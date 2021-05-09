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Зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф во время военного парада Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов - РИА Новости, 1920, 09.05.2021
День Победы-2021
https://ria.ru/20210509/polk-1731542116.html
В Казахстане проходит онлайн-шествие "Бессмертного полка"
В Казахстане проходит онлайн-шествие "Бессмертного полка"
Интерактивная акция в память об участниках Великой Отечественной войны проходит в Казахстане в режиме онлайн, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.05.2021
2021-05-09T09:28
2021-05-09T09:28
день победы-2021
бессмертный полк
день победы
великая отечественная война (1941-1945)
казахстан
в мире
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АЛМА-АТА, 9 мая - РИА Новости. Интерактивная акция в память об участниках Великой Отечественной войны проходит в Казахстане в режиме онлайн, передает корреспондент РИА Новости.Шествие "Бессмертный полк онлайн" проходит второй год подряд. На протяжении десяти дней желающие могли отправить организаторам акции истории и фотографии о героях Великой Отечественной войны. В День Победы портреты тысяч ветеранов под аккомпанемент песен военных лет демонстрируются в прямом эфире на YouTube-канале одного из организаторов акции - медиакомпании Salem Social Media.Кроме того, в организации памятной акции принял участие ряд СМИ республики.Накануне пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали сообщил, что в связи с серьезной эпидемиологической ситуацией было принято решение перенести на следующий год традиционные торжественные мероприятия по случаю Дня Победы.Ранее сообщалось, что ветераны ко Дню Победы получили материальную помощь в размере 1 миллиона тенге (около 2,3 тысячи долларов).
https://ria.ru/20210509/aktsiya-1730647409.html
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бессмертный полк, день победы, великая отечественная война (1941-1945), казахстан, в мире

В Казахстане проходит онлайн-шествие "Бессмертного полка"

09:28 09.05.2021
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковМужчина смотрит онлайн-трансляцию акции "Бессмертный полк"
Мужчина смотрит онлайн-трансляцию акции Бессмертный полк - РИА Новости, 1920, 09.05.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
АЛМА-АТА, 9 мая - РИА Новости. Интерактивная акция в память об участниках Великой Отечественной войны проходит в Казахстане в режиме онлайн, передает корреспондент РИА Новости.
Шествие "Бессмертный полк онлайн" проходит второй год подряд. На протяжении десяти дней желающие могли отправить организаторам акции истории и фотографии о героях Великой Отечественной войны. В День Победы портреты тысяч ветеранов под аккомпанемент песен военных лет демонстрируются в прямом эфире на YouTube-канале одного из организаторов акции - медиакомпании Salem Social Media.
Кроме того, в организации памятной акции принял участие ряд СМИ республики.
Накануне пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали сообщил, что в связи с серьезной эпидемиологической ситуацией было принято решение перенести на следующий год традиционные торжественные мероприятия по случаю Дня Победы.
Ранее сообщалось, что ветераны ко Дню Победы получили материальную помощь в размере 1 миллиона тенге (около 2,3 тысячи долларов).
Акция Бессмертный полк в Москве - РИА Новости, 1920, 09.05.2021
01:46
Акция "Бессмертный полк"
 
День Победы-2021Бессмертный полкДень ПобедыВеликая Отечественная война (1941-1945)КазахстанВ мире
 
 
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