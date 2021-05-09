Главы МВД и СК поздравили ветеранов с Днем Победы
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкВетераны Великой отечественной войны во время церемонии возложения венка к Ржевскому мемориалу Советскому солдату
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев и глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поздравили ветеранов с 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.
"Личный состав министерства... свято чтит память солдат правопорядка, которые внесли свой вклад в приближение Великой Победы, вписали немеркнущие страницы в ратную летопись Отечества. Желаю всем крепкого здоровья, счастья, благополучия и всего самого доброго", - приводит слова Колокольцева пресс-служба МВД РФ.
Бастрыкин, поздравив ветеранов Великой Отечественной войны и следственных органов, отметил, что в настоящее время необходимо защищать доброе имя живых и павших воинов-освободителей и жертв нацистов. Нужно отстаивать правду и справедливость, потому что фальсификация истории - это реальная угроза стабильности международных отношений, добавил глава СК РФ.
"Каждый из нас вспоминает тех, благодаря кому над нашими головами простирается мирное небо – воинов Красной Армии, партизан, тружеников тыла... Не можем сдержать слез, вспоминая Бабий Яр и Хатынь, Дахау и Освенцим, блокадный Ленинград и другие злодеяния вермахта. Мы обязаны приложить все усилия, чтобы подобное никогда не повторилось", - отметил Бастрыкин.