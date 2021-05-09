https://ria.ru/20210509/polk-1731593817.html
В Кузбассе полк собак прошагал торжественным маршем в День Победы
В Кузбассе полк собак прошагал торжественным маршем в День Победы
Полк собак прошагал торжественным маршем в День Победы по улицам Междуреченска Кемеровской области, сообщает горадминистрация. РИА Новости, 09.05.2021
2021-05-09T16:53
2021-05-09T16:53
2021-05-09T18:43
день победы-2021
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КЕМЕРОВО, 9 мая - РИА Новости. Полк собак прошагал торжественным маршем в День Победы по улицам Междуреченска Кемеровской области, сообщает горадминистрация."В Междуреченске в парадном строю прошли "лохматые герои". Впервые в Кузбассе жители города со своими четвероногими питомцами промаршировали в честь Дня Победы", – говорится в сообщении в Instagram администрации.Отмечается, что жители Междуреченска поддержали идею любителей собак – кинологов из Калининграда, которые несколько лет назад провели такое шествие. Позже к акции присоединились собаководы из Перми, Омска, Якутии.Отмечается, "лохматый полк" начали формировать с середины января. Первая репетиция прошла 26 марта."Девятого мая в строю, одетые в военную форму и стилизованные костюмы, прошагали врачи, учителя, спортсмены, шахтеры… Под лозунгом "Помним, любим, чтим, гордимся" колонна стартовала от площади Согласия... Конечной точкой маршрута стала площадь Весенняя. Междуреченцам представили "лохматых героев", рассказали о роли собак во время Великой Отечественной войны и продемонстрировали общий курс дрессировки", – уточняется в сообщении.
https://ria.ru/20210509/pobeda-1731540683.html
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Полк собак шествует по улицам Междуреченска
Полк собак прошагал торжественным маршем в День Победы по улицам Междуреченска Кемеровской области. Жители города поддержали идею любителей собак – кинологов из Калининграда, которые несколько лет назад провели такое шествие. Позже к акции присоединились собаководы из Перми, Омска и Якутии.
2021-05-09T16:53
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