https://ria.ru/20210509/zhest-1731574349.html

На Украине подросток оскорбил ветерана нацистским жестом

На Украине подросток оскорбил ветерана нацистским жестом

В Киеве националисты устроили провокацию у парка Вечной Славы, где ветераны возлагали цветы в День Победы, сообщает Страна.ua. РИА Новости, 09.05.2021

2021-05-09T13:40

2021-05-09T13:40

2021-05-09T15:07

великая отечественная война (1941-1945)

владимир зеленский

киев

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/0e/1579834075_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_b12bf6d9c6cf56f4e7e31f0b7422fcef.jpg

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. В Киеве националисты устроили провокацию у парка Вечной Славы, где ветераны возлагали цветы в День Победы, сообщает Страна.ua.Как пишет издание, участвовавший в акции подросток в балаклаве встретил проходившего мимо ветерана нацистским приветствием. "Провокация от ультраправых Карася около парка Славы. Полиция ничего не предпринимает", — говорится в сообщении.Позже "Страна" рассказала, что источники, связанные с офисом президента Владимира Зеленского, заподозрили в организации этой провокации само издание.В пресс-службе полиции Киева заявили, что установили личность зиговавшего подростка. Им оказался 16-летний местный житель. На него составили административный протокол о мелком хулиганстве.

https://ria.ru/20210509/draka-1731565504.html

https://ria.ru/20210507/banner-1731382787.html

киев

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

великая отечественная война (1941-1945), владимир зеленский, киев, украина, в мире