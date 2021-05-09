https://ria.ru/20210509/ucheniya-1731544893.html

Украина и США проводят совместные учения в Черном море

Украина и США проводят совместные учения в Черном море

Украинские пограничники проводят совместные с береговой охраной США учения в Черном море, сообщила в воскресенье пресс-служба госпогранслужбы Украины. РИА Новости, 09.05.2021

2021-05-09T09:50

2021-05-09T09:50

2021-05-09T10:58

черное море

военные учения - безопасность

сша

украина

безопасность

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КИЕВ, 9 мая – РИА Новости. Украинские пограничники проводят совместные с береговой охраной США учения в Черном море, сообщила в воскресенье пресс-служба госпогранслужбы Украины."Корабли пограничных ведомств США и Украины на переходе морем отрабатывали слаженность действий в международной тактической группе. Вчера на рассвете на расстоянии более 100 морских миль от Одессы в исключительной морской экономической зоне Украины, в точке рандеву флагман морской охраны госпогранслужбы встретил корабль береговой охраны США Hamilton. По плану совместных учений корабли пограничных ведомств США и Украины на переходе морем отрабатывали слаженность действий в международной тактической группе", - говорится в сообщении на сайте ведомства.Отмечается, что учения отслеживали российские корабли. В частности, как заявили в погранслужбе Украины, поблизости были зафиксированы два пограничных сторожевых корабля ФСБ РФ.На данный момент корабль морской охраны госпогранслужбы "Григорий Куропятников" и американский корабль Hamilton остаются в море, продолжая совместные учения. Визит иностранного корабля в порт Одессы запланирован на 10 мая.Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы имеющим место усилением "агрессивных действий" со стороны России. В Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать.

https://ria.ru/20210508/ucheniya-1731471151.html

https://ria.ru/20210408/ukraina-1727411803.html

черное море

сша

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

черное море, военные учения - безопасность, сша, украина, безопасность