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На Мамаевом кургане прошла акция "Свет Великой Победы"
На Мамаевом кургане прошла акция "Свет Великой Победы"
Акция "Свет Великой Победы" прошла на Мамаевом кургане в Волгограде после выступления Академического ансамбля песни и пляски войск национальной гвардии России в РИА Новости, 09.05.2021
2021-05-09T22:35
2021-05-09T22:35
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день победы-2021
волгоград
мамаев курган
общество
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ВОЛГОГРАД, 9 мая - РИА Новости. Акция "Свет Великой Победы" прошла на Мамаевом кургане в Волгограде после выступления Академического ансамбля песни и пляски войск национальной гвардии России в честь 9 мая, передает корреспондент РИА Новости.Акция "Свет Великой Победы" в Волгограде впервые прошла 9 мая 2016 года, она представляет собой видеоинсталляцию - при помощи проекторов передается изображение на главный монумент мемориального комплекса на Мамаевом кургане "Родина-мать зовет".Вечером в воскресенье в Волгограде начался сильный дождь, но непогода не испугала ни артистов, ни зрителей. Среди приглашенных на концерт ансамбля нацгвардии - представители ветеранских и общественных, организаций, врачи.Выступление началось со знакомых всем поколениям песен о войне: "Журавли", "На Мамаевом кургане тишина", "Священная война", "Эх, дороги".После концерта на Мамаевом кургане началась видеоинсталляция "Свет Великой Победы". В этом году она посвящена победам русского народа в разные эпохи - от Александра Невского до наших дней. Ключевым моментом стала минута молчания под бой колокола.Завершилась видеоинсталляция фейерверком.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Праздничные мероприятия в честь Дня Победы на Мамаевом кургане
Прошли праздничные мероприятия в честь Дня Победы на Мамаевом кургане.
2021-05-09T22:35
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Парад Победы прошел во многих городах России
Традиционный парад в честь Дня Победы прошел на Красной площади в Москве. В параде приняли участие более 12000 военнослужащих разных родов войск. 76-летие Победы отмечали
по всей России. Торжественные марши прошли во многих городах – в Петербурге, Владивостоке, Екатеринбурге, Волгограде и других.
2021-05-09T22:35
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волгоград, мамаев курган, общество
ВОЛГОГРАД, 9 мая - РИА Новости. Акция "Свет Великой Победы" прошла на Мамаевом кургане в Волгограде после выступления Академического ансамбля песни и пляски войск национальной гвардии России в честь 9 мая, передает корреспондент РИА Новости.
Акция "Свет Великой Победы" в Волгограде
впервые прошла 9 мая 2016 года, она представляет собой видеоинсталляцию - при помощи проекторов передается изображение на главный монумент мемориального комплекса на Мамаевом кургане "Родина-мать зовет".
Вечером в воскресенье в Волгограде начался сильный дождь, но непогода не испугала ни артистов, ни зрителей. Среди приглашенных на концерт ансамбля нацгвардии - представители ветеранских и общественных, организаций, врачи.
Выступление началось со знакомых всем поколениям песен о войне: "Журавли", "На Мамаевом кургане тишина", "Священная война", "Эх, дороги".
После концерта на Мамаевом кургане началась видеоинсталляция "Свет Великой Победы". В этом году она посвящена победам русского народа в разные эпохи - от Александра Невского до наших дней. Ключевым моментом стала минута молчания под бой колокола.
Завершилась видеоинсталляция фейерверком.