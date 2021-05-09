https://ria.ru/20210509/polk-1731593817.html

В Кузбассе полк собак прошагал торжественным маршем в День Победы

В Кузбассе полк собак прошагал торжественным маршем в День Победы

Полк собак прошагал торжественным маршем в День Победы по улицам Междуреченска Кемеровской области, сообщает горадминистрация. РИА Новости, 09.05.2021

2021-05-09T16:53

2021-05-09T16:53

2021-05-09T18:43

день победы-2021

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междуреченск

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общество

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КЕМЕРОВО, 9 мая - РИА Новости. Полк собак прошагал торжественным маршем в День Победы по улицам Междуреченска Кемеровской области, сообщает горадминистрация."В Междуреченске в парадном строю прошли "лохматые герои". Впервые в Кузбассе жители города со своими четвероногими питомцами промаршировали в честь Дня Победы", – говорится в сообщении в Instagram администрации.Отмечается, что жители Междуреченска поддержали идею любителей собак – кинологов из Калининграда, которые несколько лет назад провели такое шествие. Позже к акции присоединились собаководы из Перми, Омска, Якутии.Отмечается, "лохматый полк" начали формировать с середины января. Первая репетиция прошла 26 марта."Девятого мая в строю, одетые в военную форму и стилизованные костюмы, прошагали врачи, учителя, спортсмены, шахтеры… Под лозунгом "Помним, любим, чтим, гордимся" колонна стартовала от площади Согласия... Конечной точкой маршрута стала площадь Весенняя. Междуреченцам представили "лохматых героев", рассказали о роли собак во время Великой Отечественной войны и продемонстрировали общий курс дрессировки", – уточняется в сообщении.

https://ria.ru/20210509/pobeda-1731540683.html

омск

междуреченск

кемеровская область

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Полк собак шествует по улицам Междуреченска Полк собак прошагал торжественным маршем в День Победы по улицам Междуреченска Кемеровской области. Жители города поддержали идею любителей собак – кинологов из Калининграда, которые несколько лет назад провели такое шествие. Позже к акции присоединились собаководы из Перми, Омска и Якутии. 2021-05-09T16:53 true PT0M45S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

городское хозяйство москвы, омск, междуреченск, кемеровская область, общество