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Украина и США проводят совместные учения в Черном море
Украина и США проводят совместные учения в Черном море
Украинские пограничники проводят совместные с береговой охраной США учения в Черном море, сообщила в воскресенье пресс-служба госпогранслужбы Украины. РИА Новости, 09.05.2021
2021-05-09T09:50
2021-05-09T10:58
черное море
военные учения - безопасность
сша
украина
безопасность
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КИЕВ, 9 мая – РИА Новости. Украинские пограничники проводят совместные с береговой охраной США учения в Черном море, сообщила в воскресенье пресс-служба госпогранслужбы Украины."Корабли пограничных ведомств США и Украины на переходе морем отрабатывали слаженность действий в международной тактической группе. Вчера на рассвете на расстоянии более 100 морских миль от Одессы в исключительной морской экономической зоне Украины, в точке рандеву флагман морской охраны госпогранслужбы встретил корабль береговой охраны США Hamilton. По плану совместных учений корабли пограничных ведомств США и Украины на переходе морем отрабатывали слаженность действий в международной тактической группе", - говорится в сообщении на сайте ведомства.Отмечается, что учения отслеживали российские корабли. В частности, как заявили в погранслужбе Украины, поблизости были зафиксированы два пограничных сторожевых корабля ФСБ РФ.На данный момент корабль морской охраны госпогранслужбы "Григорий Куропятников" и американский корабль Hamilton остаются в море, продолжая совместные учения. Визит иностранного корабля в порт Одессы запланирован на 10 мая.Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы имеющим место усилением "агрессивных действий" со стороны России. В Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать.
https://ria.ru/20210508/ucheniya-1731471151.html
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черное море, военные учения - безопасность, сша, украина, безопасность

Украина и США проводят совместные учения в Черном море

09:50 09.05.2021 (обновлено: 10:58 09.05.2021)
 
© MC3 T. Logan KeownЭсминец ВМС США "Карни" (Carney DDG64) в порту Одессы
Эсминец ВМС США Карни (Carney DDG64) в порту Одессы - РИА Новости, 1920, 09.05.2021
© MC3 T. Logan Keown
Читать ria.ru в
КИЕВ, 9 мая – РИА Новости. Украинские пограничники проводят совместные с береговой охраной США учения в Черном море, сообщила в воскресенье пресс-служба госпогранслужбы Украины.
"Корабли пограничных ведомств США и Украины на переходе морем отрабатывали слаженность действий в международной тактической группе. Вчера на рассвете на расстоянии более 100 морских миль от Одессы в исключительной морской экономической зоне Украины, в точке рандеву флагман морской охраны госпогранслужбы встретил корабль береговой охраны США Hamilton. По плану совместных учений корабли пограничных ведомств США и Украины на переходе морем отрабатывали слаженность действий в международной тактической группе", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
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Отмечается, что учения отслеживали российские корабли. В частности, как заявили в погранслужбе Украины, поблизости были зафиксированы два пограничных сторожевых корабля ФСБ РФ.
"Корабли страны-агрессора то объявляли вымышленные координаты закрытых районов, требуя оставить их, то опасно маневрировали и пытались искусственно сузить зону маневра для украинских и американских кораблей", - утверждают в ведомстве.
На данный момент корабль морской охраны госпогранслужбы "Григорий Куропятников" и американский корабль Hamilton остаются в море, продолжая совместные учения. Визит иностранного корабля в порт Одессы запланирован на 10 мая.
Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы имеющим место усилением "агрессивных действий" со стороны России. В Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать.
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