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Зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф во время военного парада Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов - РИА Новости, 1920, 09.05.2021
День Победы-2021
https://ria.ru/20210509/pobeda-1731584248.html
Воробьев поздравил жителей Подмосковья с Днем Победы
Воробьев поздравил жителей Подмосковья с Днем Победы
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил ветеранов Великой Отечественной войны и жителей Подмосковья с Днём Победы, посетив главный военный Парад на... РИА Новости, 09.05.2021
2021-05-09T15:24
2021-05-09T16:41
день победы-2021
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
андрей воробьев
владимир путин
сергей шойгу
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил ветеранов Великой Отечественной войны и жителей Подмосковья с Днём Победы, посетив главный военный Парад на Красной площади вместе с сыновьями и супругой, сообщает пресс-служба правительства Московской области."Андрей Воробьев поздравил ветеранов Великой Отечественной войны и жителей Подмосковья с Днём Победы. Вместе с сыновьями и супругой губернатор посетил главный военный парад на Красной площади", - говорится в сообщении.Отмечается, что по кремлёвской брусчатке прошли пешие колонны и около 200 единиц боевой техники, пролет совершили свыше 70 самолётов и вертолетов. Парад принимал министр обороны Сергей Шойгу, за торжественным маршем с трибуны наблюдал Верховный главнокомандующий Вооружёнными Силами РФ президент Владимир Путин."Сегодня великий день у нас в стране, очень важно, что во всех регионах мы чествуем ветеранов. Самое главное - особое внимание уделять подрастающему поколению, потому что время идёт, в памяти это не должно стереться. Эта генетическая память должна сохраниться у нас на века. Об этом сегодня говорил президент в своём выступлении", - сказал Андрей Воробьев, которого цитирует пресс-служба.В пресс-службе подчеркнули, что в параде приняли участие более 12 тысяч человек. Это офицеры, сержанты и солдаты, курсанты, воспитанники суворовских и нахимовских училищ, десантники, морские пехотинцы, пограничники, казаки, подразделения Росгвардии, военной полиции, МЧС, юнармейцы. В качестве почетных гостей были приглашены около 100 ветеранов Войны из Подмосковья."Сегодня также пройдёт онлайн-парад - всероссийская акция "Бессмертный полк". В Московском регионе он стартует в 15.00", - дополнили в пресс-службе правительства Подмосковья.
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россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), андрей воробьев, владимир путин, сергей шойгу, московская область (подмосковье), общество

Воробьев поздравил жителей Подмосковья с Днем Победы

15:24 09.05.2021 (обновлено: 16:41 09.05.2021)
 
© Фото : пресс-служба правительства Московской области Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравляет ветеранов Великой Отечественной войны и жителей Подмосковья с Днем Победы
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравляет ветеранов Великой Отечественной войны и жителей Подмосковья с Днем Победы - РИА Новости, 1920, 09.05.2021
© Фото : пресс-служба правительства Московской области
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил ветеранов Великой Отечественной войны и жителей Подмосковья с Днём Победы, посетив главный военный Парад на Красной площади вместе с сыновьями и супругой, сообщает пресс-служба правительства Московской области.
"Андрей Воробьев поздравил ветеранов Великой Отечественной войны и жителей Подмосковья с Днём Победы. Вместе с сыновьями и супругой губернатор посетил главный военный парад на Красной площади", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что по кремлёвской брусчатке прошли пешие колонны и около 200 единиц боевой техники, пролет совершили свыше 70 самолётов и вертолетов. Парад принимал министр обороны Сергей Шойгу, за торжественным маршем с трибуны наблюдал Верховный главнокомандующий Вооружёнными Силами РФ президент Владимир Путин.
"Сегодня великий день у нас в стране, очень важно, что во всех регионах мы чествуем ветеранов. Самое главное - особое внимание уделять подрастающему поколению, потому что время идёт, в памяти это не должно стереться. Эта генетическая память должна сохраниться у нас на века. Об этом сегодня говорил президент в своём выступлении", - сказал Андрей Воробьев, которого цитирует пресс-служба.
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В пресс-службе подчеркнули, что в параде приняли участие более 12 тысяч человек. Это офицеры, сержанты и солдаты, курсанты, воспитанники суворовских и нахимовских училищ, десантники, морские пехотинцы, пограничники, казаки, подразделения Росгвардии, военной полиции, МЧС, юнармейцы. В качестве почетных гостей были приглашены около 100 ветеранов Войны из Подмосковья.
"Сегодня также пройдёт онлайн-парад - всероссийская акция "Бессмертный полк". В Московском регионе он стартует в 15.00", - дополнили в пресс-службе правительства Подмосковья.
 
День Победы-2021РоссияФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Андрей ВоробьевВладимир ПутинСергей ШойгуМосковская область (Подмосковье)Общество
 
 
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