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Муфтий призвал не допустить принижения подвига советских воинов

Муфтий призвал не допустить принижения подвига советских воинов

Глава Духовного управления мусульман РФ (ДУМ) Равиль Гайнутдин поздравил всех россиян и граждан СНГ с Днём Победы, указав на недопустимость переписывания... РИА Новости, 09.05.2021

2021-05-09T16:00

2021-05-09T16:00

2021-05-09T16:00

день победы-2021

россия

снг

равиль гайнутдин

ссср

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Глава Духовного управления мусульман РФ (ДУМ) Равиль Гайнутдин поздравил всех россиян и граждан СНГ с Днём Победы, указав на недопустимость переписывания истории и преуменьшения подвига советского воина-освободителя."Историки продолжают по крупицам восстанавливать суровую правду этой войны. Но недопустимо переписывание истории, никому не дозволено уменьшить величину подвига солдата-освободителя, подвига народа. Подвиг этот бессмертен и свят", - говорится в обращении муфтия Гайнутдина, которое распространила пресс-служба ДУМ РФ.По его словам, почитание героев и память об ужасах разрушительных войн должны быть залогом того, чтобы Россия была "сильным, свободным и современным государством".Как напомнил духовный лидер, мусульмане СССР вместе с русскими и представителями других этносов встали на защиту Родины и сотни тысяч последователей ислама отдали свои жизни в этой войне."Мы веруем, что души погибших солдат-освободителей на этой страшной войне, души ушедших за долгие послевоенные годы приняты и благословлены Всевышним, ибо их жизни были отданы во имя справедливого освобождения Родины. Мы молим Всевышнего Аллаха, чтобы приняты были ратные подвиги наших отцов и дедов - тех, кто остался на поле боя, и тех, кто вернулся домой. И да будут приняты Всевышним Создателем старания и усердие тружеников тыла", - заявил муфтий.Он добавил, что мусульмане молятся о здоровье ветеранов, "чьи воспоминания являются связующим звеном поколений".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Послы стран СНГ в Сербии возлагают цветы к мемориалу Со спикером сербского парламента венки возложили представители посольств РФ, Армении, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана. 2021-05-09T16:00 true PT3M08S

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россия, снг, равиль гайнутдин, ссср