https://ria.ru/20210509/polk-1731542116.html

В Казахстане проходит онлайн-шествие "Бессмертного полка"

В Казахстане проходит онлайн-шествие "Бессмертного полка"

Интерактивная акция в память об участниках Великой Отечественной войны проходит в Казахстане в режиме онлайн, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.05.2021

2021-05-09T09:28

2021-05-09T09:28

2021-05-09T09:28

день победы-2021

бессмертный полк

день победы

великая отечественная война (1941-1945)

казахстан

в мире

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АЛМА-АТА, 9 мая - РИА Новости. Интерактивная акция в память об участниках Великой Отечественной войны проходит в Казахстане в режиме онлайн, передает корреспондент РИА Новости.Шествие "Бессмертный полк онлайн" проходит второй год подряд. На протяжении десяти дней желающие могли отправить организаторам акции истории и фотографии о героях Великой Отечественной войны. В День Победы портреты тысяч ветеранов под аккомпанемент песен военных лет демонстрируются в прямом эфире на YouTube-канале одного из организаторов акции - медиакомпании Salem Social Media.Кроме того, в организации памятной акции принял участие ряд СМИ республики.Накануне пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали сообщил, что в связи с серьезной эпидемиологической ситуацией было принято решение перенести на следующий год традиционные торжественные мероприятия по случаю Дня Победы.Ранее сообщалось, что ветераны ко Дню Победы получили материальную помощь в размере 1 миллиона тенге (около 2,3 тысячи долларов).

https://ria.ru/20210509/aktsiya-1730647409.html

казахстан

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2021

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бессмертный полк, день победы, великая отечественная война (1941-1945), казахстан, в мире