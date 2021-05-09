https://ria.ru/20210509/salyut-1731614856.html

В Москве прошел праздничный салют

В Москве прошел праздничный салют

В Москве в честь 76-летия Победы в Великой Отечественной войне прошел праздничный салют, 72 установки запустили 12 тысяч фейерверков, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 09.05.2021

2021-05-09T22:13

2021-05-09T22:13

2021-05-09T23:20

день победы-2021

день победы

москва

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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. В Москве в честь 76-летия Победы в Великой Отечественной войне прошел праздничный салют, 72 установки запустили 12 тысяч фейерверков, сообщили в пресс-службе Западного военного округа.Стрельбу вели военнослужащие отдельного гвардейского салютного дивизиона имени маршала артиллерии Владимира Михалкина.В том числе из специального пускового комплекса был выполнен салют в виде государственного флага России.Звуковое сопровождение обеспечила входящая в состав дивизиона батарея пушек ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны, которую разместили на Лужнецкой набережной.Салюты прошли в парке Победы, на двух точках Лужнецкой набережной, в Лианозово, на ВДНХ, в Измайловском парке, в Ново-Переделкино, Кузьминках, Нагатинском затоне, Обручевском, Южном Бутово, Митино, Покровском-Стрешнево, Левобережном, а также в Зеленограде и Троицке.Как уточнили в ЗВО, специальное программное обеспечение позволяет проектировать и моделировать сценарий салюта, время выстрела корректируется автоматизированной системой до миллисекунд.

https://ria.ru/20210509/parad-1731590896.html

москва

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Торжественный салют в Москве в День Победы В Москве прошел торжественный салют в честь Дня Победы 2021-05-09T22:13 true PT0M41S

Парад Победы прошел во многих городах России Традиционный парад в честь Дня Победы прошел на Красной площади в Москве. В параде приняли участие более 12000 военнослужащих разных родов войск. 76-летие Победы отмечали по всей России. Торжественные марши прошли во многих городах – в Петербурге, Владивостоке, Екатеринбурге, Волгограде и других. 2021-05-09T22:13 true PT2M32S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

день победы, москва, общество