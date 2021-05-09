Муфтий призвал не допустить принижения подвига советских воинов
В России 9 мая ежегодно отмечается День Победы, проводимый в ознаменование победоносного завершения Великой Отечественной войны.
В России 9 мая ежегодно отмечается День Победы, проводимый в ознаменование победоносного завершения Великой Отечественной войны.
Война длилась почти четыре года и стала самым крупным и кровопролитным вооруженным столкновением в истории человечества.
Война длилась почти четыре года и стала самым крупным и кровопролитным вооруженным столкновением в истории человечества.
Во время парада президент России Владимир Путин поздравил ветеранов, военных и всех россиян с Днем Победы.
Во время парада президент России Владимир Путин поздравил ветеранов, военных и всех россиян с Днем Победы.
Парад прошел при участии более 12 тысяч военнослужащих.
Парад прошел при участии более 12 тысяч военнослужащих.
Владимир Путин в своей речи на параде подчеркнул, что советский народ "бился на смерть на всех рубежах, в жесточайших боях на земле, на море, в небе".
Владимир Путин в своей речи на параде подчеркнул, что советский народ "бился на смерть на всех рубежах, в жесточайших боях на земле, на море, в небе".
В параде приняла участие рота Военной академии РВСН. В этом году серпуховский филиал отметил 80-летие.
В параде приняла участие рота Военной академии РВСН. В этом году серпуховский филиал отметил 80-летие.
Парадом командовал главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков, принимал парад министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.
Парадом командовал главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков, принимал парад министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.
В составе пешей колонны промаршировали 37 парадных расчетов.
В составе пешей колонны промаршировали 37 парадных расчетов.
В их числе офицеры, сержанты и солдаты видов и родов войск, соединений и воинских частей, слушатели и курсанты военно-учебных заведений.
В их числе офицеры, сержанты и солдаты видов и родов войск, соединений и воинских частей, слушатели и курсанты военно-учебных заведений.
На фото: военнослужащие воздушно-десантных войск.
На фото: военнослужащие воздушно-десантных войск.
В составе пешей колонны также прошли две парадные "коробки" женщин-военнослужащих.
В составе пешей колонны также прошли две парадные "коробки" женщин-военнослужащих.
По Красной площади российской столицы проехала механизированная колонна из более чем 190 единиц вооружений и военной техники.
По Красной площади российской столицы проехала механизированная колонна из более чем 190 единиц вооружений и военной техники.
На фото: "Бук-М3" 53-й зенитной ракетной Берлинской бригады. Эта техника способна сбивать самолеты стратегической или тактической авиации и баллистические и крылатые ракеты.
На фото: "Бук-М3" 53-й зенитной ракетной Берлинской бригады. Эта техника способна сбивать самолеты стратегической или тактической авиации и баллистические и крылатые ракеты.
По Красной площади проехала колонна 45-й гвардейской орденов Кутузова и Александра Невского бригады специального назначения на боевых машинах "Тайфун-ВДВ".
По Красной площади проехала колонна 45-й гвардейской орденов Кутузова и Александра Невского бригады специального назначения на боевых машинах "Тайфун-ВДВ".
Также в параде приняли участие стратегические ракетные комплексы "Ярс".
Также в параде приняли участие стратегические ракетные комплексы "Ярс".
Над Москвой прошел парадный строй из 76 самолетов и вертолетов.
Над Москвой прошел парадный строй из 76 самолетов и вертолетов.
Открыли воздушную часть парада три тяжелых вертолета Ми-26, за ними прошли пятерки вертолетов Ми-8, Ми-24/Ми-35, Ка-52 и Ми-28Н.
Открыли воздушную часть парада три тяжелых вертолета Ми-26, за ними прошли пятерки вертолетов Ми-8, Ми-24/Ми-35, Ка-52 и Ми-28Н.
На фото: самолет-заправщик Ил-78 и стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160.
На фото: самолет-заправщик Ил-78 и стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160.
Полеты военных самолетов и вертолетов над Москвой были на высотах от 180 до 550 метров и на скорости от 200 до 550 километров в час.
Полеты военных самолетов и вертолетов над Москвой были на высотах от 180 до 550 метров и на скорости от 200 до 550 километров в час.
Замкнули строй шесть штурмовиков Су-25, которые раскрасили небо в цвета российского флага.
Замкнули строй шесть штурмовиков Су-25, которые раскрасили небо в цвета российского флага.
В России 9 мая ежегодно отмечается День Победы, проводимый в ознаменование победоносного завершения Великой Отечественной войны.
Война длилась почти четыре года и стала самым крупным и кровопролитным вооруженным столкновением в истории человечества.
Во время парада президент России Владимир Путин поздравил ветеранов, военных и всех россиян с Днем Победы.
Парад прошел при участии более 12 тысяч военнослужащих.
Владимир Путин в своей речи на параде подчеркнул, что советский народ "бился на смерть на всех рубежах, в жесточайших боях на земле, на море, в небе".
В параде приняла участие рота Военной академии РВСН. В этом году серпуховский филиал отметил 80-летие.
Парадом командовал главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков, принимал парад министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.
В составе пешей колонны промаршировали 37 парадных расчетов.
В их числе офицеры, сержанты и солдаты видов и родов войск, соединений и воинских частей, слушатели и курсанты военно-учебных заведений.
На фото: военнослужащие воздушно-десантных войск.
В составе пешей колонны также прошли две парадные "коробки" женщин-военнослужащих.
По Красной площади российской столицы проехала механизированная колонна из более чем 190 единиц вооружений и военной техники.
На фото: "Бук-М3" 53-й зенитной ракетной Берлинской бригады. Эта техника способна сбивать самолеты стратегической или тактической авиации и баллистические и крылатые ракеты.
По Красной площади проехала колонна 45-й гвардейской орденов Кутузова и Александра Невского бригады специального назначения на боевых машинах "Тайфун-ВДВ".
Также в параде приняли участие стратегические ракетные комплексы "Ярс".
Над Москвой прошел парадный строй из 76 самолетов и вертолетов.
Открыли воздушную часть парада три тяжелых вертолета Ми-26, за ними прошли пятерки вертолетов Ми-8, Ми-24/Ми-35, Ка-52 и Ми-28Н.
На фото: самолет-заправщик Ил-78 и стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160.
Полеты военных самолетов и вертолетов над Москвой были на высотах от 180 до 550 метров и на скорости от 200 до 550 километров в час.
Замкнули строй шесть штурмовиков Су-25, которые раскрасили небо в цвета российского флага.