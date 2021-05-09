Воробьев поздравил жителей Подмосковья с Днем Победы
15:24 09.05.2021 (обновлено: 16:41 09.05.2021)
© Фото : пресс-служба правительства Московской области Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравляет ветеранов Великой Отечественной войны и жителей Подмосковья с Днем Победы
© Фото : пресс-служба правительства Московской области
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил ветеранов Великой Отечественной войны и жителей Подмосковья с Днём Победы, посетив главный военный Парад на Красной площади вместе с сыновьями и супругой, сообщает пресс-служба правительства Московской области.
"Андрей Воробьев поздравил ветеранов Великой Отечественной войны и жителей Подмосковья с Днём Победы. Вместе с сыновьями и супругой губернатор посетил главный военный парад на Красной площади", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по кремлёвской брусчатке прошли пешие колонны и около 200 единиц боевой техники, пролет совершили свыше 70 самолётов и вертолетов. Парад принимал министр обороны Сергей Шойгу, за торжественным маршем с трибуны наблюдал Верховный главнокомандующий Вооружёнными Силами РФ президент Владимир Путин.
"Сегодня великий день у нас в стране, очень важно, что во всех регионах мы чествуем ветеранов. Самое главное - особое внимание уделять подрастающему поколению, потому что время идёт, в памяти это не должно стереться. Эта генетическая память должна сохраниться у нас на века. Об этом сегодня говорил президент в своём выступлении", - сказал Андрей Воробьев, которого цитирует пресс-служба.
В пресс-службе подчеркнули, что в параде приняли участие более 12 тысяч человек. Это офицеры, сержанты и солдаты, курсанты, воспитанники суворовских и нахимовских училищ, десантники, морские пехотинцы, пограничники, казаки, подразделения Росгвардии, военной полиции, МЧС, юнармейцы. В качестве почетных гостей были приглашены около 100 ветеранов Войны из Подмосковья.
"Сегодня также пройдёт онлайн-парад - всероссийская акция "Бессмертный полк". В Московском регионе он стартует в 15.00", - дополнили в пресс-службе правительства Подмосковья.