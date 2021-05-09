https://ria.ru/20210509/putin-1731558653.html
Путин возложил венок к могиле Неизвестного Солдата
Путин возложил венок к могиле Неизвестного Солдата
Президент России Владимир Путин после парада Победы вместе с находящимся в Москве президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном почтил память погибших воинов,... РИА Новости, 09.05.2021
2021-05-09T11:23
2021-05-09T11:23
2021-05-09T11:48
парад победы
ленинград
эмомали рахмон
сталинград
московская область (подмосковье)
день победы-2021
россия
владимир путин
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин после парада Победы вместе с находящимся в Москве президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном почтил память погибших воинов, возложив венки к могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.По традиции российский лидер после парада пешком идёт от площади до Александровского сада, где солдаты Президентского полка во время церемонии устанавливают венок от имени главы государства у Вечного огня.После возложения Путин пообщался с ветеранами и сделал с ними памятные фото.Прах неизвестного советского воина был перенесен из братской могилы в Подмосковье и в торжественной обстановке перезахоронен в Александровском саду в 1966 году. На следующий год здесь был открыт мемориал, ключевым элементом которого стал Вечный огонь, а также аллея городов-героев: Ленинград, Киев, Минск, Сталинград, Севастополь, Одесса, Керчь, Новороссийск, Брестская крепость, Тула, Мурманск и Смоленск.Почетный караул у Могилы Неизвестного солдата — "Пост номер 1" - был установлен в 1997 году. В 2009 году памятнику был присвоен статус Общенационального мемориала воинской славы, а сам комплекс был вскоре дополнен стелой в честь городов, носящих одноименное почетное звание.
https://ria.ru/20210508/prazdnik-1731489992.html
https://ria.ru/20210509/pobeda-1730682865.html
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парад победы, ленинград, эмомали рахмон, сталинград, московская область (подмосковье), россия, владимир путин