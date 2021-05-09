https://ria.ru/20210509/veteran-1731544025.html

"Победу отмечаю 8 и 9 мая". Как русский Иван стал партизаном в Бельгии

"Победу отмечаю 8 и 9 мая". Как русский Иван стал партизаном в Бельгии

Живописный и тихий городок Понт-а-Сель в сорока минутах езды от Брюсселя во время Второй мировой войны стал местом противостояния немецких оккупантов и бойцов... РИА Новости, 09.05.2021

2021-05-09T09:40

2021-05-09T09:40

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БРЮССЕЛЬ, 9 мая — РИА Новости, Надим Зуауи, Маргарита Кислова. Живописный и тихий городок Понт-а-Сель в сорока минутах езды от Брюсселя во время Второй мировой войны стал местом противостояния немецких оккупантов и бойцов Сопротивления, среди которых оказались и советские солдаты, бежавшие из фашистского плена.Младший лейтенант Красной армии Иван Башкатов 1921 года рождения встретил первые часы Великой Отечественной на передовой в Польше, был тяжело ранен в рукопашном бою, попал в плен, а в 1942-м оказался в Бельгии вместе с другими советскими военнопленными. Тогда-то жизнь и переплела его судьбу с судьбами бельгийских партизан и деревенских жителей, крепко привязала к Понт-а-Сель на восемьдесят последующих лет.Мечта о побеге"Нас полуживых доставили на какой-то вокзал, мне кажется сейчас, что это был Льеж. Там бельгийские женщины поили нас водой, фашисты их били и отталкивали, но они все равно пытались нас напоить <…> Тогда я подумал, что в такой стране обязательно должно быть Сопротивление и партизаны, и решил непременно бежать из плена", — рассказал Башкатов РИА Новости.Потом были несколько месяцев изнурительных работ на местной шахте, жизнь впроголодь и постоянная навязчивая мечта о побеге.Он продумал все до мелочей: как отвлечь четверых охранников, как уходить через дома и трехметровый обрыв, чтобы не достали автоматные очереди."Было часов семь утра, туман и еще темно. Это было лучшее время для побега", — вспоминает Башкатов. Пока охрана ненадолго отвлеклась, Иван и трое его товарищей бросились за дома, а затем прыгнули с обрыва. Раздались автоматные очереди, но найти беглецов немцы не смогли. Да и как организовать погоню, не растеряв оставшихся военнопленных?Три дня группа Башкатова скиталась в поисках сочувствующих антифашистскому Сопротивлению. И такие, конечно, нашлись.Несмотря на смертельную опасность, беглецов согласился приютить житель Понт-а-Селя. Именно здесь советский лейтенант потом познакомился с будущей женой Марсель — племянницей хозяина дома.В бельгийском СопротивленииБеглым советским военнопленным местные поверили не сразу, около месяца их проверяли, наблюдали."Пришли, стали задавать вопросы вообще про все: кто мы и откуда, что делали до войны", — рассказывает ветеран. Позже, когда сомнения рассеялись, Башкатова и его товарищей представили лидерам местного Сопротивления."Мы не знали их настоящие имена, кто они и где живут на самом деле. Но вскоре мне стали доверять самые опасные дела. Если что-то действительно рискованное, говорили: "Давай, Иван, вперед!" — в глазах ветерана загорается задорный огонек.Уже имевший боевой опыт Башкатов предложил местным партизанам собственную тактику передвижения малыми группами по два-три человека. Вместе они собирались только прямо на месте очередной диверсионной операции непосредственно перед ее началом. "Леса у них маленькие, а они ходили тут толпой по десять человек, только внимание привлекали", — усмехается Иван Алексеевич.По его словам, группе поручали самое важное: принимать и распределять оружие, которое поступало от сторонников в Британии и сбрасывалось на парашютах. Проблема заключалась в том, что немцы тоже видели эти парашюты, поэтому требовалось не только прибыть на место первыми, но еще и успеть вовремя уйти с грузом. "А фашисты-то тут же пытались окружить точку, знали, что мы тут как тут", — рассказывает Башкатов.На вопрос, как удавалось общаться с бельгийскими однополчанами без знания французского, Иван Алексеевич смеется: "А жесты на что? А еще они где-то нашли словарь и показывали слова пальцем, если что-то было совсем непонятно". "Но долго объяснять нам не надо! Мне, к примеру, показывали точку на карте, а потом говорили, что нужен "бумм!", ну, взрыв то есть. А дальше уже мое было дело, и разговоров не надо", — голос ветерана твердеет.По его словам, часто уже на объекте приходилось думать, как его уничтожить. Бельгийские товарищи, вспоминает Башкатов, каким-то образом поддерживали связь со сторонниками французского генерала Шарля де Голля, которые из Британии, по его словам, "давали какие-то указания Сопротивлению".Но Башкатов поставил себе и собственную задачу: пресекать по возможности любые германские поставки из промышленно развитой и богатой углем Бельгии на восточный фронт."Я думал, что главное для меня — не допустить эшелоны на Восток, на восточный фронт, в Россию, в СССР", — вспоминает он."Русский Иван в Бельгии"В сентябре 1944 года Бельгию освободили от немецких оккупантов союзные войска. "Мимо нас шли американские танки, не останавливались, правда, но кидали нам сигареты и жвачки", — отметил Башкатов.Потом союзники просили сопротивление следить за тем, остались ли в тылу немецкие силы. В этом же году в Бельгию приехала советская дипломатическая миссия, которая поручила Башкатову содействовать сбору и репатриации советских военнопленных. В 1949 году Ивану Алексеевичу предложили вернуться в СССР. "Да куда там мне уже ехать-то? Жена-бельгийка, сын, надо дом строить…" — говорит он.Башкатов устроился на местный завод механиком, работал по выходным, чтобы обеспечить жену и троих детей, завершить строительство дома. Но каждый год ветеран с семьей ездил в СССР.Сейчас Иван Алексеевич живет один. Жена и боевая подруга — любимая Марсель — скончалась в 2017 году. Но везде по-прежнему ее вещи и фотографии.Дети, внуки, правнуки давно разъехались кто куда. "После смерти жены социальные службы предложили мне переехать в пансионат для престарелых. Но я свой дом покидать отказался. Пришлось проходить сложные медобследования и доказывать, что я сам о себе могу позаботиться. Ну вот и доказал", — смеется ветеран.Гостей Иван Алексеевич, несмотря на приближающийся вековой юбилей, по-прежнему встречает лично на пороге дома: с военной выправкой, гладко выбритый, в костюме и галстуке, при орденах. Ко Дню Победы он ждет гостей из российского посольства, а также из местной администрации. "Вы же знаете, здесь День Победы отмечают 8 мая. А у нас — 9-го. А я два раза праздную", — говорит Башкатов.Зная, что ко Дню Победы в этом году будет много гостей, Иван Алексеевич решил принять "коронавирусные меры". Говорит, что вообще-то не хотел прививаться, но все-таки сделал первую прививку. "Не хочу кого-нибудь подвести, кто приезжает ко мне", — категоричен он.А 22 августа Башкатов приглашает в гости на день рождения — ему исполнится сто лет.

https://ria.ru/20210508/veteran-1731484418.html

https://ria.ru/20210508/voyna-1731462769.html

https://ria.ru/20210508/veteran-1731480713.html

https://ria.ru/20210507/medsestry-1731409999.html

https://ria.ru/20210509/pobeda-1731540683.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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россия, день победы, великая отечественная война (1941-1945), вторая мировая война (1939-1945), бельгия, ссср, в мире