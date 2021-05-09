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Воробьев поздравил жителей Подмосковья с Днем Победы

Воробьев поздравил жителей Подмосковья с Днем Победы

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил ветеранов Великой Отечественной войны и жителей Подмосковья с Днём Победы, посетив главный военный Парад на... РИА Новости, 09.05.2021

2021-05-09T15:24

2021-05-09T15:24

2021-05-09T16:41

день победы-2021

россия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

андрей воробьев

владимир путин

сергей шойгу

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил ветеранов Великой Отечественной войны и жителей Подмосковья с Днём Победы, посетив главный военный Парад на Красной площади вместе с сыновьями и супругой, сообщает пресс-служба правительства Московской области."Андрей Воробьев поздравил ветеранов Великой Отечественной войны и жителей Подмосковья с Днём Победы. Вместе с сыновьями и супругой губернатор посетил главный военный парад на Красной площади", - говорится в сообщении.Отмечается, что по кремлёвской брусчатке прошли пешие колонны и около 200 единиц боевой техники, пролет совершили свыше 70 самолётов и вертолетов. Парад принимал министр обороны Сергей Шойгу, за торжественным маршем с трибуны наблюдал Верховный главнокомандующий Вооружёнными Силами РФ президент Владимир Путин."Сегодня великий день у нас в стране, очень важно, что во всех регионах мы чествуем ветеранов. Самое главное - особое внимание уделять подрастающему поколению, потому что время идёт, в памяти это не должно стереться. Эта генетическая память должна сохраниться у нас на века. Об этом сегодня говорил президент в своём выступлении", - сказал Андрей Воробьев, которого цитирует пресс-служба.В пресс-службе подчеркнули, что в параде приняли участие более 12 тысяч человек. Это офицеры, сержанты и солдаты, курсанты, воспитанники суворовских и нахимовских училищ, десантники, морские пехотинцы, пограничники, казаки, подразделения Росгвардии, военной полиции, МЧС, юнармейцы. В качестве почетных гостей были приглашены около 100 ветеранов Войны из Подмосковья."Сегодня также пройдёт онлайн-парад - всероссийская акция "Бессмертный полк". В Московском регионе он стартует в 15.00", - дополнили в пресс-службе правительства Подмосковья.

https://ria.ru/20210509/berlin-1731574576.html

https://ria.ru/20210509/yusupov-1731575701.html

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россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), андрей воробьев, владимир путин, сергей шойгу, московская область (подмосковье), общество