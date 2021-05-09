https://ria.ru/20210509/voyna-1731549029.html

Путин объявил минуту молчания в память о погибших в Великую Отечественную

Путин объявил минуту молчания в память о погибших в Великую Отечественную

Президент России Владимир Путин объявил минуту молчания в память о павших в Великой Отечественной войне. РИА Новости, 09.05.2021

2021-05-09T10:21

2021-05-09T10:21

2021-05-09T10:23

россия

день победы

великая отечественная война (1941-1945)

владимир путин

день победы-2021

общество

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин объявил минуту молчания в память о павших в Великой Отечественной войне.Главный военный парад в честь 76-й годовщины Победы проходит в воскресенье на Красной площади в столице.Перед началом смотра президент традиционно предложил почтить память погибших в годы войны.Парад Победы. Онлайн репортаж >>

https://ria.ru/20210509/pobeda-1731477522.html

россия

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2021

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россия, день победы, великая отечественная война (1941-1945), владимир путин, общество