На Украине подросток оскорбил ветерана нацистским жестом
13:40 09.05.2021 (обновлено: 15:07 09.05.2021)
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУчастники Марши националистов в Киеве в честь создания Украинской повстанческой армии
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. В Киеве националисты устроили провокацию у парка Вечной Славы, где ветераны возлагали цветы в День Победы, сообщает Страна.ua.
Как пишет издание, участвовавший в акции подросток в балаклаве встретил проходившего мимо ветерана нацистским приветствием.
"Провокация от ультраправых Карася около парка Славы. Полиция ничего не предпринимает", — говорится в сообщении.
Позже "Страна" рассказала, что источники, связанные с офисом президента Владимира Зеленского, заподозрили в организации этой провокации само издание.
"Ответственность за то, что в День победы над нацизмом в Киеве вскидывают руку в фашистском приветствии, несут власти, которые позволяли все последние годы неонацистам чувствовать себя совершенно вольготно", — ответило на это СМИ.
В пресс-службе полиции Киева заявили, что установили личность зиговавшего подростка. Им оказался 16-летний местный житель. На него составили административный протокол о мелком хулиганстве.