https://ria.ru/20210509/voyna-1731549029.html
Путин объявил минуту молчания в память о погибших в Великую Отечественную
Путин объявил минуту молчания в память о погибших в Великую Отечественную
Президент России Владимир Путин объявил минуту молчания в память о павших в Великой Отечественной войне. РИА Новости, 09.05.2021
2021-05-09T10:21
2021-05-09T10:21
2021-05-09T10:23
россия
день победы
великая отечественная война (1941-1945)
владимир путин
день победы-2021
общество
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин объявил минуту молчания в память о павших в Великой Отечественной войне.Главный военный парад в честь 76-й годовщины Победы проходит в воскресенье на Красной площади в столице.Перед началом смотра президент традиционно предложил почтить память погибших в годы войны.Парад Победы. Онлайн репортаж >>
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россия, день победы, великая отечественная война (1941-1945), владимир путин, общество