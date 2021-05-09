https://ria.ru/20210509/veterany-1731526134.html

Главы МВД и СК поздравили ветеранов с Днем Победы

Главы МВД и СК поздравили ветеранов с Днем Победы

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев и глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поздравили ветеранов с 76-й годовщиной Победы в Великой РИА Новости, 09.05.2021

2021-05-09T00:42

2021-05-09T00:42

2021-05-09T00:42

день победы-2021

россия

день победы

великая отечественная война (1941-1945)

следственный комитет россии (ск рф)

александр бастрыкин

владимир колокольцев

москва

общество

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев и глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поздравили ветеранов с 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.Бастрыкин, поздравив ветеранов Великой Отечественной войны и следственных органов, отметил, что в настоящее время необходимо защищать доброе имя живых и павших воинов-освободителей и жертв нацистов. Нужно отстаивать правду и справедливость, потому что фальсификация истории - это реальная угроза стабильности международных отношений, добавил глава СК РФ."Каждый из нас вспоминает тех, благодаря кому над нашими головами простирается мирное небо – воинов Красной Армии, партизан, тружеников тыла... Не можем сдержать слез, вспоминая Бабий Яр и Хатынь, Дахау и Освенцим, блокадный Ленинград и другие злодеяния вермахта. Мы обязаны приложить все усилия, чтобы подобное никогда не повторилось", - отметил Бастрыкин.

https://ria.ru/20210509/pobeda-1731524792.html

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россия, день победы, великая отечественная война (1941-1945), следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, владимир колокольцев, москва, общество