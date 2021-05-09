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Зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф во время военного парада Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов - РИА Новости, 1920, 09.05.2021
День Победы-2021
https://ria.ru/20210509/veterany-1731526134.html
Главы МВД и СК поздравили ветеранов с Днем Победы
Главы МВД и СК поздравили ветеранов с Днем Победы
Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев и глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поздравили ветеранов с 76-й годовщиной Победы в Великой РИА Новости, 09.05.2021
2021-05-09T00:42
2021-05-09T00:42
день победы-2021
россия
день победы
великая отечественная война (1941-1945)
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
владимир колокольцев
москва
общество
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев и глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поздравили ветеранов с 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.Бастрыкин, поздравив ветеранов Великой Отечественной войны и следственных органов, отметил, что в настоящее время необходимо защищать доброе имя живых и павших воинов-освободителей и жертв нацистов. Нужно отстаивать правду и справедливость, потому что фальсификация истории - это реальная угроза стабильности международных отношений, добавил глава СК РФ."Каждый из нас вспоминает тех, благодаря кому над нашими головами простирается мирное небо – воинов Красной Армии, партизан, тружеников тыла... Не можем сдержать слез, вспоминая Бабий Яр и Хатынь, Дахау и Освенцим, блокадный Ленинград и другие злодеяния вермахта. Мы обязаны приложить все усилия, чтобы подобное никогда не повторилось", - отметил Бастрыкин.
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россия, день победы, великая отечественная война (1941-1945), следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, владимир колокольцев, москва, общество

Главы МВД и СК поздравили ветеранов с Днем Победы

00:42 09.05.2021
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкВетераны Великой отечественной войны во время церемонии возложения венка к Ржевскому мемориалу Советскому солдату
Ветераны Великой отечественной войны во время церемонии возложения венка к Ржевскому мемориалу Советскому солдату - РИА Новости, 1920, 09.05.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев и глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поздравили ветеранов с 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.
"Личный состав министерства... свято чтит память солдат правопорядка, которые внесли свой вклад в приближение Великой Победы, вписали немеркнущие страницы в ратную летопись Отечества. Желаю всем крепкого здоровья, счастья, благополучия и всего самого доброго", - приводит слова Колокольцева пресс-служба МВД РФ.
Бастрыкин, поздравив ветеранов Великой Отечественной войны и следственных органов, отметил, что в настоящее время необходимо защищать доброе имя живых и павших воинов-освободителей и жертв нацистов. Нужно отстаивать правду и справедливость, потому что фальсификация истории - это реальная угроза стабильности международных отношений, добавил глава СК РФ.
"Каждый из нас вспоминает тех, благодаря кому над нашими головами простирается мирное небо – воинов Красной Армии, партизан, тружеников тыла... Не можем сдержать слез, вспоминая Бабий Яр и Хатынь, Дахау и Освенцим, блокадный Ленинград и другие злодеяния вермахта. Мы обязаны приложить все усилия, чтобы подобное никогда не повторилось", - отметил Бастрыкин.
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 09.05.2021
00:11День Победы-2021
Матвиенко поздравила россиян с Днем Победы
 
День Победы-2021РоссияДень ПобедыВеликая Отечественная война (1941-1945)Следственный комитет России (СК РФ)Александр БастрыкинВладимир КолокольцевМоскваОбщество
 
 
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