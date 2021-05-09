https://ria.ru/20210509/polk-1731537523.html

В Пекине прошла акция "Бессмертный полк"

В Пекине прошла акция "Бессмертный полк"

Около 350 человек приняли участие в традиционной акции "Бессмертный полк" в Пекине в день празднования 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне,... РИА Новости, 09.05.2021

2021-05-09T08:42

2021-05-09T08:42

2021-05-09T09:03

день победы-2021

бессмертный полк

день победы

великая отечественная война (1941-1945)

китай

общество

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ПЕКИН, 9 мая – РИА Новости. Около 350 человек приняли участие в традиционной акции "Бессмертный полк" в Пекине в день празднования 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент РИА Новости.Акция "Бессмертный полк" начала проводиться в разных городах Китая, в том числе в Пекине, с 2016 года. В прошлом году она проводилась в режиме онлайн из-за эпидемии. В Пекине в предыдущие годы акция проходила в городском парке "Чаоян" на востоке китайской столицы, однако с 2019 года шествие перенесли на территорию Пекинской выставки, которая была построена при помощи советских специалистов в середине 1950-х годов.В этом году акция также прошла на территории Пекинской выставки, участники шествия, около 350 человек, в том числе граждане Китая, с портретами героев войны прошли строем под песни военных лет.Советник-посланник посольства РФ в КНР Дмитрий Лукьянцев отметил, что советские войска оказали народу Китая значительную помощь в войне сопротивления против Японии и китайский народ бережно хранит память о подвиге советских солдат и советских офицеров, отдавших свою жизнь за свободу китайской земли.Житель Пекина Юй Мин рассказал в беседе с РИА Новости, что пришел на акцию с портретом своего отца."Это мой отец, 80 лет назад в самое сложное время в войне сопротивления против Японии их полк был переброшен в российский Хабаровск, он служил в 88-й Интернациональной стрелковой бригаде Дальневосточного фронта… Мы надеемся, что и будущие поколения, как сегодня, будут помнить о подвигах, которые совершили старшие поколения", - сказал он в беседе с РИА Новости.По подсчетам посольства РФ в КНР, в акции приняли участие около 350 человек."Бессмертный полк" - общенародная акция, которая проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья для увековечивания памяти участников и жертв Великой Отечественной войны. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2013 году стала всероссийской.

https://ria.ru/20210508/polk-1731498195.html

https://ria.ru/20210509/aktsiya-1730647409.html

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"Бессмертный полк" в Пекине "Бессмертный полк" в Пекине - 9 мая 2021 2021-05-09T08:42 true PT0M53S

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бессмертный полк, день победы, великая отечественная война (1941-1945), китай, общество, в мире