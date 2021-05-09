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Зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф во время военного парада Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов - РИА Новости, 1920, 09.05.2021
День Победы-2021
https://ria.ru/20210509/podvig-1731588182.html
Муфтий призвал не допустить принижения подвига советских воинов
Муфтий призвал не допустить принижения подвига советских воинов
Глава Духовного управления мусульман РФ (ДУМ) Равиль Гайнутдин поздравил всех россиян и граждан СНГ с Днём Победы, указав на недопустимость переписывания... РИА Новости, 09.05.2021
2021-05-09T16:00
2021-05-09T16:00
день победы-2021
россия
снг
равиль гайнутдин
ссср
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Глава Духовного управления мусульман РФ (ДУМ) Равиль Гайнутдин поздравил всех россиян и граждан СНГ с Днём Победы, указав на недопустимость переписывания истории и преуменьшения подвига советского воина-освободителя."Историки продолжают по крупицам восстанавливать суровую правду этой войны. Но недопустимо переписывание истории, никому не дозволено уменьшить величину подвига солдата-освободителя, подвига народа. Подвиг этот бессмертен и свят", - говорится в обращении муфтия Гайнутдина, которое распространила пресс-служба ДУМ РФ.По его словам, почитание героев и память об ужасах разрушительных войн должны быть залогом того, чтобы Россия была "сильным, свободным и современным государством".Как напомнил духовный лидер, мусульмане СССР вместе с русскими и представителями других этносов встали на защиту Родины и сотни тысяч последователей ислама отдали свои жизни в этой войне."Мы веруем, что души погибших солдат-освободителей на этой страшной войне, души ушедших за долгие послевоенные годы приняты и благословлены Всевышним, ибо их жизни были отданы во имя справедливого освобождения Родины. Мы молим Всевышнего Аллаха, чтобы приняты были ратные подвиги наших отцов и дедов - тех, кто остался на поле боя, и тех, кто вернулся домой. И да будут приняты Всевышним Создателем старания и усердие тружеников тыла", - заявил муфтий.Он добавил, что мусульмане молятся о здоровье ветеранов, "чьи воспоминания являются связующим звеном поколений".
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Послы стран СНГ в Сербии возлагают цветы к мемориалу
Со спикером сербского парламента венки возложили представители посольств РФ, Армении, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана.
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россия, снг, равиль гайнутдин, ссср

Муфтий призвал не допустить принижения подвига советских воинов

16:00 09.05.2021
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПредседатель совета муфтиев России Равиль Гайнутдин читает молитву в Московской Соборной мечети. 1 сентября 2017
Председатель совета муфтиев России Равиль Гайнутдин читает молитву в Московской Соборной мечети. 1 сентября 2017 - РИА Новости, 1920, 09.05.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Глава Духовного управления мусульман РФ (ДУМ) Равиль Гайнутдин поздравил всех россиян и граждан СНГ с Днём Победы, указав на недопустимость переписывания истории и преуменьшения подвига советского воина-освободителя.
"Историки продолжают по крупицам восстанавливать суровую правду этой войны. Но недопустимо переписывание истории, никому не дозволено уменьшить величину подвига солдата-освободителя, подвига народа. Подвиг этот бессмертен и свят", - говорится в обращении муфтия Гайнутдина, которое распространила пресс-служба ДУМ РФ.
"Главный праздник". В Москве прошел парад в честь 76-й годовщины Победы
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

В России 9 мая ежегодно отмечается День Победы, проводимый в ознаменование победоносного завершения Великой Отечественной войны.

Военный парад в честь 76-й годовщины Победы
1 из 20

В России 9 мая ежегодно отмечается День Победы, проводимый в ознаменование победоносного завершения Великой Отечественной войны.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Война длилась почти четыре года и стала самым крупным и кровопролитным вооруженным столкновением в истории человечества.

Девушка-курсантка перед началом военного парада в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве
2 из 20

Война длилась почти четыре года и стала самым крупным и кровопролитным вооруженным столкновением в истории человечества.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Во время парада президент России Владимир Путин поздравил ветеранов, военных и всех россиян с Днем Победы.

Президент РФ В. Путин на военном параде в честь 76-й годовщины Победы в ВОВ
3 из 20

Во время парада президент России Владимир Путин поздравил ветеранов, военных и всех россиян с Днем Победы.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

Парад прошел при участии более 12 тысяч военнослужащих.

Военнослужащие парадных расчетов на военном параде в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве
4 из 20

Парад прошел при участии более 12 тысяч военнослужащих.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Владимир Путин в своей речи на параде подчеркнул, что советский народ "бился на смерть на всех рубежах, в жесточайших боях на земле, на море, в небе".

Президент РФ В. Путин на военном параде в честь 76-й годовщины Победы в ВОВ
5 из 20

Владимир Путин в своей речи на параде подчеркнул, что советский народ "бился на смерть на всех рубежах, в жесточайших боях на земле, на море, в небе".

© РИА Новости
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

В параде приняла участие рота Военной академии РВСН. В этом году серпуховский филиал отметил 80-летие.

Военнослужащие роты Военной академии РВСН на военном параде в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве
6 из 20

В параде приняла участие рота Военной академии РВСН. В этом году серпуховский филиал отметил 80-летие.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Парадом командовал главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков, принимал парад министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу на военном параде в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве
7 из 20

Парадом командовал главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков, принимал парад министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

В составе пешей колонны промаршировали 37 парадных расчетов.

Знаменная группа на военном параде в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве
8 из 20

В составе пешей колонны промаршировали 37 парадных расчетов.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

В их числе офицеры, сержанты и солдаты видов и родов войск, соединений и воинских частей, слушатели и курсанты военно-учебных заведений.

Военнослужащие парадных расчетов на военном параде в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве
9 из 20

В их числе офицеры, сержанты и солдаты видов и родов войск, соединений и воинских частей, слушатели и курсанты военно-учебных заведений.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

На фото: военнослужащие воздушно-десантных войск.

Военнослужащие воздушно-десантных войск на военном параде в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве
10 из 20

На фото: военнослужащие воздушно-десантных войск.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанк

В составе пешей колонны также прошли две парадные "коробки" женщин-военнослужащих.

Курсантки Военного университета Министерства обороны РФ на военном параде в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве
11 из 20

В составе пешей колонны также прошли две парадные "коробки" женщин-военнослужащих.

© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

По Красной площади российской столицы проехала механизированная колонна из более чем 190 единиц вооружений и военной техники.

Танки Т-72Б3М на военном параде в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве
12 из 20

По Красной площади российской столицы проехала механизированная колонна из более чем 190 единиц вооружений и военной техники.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

На фото: "Бук-М3" 53-й зенитной ракетной Берлинской бригады. Эта техника способна сбивать самолеты стратегической или тактической авиации и баллистические и крылатые ракеты.

Зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Бук-М3 на военном параде в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве
13 из 20

На фото: "Бук-М3" 53-й зенитной ракетной Берлинской бригады. Эта техника способна сбивать самолеты стратегической или тактической авиации и баллистические и крылатые ракеты.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

По Красной площади проехала колонна 45-й гвардейской орденов Кутузова и Александра Невского бригады специального назначения на боевых машинах "Тайфун-ВДВ".

Бронеавтомобили Тайфун-ВДВ на военном параде в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве
14 из 20

По Красной площади проехала колонна 45-й гвардейской орденов Кутузова и Александра Невского бригады специального назначения на боевых машинах "Тайфун-ВДВ".

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Также в параде приняли участие стратегические ракетные комплексы "Ярс".

Автономная пусковая установка (АПУ) Ярс на военном параде в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве
15 из 20

Также в параде приняли участие стратегические ракетные комплексы "Ярс".

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Над Москвой прошел парадный строй из 76 самолетов и вертолетов.

Строй тактическое крыло из истребителей Су-30СМ, Су-35С и бомбардировщиков Су-34 во время воздушной части парада в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве
16 из 20

Над Москвой прошел парадный строй из 76 самолетов и вертолетов.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Открыли воздушную часть парада три тяжелых вертолета Ми-26, за ними прошли пятерки вертолетов Ми-8, Ми-24/Ми-35, Ка-52 и Ми-28Н.

Тяжелые вертолеты Ми-26 во время воздушной части парада в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве
17 из 20

Открыли воздушную часть парада три тяжелых вертолета Ми-26, за ними прошли пятерки вертолетов Ми-8, Ми-24/Ми-35, Ка-52 и Ми-28Н.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

На фото: самолет-заправщик Ил-78 и стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160.

Самолет-заправщик Ил-78 и стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 во время воздушной части парада в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве
18 из 20

На фото: самолет-заправщик Ил-78 и стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Полеты военных самолетов и вертолетов над Москвой были на высотах от 180 до 550 метров и на скорости от 200 до 550 километров в час.

Строй кубинский бриллиант из истребителей МиГ-29 и Су-30СМ пилотажных групп Русские витязи и Стрижи пролетает над Красной площадью во время воздушной части парада в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве
19 из 20

Полеты военных самолетов и вертолетов над Москвой были на высотах от 180 до 550 метров и на скорости от 200 до 550 километров в час.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанк

Замкнули строй шесть штурмовиков Су-25, которые раскрасили небо в цвета российского флага.

Самолеты-буксировщики мишеней Су-25БМ во время воздушной части парада в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве
20 из 20

Замкнули строй шесть штурмовиков Су-25, которые раскрасили небо в цвета российского флага.

© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
1 из 20

В России 9 мая ежегодно отмечается День Победы, проводимый в ознаменование победоносного завершения Великой Отечественной войны.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
2 из 20

Война длилась почти четыре года и стала самым крупным и кровопролитным вооруженным столкновением в истории человечества.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
3 из 20

Во время парада президент России Владимир Путин поздравил ветеранов, военных и всех россиян с Днем Победы.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
4 из 20

Парад прошел при участии более 12 тысяч военнослужащих.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
5 из 20

Владимир Путин в своей речи на параде подчеркнул, что советский народ "бился на смерть на всех рубежах, в жесточайших боях на земле, на море, в небе".

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
6 из 20

В параде приняла участие рота Военной академии РВСН. В этом году серпуховский филиал отметил 80-летие.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
7 из 20

Парадом командовал главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков, принимал парад министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
8 из 20

В составе пешей колонны промаршировали 37 парадных расчетов.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
9 из 20

В их числе офицеры, сержанты и солдаты видов и родов войск, соединений и воинских частей, слушатели и курсанты военно-учебных заведений.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
10 из 20

На фото: военнослужащие воздушно-десантных войск.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
11 из 20

В составе пешей колонны также прошли две парадные "коробки" женщин-военнослужащих.

© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
12 из 20

По Красной площади российской столицы проехала механизированная колонна из более чем 190 единиц вооружений и военной техники.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
13 из 20

На фото: "Бук-М3" 53-й зенитной ракетной Берлинской бригады. Эта техника способна сбивать самолеты стратегической или тактической авиации и баллистические и крылатые ракеты.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
14 из 20

По Красной площади проехала колонна 45-й гвардейской орденов Кутузова и Александра Невского бригады специального назначения на боевых машинах "Тайфун-ВДВ".

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
15 из 20

Также в параде приняли участие стратегические ракетные комплексы "Ярс".

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
16 из 20

Над Москвой прошел парадный строй из 76 самолетов и вертолетов.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
17 из 20

Открыли воздушную часть парада три тяжелых вертолета Ми-26, за ними прошли пятерки вертолетов Ми-8, Ми-24/Ми-35, Ка-52 и Ми-28Н.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
18 из 20

На фото: самолет-заправщик Ил-78 и стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
19 из 20

Полеты военных самолетов и вертолетов над Москвой были на высотах от 180 до 550 метров и на скорости от 200 до 550 километров в час.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
20 из 20

Замкнули строй шесть штурмовиков Су-25, которые раскрасили небо в цвета российского флага.

© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
По его словам, почитание героев и память об ужасах разрушительных войн должны быть залогом того, чтобы Россия была "сильным, свободным и современным государством".
Как напомнил духовный лидер, мусульмане СССР вместе с русскими и представителями других этносов встали на защиту Родины и сотни тысяч последователей ислама отдали свои жизни в этой войне.
"Мы веруем, что души погибших солдат-освободителей на этой страшной войне, души ушедших за долгие послевоенные годы приняты и благословлены Всевышним, ибо их жизни были отданы во имя справедливого освобождения Родины. Мы молим Всевышнего Аллаха, чтобы приняты были ратные подвиги наших отцов и дедов - тех, кто остался на поле боя, и тех, кто вернулся домой. И да будут приняты Всевышним Создателем старания и усердие тружеников тыла", - заявил муфтий.
Он добавил, что мусульмане молятся о здоровье ветеранов, "чьи воспоминания являются связующим звеном поколений".
 
День Победы-2021РоссияСНГРавиль ГайнутдинСССР
 
 
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