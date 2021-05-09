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День Победы-2021
https://ria.ru/20210509/polk-1731593817.html
В Кузбассе полк собак прошагал торжественным маршем в День Победы
В Кузбассе полк собак прошагал торжественным маршем в День Победы
Полк собак прошагал торжественным маршем в День Победы по улицам Междуреченска Кемеровской области, сообщает горадминистрация. РИА Новости, 09.05.2021
2021-05-09T16:53
2021-05-09T18:43
день победы-2021
городское хозяйство москвы
омск
междуреченск
кемеровская область
общество
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КЕМЕРОВО, 9 мая - РИА Новости. Полк собак прошагал торжественным маршем в День Победы по улицам Междуреченска Кемеровской области, сообщает горадминистрация."В Междуреченске в парадном строю прошли "лохматые герои". Впервые в Кузбассе жители города со своими четвероногими питомцами промаршировали в честь Дня Победы", – говорится в сообщении в Instagram администрации.Отмечается, что жители Междуреченска поддержали идею любителей собак – кинологов из Калининграда, которые несколько лет назад провели такое шествие. Позже к акции присоединились собаководы из Перми, Омска, Якутии.Отмечается, "лохматый полк" начали формировать с середины января. Первая репетиция прошла 26 марта."Девятого мая в строю, одетые в военную форму и стилизованные костюмы, прошагали врачи, учителя, спортсмены, шахтеры… Под лозунгом "Помним, любим, чтим, гордимся" колонна стартовала от площади Согласия... Конечной точкой маршрута стала площадь Весенняя. Междуреченцам представили "лохматых героев", рассказали о роли собак во время Великой Отечественной войны и продемонстрировали общий курс дрессировки", – уточняется в сообщении.
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омск
междуреченск
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Полк собак шествует по улицам Междуреченска
Полк собак прошагал торжественным маршем в День Победы по улицам Междуреченска Кемеровской области. Жители города поддержали идею любителей собак – кинологов из Калининграда, которые несколько лет назад провели такое шествие. Позже к акции присоединились собаководы из Перми, Омска и Якутии.
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60
городское хозяйство москвы, омск, междуреченск, кемеровская область, общество

В Кузбассе полк собак прошагал торжественным маршем в День Победы

16:53 09.05.2021 (обновлено: 18:43 09.05.2021)
 
© Фото : Администрация Междуреченского городского округаПолк собак прошагал торжественным маршем в День Победы в кузбасском Междуреченске
Полк собак прошагал торжественным маршем в День Победы в кузбасском Междуреченске - РИА Новости, 1920, 09.05.2021
© Фото : Администрация Междуреченского городского округа
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 9 мая - РИА Новости. Полк собак прошагал торжественным маршем в День Победы по улицам Междуреченска Кемеровской области, сообщает горадминистрация.
"В Междуреченске в парадном строю прошли "лохматые герои". Впервые в Кузбассе жители города со своими четвероногими питомцами промаршировали в честь Дня Победы", – говорится в сообщении в Instagram администрации.
Отмечается, что жители Междуреченска поддержали идею любителей собак – кинологов из Калининграда, которые несколько лет назад провели такое шествие. Позже к акции присоединились собаководы из Перми, Омска, Якутии.
Отмечается, "лохматый полк" начали формировать с середины января. Первая репетиция прошла 26 марта.
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"Девятого мая в строю, одетые в военную форму и стилизованные костюмы, прошагали врачи, учителя, спортсмены, шахтеры… Под лозунгом "Помним, любим, чтим, гордимся" колонна стартовала от площади Согласия... Конечной точкой маршрута стала площадь Весенняя. Междуреченцам представили "лохматых героев", рассказали о роли собак во время Великой Отечественной войны и продемонстрировали общий курс дрессировки", – уточняется в сообщении.
 
День Победы-2021Городское хозяйство МосквыОмскМеждуреченскКемеровская областьОбщество
 
 
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