https://ria.ru/20210509/sputnik-1731601214.html

В РФПИ опровергли информацию o срыве переговоров c ФРГ по "Спутнику V"

В РФПИ опровергли информацию o срыве переговоров c ФРГ по "Спутнику V"

Публикации о тупике в переговорах по поставкам вакцины "Спутник V" в Германию не соответствуют действительности, заявили в Российском фонде прямых инвестиций. РИА Новости, 09.05.2021

2021-05-09T18:29

2021-05-09T18:29

2021-05-09T21:00

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

россия

минэкономики фрг

российский фонд прямых инвестиций

европа

бавария

в мире

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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Публикации о тупике в переговорах по поставкам вакцины "Спутник V" в Германию не соответствуют действительности, заявили в Российском фонде прямых инвестиций.Так в РФПИ отреагировали на статью в немецком таблоиде Bild о том, что Москва якобы сможет поставить препарат не ранее августа из-за задержек в производстве. Газета также добавила, что тогда необходимость в "Спутнике V" исчезнет, так как Берлин планирует осенью получить достаточное количество вакцины от других производителей.В фонде указали, что публикация в немецком издании — это часть кампании по дезинформации с целью не допустить российскую вакцину на европейские рынки.Там напомнили, что Bild за последнее время опубликовала более 15 статей с некорректными фактами и ссылками на анонимные источники, атакующие "Спутник V".Представитель РФПИ добавил, что разработчики вакцины продолжают работать над сертификацией препарата с Европейским медицинским агентством, несмотря на попытки некоторых крупных фармкомпаний и отдельных политиков не допустить "Спутник V" на европейский рынок.Как заявляла в конце апреля канцлер ФРГ Ангела Меркель, в отсутствие общеевропейского заказа на российскую вакцину Берлин самостоятельно занимается вопросом закупки, сроки которой зависят от регистрации препарата в ЕС.В Евросоюзе зарегистрированы вакцины от Pfizer, AstraZeneca, Johnson&Johnson и Moderna. "Спутник V" сейчас проходит процедуру одобрения. По данным немецкого агрегатора статистических данных Statista, в 23 из 28 стран ЕС доля препарата от Pfizer превышает 50 процентов. Соглашение между фармкомпанией и Евросоюзом о поставке 1,8 миллиарда доз вакцины на сумму более 35 миллиардов евро стало крупнейшим международным контрактом такого рода с начала пандемии. Как отмечал Владимир Путин, компания Pfizer ведет себя "на рынке достаточно агрессивно".

https://ria.ru/20210509/sputnikv-1731589497.html

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вакцина "спутник v", россия, минэкономики фрг, российский фонд прямых инвестиций, европа, бавария, в мире