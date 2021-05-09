https://ria.ru/20210509/yusupov-1731575701.html

Совершивший "чудо в кукурузном поле" пилот в День Победы проехал на танке

Совершивший "чудо в кукурузном поле" пилот в День Победы проехал на танке

Герой России Дамир Юсупов, прославившийся после посадки самолета на кукурузном поле в Подмосковье, проехал на танке ИС-3 на марше пеших и механизированных... РИА Новости, 09.05.2021

2021-05-09T14:00

2021-05-09T14:00

2021-05-09T14:41

день победы-2021

дамир юсупов

день победы

уральские авиалинии

верхняя пышма

екатеринбург

общество

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 мая – РИА Новости. Герой России Дамир Юсупов, прославившийся после посадки самолета на кукурузном поле в Подмосковье, проехал на танке ИС-3 на марше пеших и механизированных колонн в День Победы в Верхней Пышме под Екатеринбургом, передаёт корреспондент РИА Новости.Как пояснил Юсупов журналистам, он проходил срочную службу в танковом батальоне и был механиком-водителем. По его словам, в армии он управлял именно танком ИС-3.Участие в торжественном марше также приняли Герои России Олег Касков и Роман Шадрин, передаёт корреспондент РИА Новости. Помимо этого, в торжественном шествии участвовали около 40 единиц исторической военной техники, в том числе бронеавтомобили и пятибашенный танк Т-35.Инцидент, который СМИ назвали "чудом в кукурузном поле", произошел 15 августа 2019 года. Лайнер А321, командиром которого был Юсупов, с 226 пассажирами вылетел из аэропорта "Жуковский" и на высоте 20-30 метров столкнулся со стаей чаек, которые забили воздухозаборники, из-за чего двигатели стали барахлить. В этой ситуации пилоты приняли решение сажать самолет в кукурузном поле. Посадка прошла удачно, никто не погиб, пожара удалось избежать, хотя баки были полными. За медицинской помощью обратились 76 человек, в том числе 19 детей.Эвакуацией из салона после посадки руководили бортпроводники "Уральских авиалиний": Дмитрий Ивлицкий, Алия Слякаева, Дмитрий Гончаренко и Яна Ягодина, они были награждены орденами Мужества. Сажавшим самолет Юсупову и второму пилоту Георгию Мурзину президент РФ присвоил звания Героев России.

верхняя пышма

екатеринбург

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дамир юсупов, день победы, уральские авиалинии, верхняя пышма, екатеринбург, общество