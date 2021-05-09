Вучич поздравил жителей Сербии с Днем Победы на русском языке
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БЕЛГРАД, 9 мая – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич поздравил граждан с Днем Победы на русском языке и подчеркнул важность сохранения истории Второй мировой войны и защиты истории от попыток ревизии.
Вечером в воскресенье в Национальном театре Сербии состоялась официальная церемония в честь Дня Победы над фашизмом с участием сербского руководства. Вместе с властями Сербии в ней принял участие член президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) от сербов Милорад Додик и члены правительства Республики Сербской БиГ.
"Никогда ранее меньше стран, по сути, не отмечали День Победы над фашизмом. Наша задача – не скрывать истину, а открыто говорить, чтобы не позволить лжи победить правду. Неслучайно принижается роль Красной Армии, фальсифицируются факты и скрывается, что за освобождение Европы жизни отдали более 22 миллионов советских граждан, конечно, прежде всего, россиян", - заявил Вучич, трансляцию вело национальное телевидение Сербии.
"Неудивительно, что в нашем регионе ежедневно присутствует попытка ревизии и полной фальсификации истории", - указал сербский лидер и подчеркнул, что 9 мая для Сербии – "День победы жизни над смертью и Добра над Злом, жертвы над палачом".
"С Днем Победы, с праздником!", - сказал Вучич на русском языке под аплодисменты присутствующих. После этого над центром Белграда начался праздничный фейерверк.
Днем в воскресенье спикер парламента Сербии Ивица Дачич с послом РФ Александром Боцаном-Харченко и дипломатами из Армении, Белоруссии, Азербайджана и Казахстана возложили венки к мемориалу Освободителям Белграда, где расположены "Вечный огонь", памятники советскому и югославскому воинам и братские могилы. Затем на центральной площади Белграда власти Сербии и посольство РФ возложили цветы к памятной плите в честь погибших красноармейцев, и состоялся праздничный концерт.
Утром в воскресенье венки на мемориал воинов-освободителей возложили министр по инновациям Сербии Ненад Попович, глава представительства Россотрудничества Евгений Баранов и заместитель мэра Белграда Горан Весич.
На экране на центральной площади Республики в Белграде в воскресенье утром транслировался парад Победы из Москвы. Девятого мая различные памятные акции в рамках акции "Бессмертный полк" состоялись в 10 городах Сербии, включая Белград.
Накануне вечером вооруженные силы Сербии провели артиллерийский салют в честь Дня Победы на плато Калемегдан в историческом центре Белграда, были даны десять залпов из шести орудий.