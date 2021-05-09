Bild: переговоры о поставках вакцины "Спутник V" в Германию зашли в тупик
14:32 09.05.2021 (обновлено: 15:52 09.05.2021)
© Sputnik / Владислав Воднев / Перейти в фотобанкВакцина Sputnik V, произведенная в "Карагандинском фармацевтическом комплексе"
© Sputnik / Владислав Воднев
БЕРЛИН, 9 мая — РИА Новости. Переговоры о поставках в Германию российской вакцины "Спутник V" зашли в тупик из-за задержек в производстве и договора с Индией, пишет таблоид Bild со ссылкой на источник в рабочей группе при немецком Министерстве экономики.
По словам собеседника издания, переговоры "на самом деле мертвы", так как Россия не сможет поставить вакцину в июне или июле, а затем Германия рассчитывает уже получить достаточно доз от других производителей.
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Кроме того, отмечает таблоид, европейское лекарственное агентство ЕМА до сих пор не зарегистрировало "Спутник V", потому что требования ЕС оказались "выше, чем ожидали в Москве".
О желании закупить российскую вакцину заявляли власти некоторых федеральных земель Германии, а Бавария даже подписала с Российским фондом прямых инвестиций соглашение о намерениях. При этом министр здравоохранения Йенс Шпан называл условием для заключения контракта регистрацию "Спутника V" в Евросоюзе и наличие его в необходимых объемах.
Сейчас "Спутник V" одобрили уже 64 страны с общим населением более 3,2 миллиарда человек. Это второе место в мире по числу одобрений от государственных регуляторов. Как сообщали РФПИ и Центр имени Гамалеи, данные по 3,8 миллиона вакцинированных россиян показывают, что эффективность препарата составляет 97,6 процента.