e/1579834075_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_b12bf6d9c6cf56f4e7e31f0b7422fcef.jpg
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. В Киеве националисты устроили провокацию у парка Вечной Славы, где ветераны возлагали цветы в День Победы, сообщает Страна.ua.Как пишет издание, участвовавший в акции подросток в балаклаве встретил проходившего мимо ветерана нацистским приветствием. "Провокация от ультраправых Карася около парка Славы. Полиция ничего не предпринимает", — говорится в сообщении.Позже "Страна" рассказала, что источники, связанные с офисом президента Владимира Зеленского, заподозрили в организации этой провокации само издание.В пресс-службе полиции Киева заявили, что установили личность зиговавшего подростка. Им оказался 16-летний местный житель. На него составили административный протокол о мелком хулиганстве.
https://ria.ru/20210509/draka-1731565504.html
https://ria.ru/20210507/banner-1731382787.html
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/0e/1579834075_55:0:2786:2048_1920x0_80_0_0_539bbe51f9e1c15ef9d8f8576bf89865.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
великая отечественная война (1941-1945), владимир зеленский, киев, украина, в мире

На Украине подросток оскорбил ветерана нацистским жестом

13:40 09.05.2021 (обновлено: 15:07 09.05.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУчастники Марши националистов в Киеве в честь создания Украинской повстанческой армии
Участники Марши националистов в Киеве в честь создания Украинской повстанческой армии - РИА Новости, 1920, 09.05.2021
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. В Киеве националисты устроили провокацию у парка Вечной Славы, где ветераны возлагали цветы в День Победы, сообщает Страна.ua.
Как пишет издание, участвовавший в акции подросток в балаклаве встретил проходившего мимо ветерана нацистским приветствием.
Сотрудники полиции и участники акции Бессмертный полк на аллее Славы в Одессе. 9 мая 2021 - РИА Новости, 1920, 09.05.2021
12:14
В Одессе радикалы напали на женщину с георгиевской ленточкой
"Провокация от ультраправых Карася около парка Славы. Полиция ничего не предпринимает", — говорится в сообщении.
Позже "Страна" рассказала, что источники, связанные с офисом президента Владимира Зеленского, заподозрили в организации этой провокации само издание.

"Ответственность за то, что в День победы над нацизмом в Киеве вскидывают руку в фашистском приветствии, несут власти, которые позволяли все последние годы неонацистам чувствовать себя совершенно вольготно", — ответило на это СМИ.

В пресс-службе полиции Киева заявили, что установили личность зиговавшего подростка. Им оказался 16-летний местный житель. На него составили административный протокол о мелком хулиганстве.
Украина - РИА Новости, 1920, 07.05.2021
7 мая, 11:15
Опубликованы кадры уничтожения баннеров ко Дню Победы на Украине
 
Великая Отечественная война (1941-1945)Владимир ЗеленскийКиевУкраинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:09WSJ: жена Билла Гейтса начала готовиться к разводу в 2019 году
02:54На Кубе возложили цветы у мавзолея павших советских солдат
02:50Венесуэльцы устроили флешмоб в честь Дня Победы
02:40WSJ: США могут перебросить войска из Афганистана ближе к границам России
02:24Россиянам назвали способы повысить зарплату на треть
02:20Кадыров потребовал от Израиля извинений за столкновения с палестинцами
02:10Эксперт предупредил об опасности плесени на стенах квартир
02:02Бывший мэр Риги раскритиковал власти за закрытие памятника Освободителям
01:56На Украине избили стрингера Ruptly после интервью у прохожих о Дне Победы
01:54"Может не надо ехать?" Манижа ответила критикам песни для Евровидения
01:29Пушков рассказал, о какой России мечтает Байден
01:15Эксперты объяснили опасность платежей с телефоном в руках
00:49Источник сообщил о гибели 16 человек при подрыве автобуса в Афганистане
00:47В Братиславе младенца насмерть зажало дверьми лифта
00:43Израиль обвинил ХАМАС в запуске двух ракет
00:25В Иерусалиме 14 палестинцев пострадали в столкновениях с полицией
00:14При взрыве у полицейского участка в Сомали погибли шесть человек
23:57Девушку, пропавшую под Волгоградом, нашли мертвой
23:46Дипломат предостерег от глумления над подвигом советских воинов
23:42Армия Чада заявила об уничтожении повстанцев
Лента новостейМолния