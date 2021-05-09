Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210509/sputnik-1731601214.html
В РФПИ опровергли информацию o срыве переговоров c ФРГ по "Спутнику V"
В РФПИ опровергли информацию o срыве переговоров c ФРГ по "Спутнику V"
Публикации о тупике в переговорах по поставкам вакцины "Спутник V" в Германию не соответствуют действительности, заявили в Российском фонде прямых инвестиций. РИА Новости, 09.05.2021
2021-05-09T18:29
2021-05-09T21:00
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
россия
минэкономики фрг
российский фонд прямых инвестиций
европа
бавария
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/1a/1730012645_0:39:2001:1164_1920x0_80_0_0_ccd5c727160a85fd53d1516cf6ce8e26.jpg
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Публикации о тупике в переговорах по поставкам вакцины "Спутник V" в Германию не соответствуют действительности, заявили в Российском фонде прямых инвестиций.Так в РФПИ отреагировали на статью в немецком таблоиде Bild о том, что Москва якобы сможет поставить препарат не ранее августа из-за задержек в производстве. Газета также добавила, что тогда необходимость в "Спутнике V" исчезнет, так как Берлин планирует осенью получить достаточное количество вакцины от других производителей.В фонде указали, что публикация в немецком издании — это часть кампании по дезинформации с целью не допустить российскую вакцину на европейские рынки.Там напомнили, что Bild за последнее время опубликовала более 15 статей с некорректными фактами и ссылками на анонимные источники, атакующие "Спутник V".Представитель РФПИ добавил, что разработчики вакцины продолжают работать над сертификацией препарата с Европейским медицинским агентством, несмотря на попытки некоторых крупных фармкомпаний и отдельных политиков не допустить "Спутник V" на европейский рынок.Как заявляла в конце апреля канцлер ФРГ Ангела Меркель, в отсутствие общеевропейского заказа на российскую вакцину Берлин самостоятельно занимается вопросом закупки, сроки которой зависят от регистрации препарата в ЕС.В Евросоюзе зарегистрированы вакцины от Pfizer, AstraZeneca, Johnson&amp;Johnson и Moderna. "Спутник V" сейчас проходит процедуру одобрения. По данным немецкого агрегатора статистических данных Statista, в 23 из 28 стран ЕС доля препарата от Pfizer превышает 50 процентов. Соглашение между фармкомпанией и Евросоюзом о поставке 1,8 миллиарда доз вакцины на сумму более 35 миллиардов евро стало крупнейшим международным контрактом такого рода с начала пандемии. Как отмечал Владимир Путин, компания Pfizer ведет себя "на рынке достаточно агрессивно".
https://ria.ru/20210509/sputnikv-1731589497.html
россия
европа
бавария
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/1a/1730012645_0:0:1701:1275_1920x0_80_0_0_7580cae042ab528c41dfe27261652f60.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вакцина "спутник v", россия, минэкономики фрг, российский фонд прямых инвестиций, европа, бавария, в мире

В РФПИ опровергли информацию o срыве переговоров c ФРГ по "Спутнику V"

18:29 09.05.2021 (обновлено: 21:00 09.05.2021)
 
© РИА Новости / Владимир ПесняМедицинская сестра держит в руке упаковку с вакциной "Гам-КОВИД-Вак" (Спутник V) в пункте вакцинации от COVID-19
Медицинская сестра держит в руке упаковку с вакциной Гам-КОВИД-Вак (Спутник V) в пункте вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 09.05.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Публикации о тупике в переговорах по поставкам вакцины "Спутник V" в Германию не соответствуют действительности, заявили в Российском фонде прямых инвестиций.
Так в РФПИ отреагировали на статью в немецком таблоиде Bild о том, что Москва якобы сможет поставить препарат не ранее августа из-за задержек в производстве. Газета также добавила, что тогда необходимость в "Спутнике V" исчезнет, так как Берлин планирует осенью получить достаточное количество вакцины от других производителей.
В фонде указали, что публикация в немецком издании — это часть кампании по дезинформации с целью не допустить российскую вакцину на европейские рынки.
"Переговоры с Германией о закупке вакцины продолжаются, вакцина "Спутник V" может быть поставлена в Германию уже в июне этого года и не в ущерб поставкам в другие страны", — подчеркнули в РФПИ.
Там напомнили, что Bild за последнее время опубликовала более 15 статей с некорректными фактами и ссылками на анонимные источники, атакующие "Спутник V".
Представитель РФПИ добавил, что разработчики вакцины продолжают работать над сертификацией препарата с Европейским медицинским агентством, несмотря на попытки некоторых крупных фармкомпаний и отдельных политиков не допустить "Спутник V" на европейский рынок.
Как заявляла в конце апреля канцлер ФРГ Ангела Меркель, в отсутствие общеевропейского заказа на российскую вакцину Берлин самостоятельно занимается вопросом закупки, сроки которой зависят от регистрации препарата в ЕС.
В Евросоюзе зарегистрированы вакцины от Pfizer, AstraZeneca, Johnson&Johnson и Moderna. "Спутник V" сейчас проходит процедуру одобрения. По данным немецкого агрегатора статистических данных Statista, в 23 из 28 стран ЕС доля препарата от Pfizer превышает 50 процентов. Соглашение между фармкомпанией и Евросоюзом о поставке 1,8 миллиарда доз вакцины на сумму более 35 миллиардов евро стало крупнейшим международным контрактом такого рода с начала пандемии. Как отмечал Владимир Путин, компания Pfizer ведет себя "на рынке достаточно агрессивно".
Депутат Бундестага от Левой партии Дитер Дэм - РИА Новости, 1920, 09.05.2021
16:10Распространение коронавируса
Депутат бундестага приехал в Москву привиться "Спутником V"
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"РоссияМинэкономики ФРГРоссийский фонд прямых инвестицийЕвропаБаварияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:09WSJ: жена Билла Гейтса начала готовиться к разводу в 2019 году
02:54На Кубе возложили цветы у мавзолея павших советских солдат
02:50Венесуэльцы устроили флешмоб в честь Дня Победы
02:40WSJ: США могут перебросить войска из Афганистана ближе к границам России
02:24Россиянам назвали способы повысить зарплату на треть
02:20Кадыров потребовал от Израиля извинений за столкновения с палестинцами
02:10Эксперт предупредил об опасности плесени на стенах квартир
02:02Бывший мэр Риги раскритиковал власти за закрытие памятника Освободителям
01:56На Украине избили стрингера Ruptly после интервью у прохожих о Дне Победы
01:54"Может не надо ехать?" Манижа ответила критикам песни для Евровидения
01:29Пушков рассказал, о какой России мечтает Байден
01:15Эксперты объяснили опасность платежей с телефоном в руках
00:49Источник сообщил о гибели 16 человек при подрыве автобуса в Афганистане
00:47В Братиславе младенца насмерть зажало дверьми лифта
00:43Израиль обвинил ХАМАС в запуске двух ракет
00:25В Иерусалиме 14 палестинцев пострадали в столкновениях с полицией
00:14При взрыве у полицейского участка в Сомали погибли шесть человек
23:57Девушку, пропавшую под Волгоградом, нашли мертвой
23:46Дипломат предостерег от глумления над подвигом советских воинов
23:42Армия Чада заявила об уничтожении повстанцев
Лента новостейМолния