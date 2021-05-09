https://ria.ru/20210509/germaniya-1731578220.html

Bild: переговоры о поставках вакцины "Спутник V" в Германию зашли в тупик

Bild: переговоры о поставках вакцины "Спутник V" в Германию зашли в тупик

Переговоры о поставках в Германию российской вакцины "Спутник V" зашли в тупик из-за задержек в производстве и договора с Индией, пишет таблоид Bild со ссылкой... РИА Новости, 09.05.2021

2021-05-09T14:32

2021-05-09T14:32

2021-05-09T15:52

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

россия

минэкономики фрг

российский фонд прямых инвестиций

германия

бавария

в мире

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БЕРЛИН, 9 мая — РИА Новости. Переговоры о поставках в Германию российской вакцины "Спутник V" зашли в тупик из-за задержек в производстве и договора с Индией, пишет таблоид Bild со ссылкой на источник в рабочей группе при немецком Министерстве экономики.По словам собеседника издания, переговоры "на самом деле мертвы", так как Россия не сможет поставить вакцину в июне или июле, а затем Германия рассчитывает уже получить достаточно доз от других производителей.Кроме того, отмечает таблоид, европейское лекарственное агентство ЕМА до сих пор не зарегистрировало "Спутник V", потому что требования ЕС оказались "выше, чем ожидали в Москве".О желании закупить российскую вакцину заявляли власти некоторых федеральных земель Германии, а Бавария даже подписала с Российским фондом прямых инвестиций соглашение о намерениях. При этом министр здравоохранения Йенс Шпан называл условием для заключения контракта регистрацию "Спутника V" в Евросоюзе и наличие его в необходимых объемах.Сейчас "Спутник V" одобрили уже 64 страны с общим населением более 3,2 миллиарда человек. Это второе место в мире по числу одобрений от государственных регуляторов. Как сообщали РФПИ и Центр имени Гамалеи, данные по 3,8 миллиона вакцинированных россиян показывают, что эффективность препарата составляет 97,6 процента.

https://ria.ru/20210425/zdorove-1729790070.html

https://ria.ru/20210509/sputniklayt-1731561187.html

россия

германия

бавария

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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, минэкономики фрг, российский фонд прямых инвестиций, германия, бавария, в мире