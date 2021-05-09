https://ria.ru/20210509/tramp-1731605915.html

Член надзорного совета Facebook раскритиковал блокировку Трампа

Член надзорного совета Facebook раскритиковал блокировку Трампа

Сопредседатель надзорного совета Facebook Майкл Макконелл раскритиковал решение платформы о блокировке экс-президента США Дональда Трампа на неопределенный... РИА Новости, 09.05.2021

2021-05-09T19:44

2021-05-09T19:44

2021-05-09T19:44

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ВАШИНГТОН, 9 мая - РИА Новости. Сопредседатель надзорного совета Facebook Майкл Макконелл раскритиковал решение платформы о блокировке экс-президента США Дональда Трампа на неопределенный срок, назвав его неоправданным, об этом он заявил в эфире телеканала Fox News.Ранее Twitch, Twitter, Facebook, Youtube и Instagram заблокировали аккаунты Трампа на разные сроки из-за его заявлений о беспорядках в Вашингтоне 6 января. Поводом стали видео- и текстовые обращения к протестующим, которые захватили здание Капитолия в Вашингтоне. Призвав их, с одной стороны, вести себя мирно и разойтись по домам, Трамп назвал их патриотами и заявил о фальсификации выборов.Надзорный совет согласился, что Трамп нарушил правила, и блокировка его аккаунтов - это верный шаг. "Однако мы сказали, что они неоправданно заблокировали его на неопределенный срок, они не дали этому никаких объяснений, в их правилах нет такого положения, это неправильно", - сказал сопредседатель.Вместе с тем Макконелл подчеркнул, что заявления Трампа от 6 января на первый взгляд казались призывом к миру, однако на деле экс-президент подталкивал своих сторонников к агрессии. "Это прямое нарушение правил Facebook, которые запрещают поощрять действия представляющих угрозу лиц и организаций... На господина Трампа распространяются такие же правила Facebook, как и на всех", - сказал он.Как отметил Макконелл, совет дал компании время "привести свои дела в порядок". По его словам, правила Facebook "в полном хаосе", носят непрозрачный характер, они неясны и непоследовательны. "Мы дали ряд рекомендаций, как сделать их правила более ясными и последовательными", - подчеркнул Макконелл.Ранее независимый надзорный совет корпорации Facebook принял решение сохранить блокировку аккаунта Трампа. Вместе с тем совет настаивает, чтобы компания в течение шести месяцев приняла решение, заблокировать ли аккаунт экс-президента США навсегда или приостановить его действие на определенное время.

https://ria.ru/20210501/tramp-1730778113.html

https://ria.ru/20210506/blokirovka-1731353219.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

капитолий, дональд трамп, youtube, вашингтон (город), сша, twitter, в мире