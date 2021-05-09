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Российские дипломаты в 54 странах мира исполнили "Катюшу" в честь 9 Мая
Российские дипломаты в 54 странах мира исполнили "Катюшу" в честь 9 Мая
Российские дипломаты приняли участие в музыкальном флешмобе по случаю 76-летия Победы в Великой Отечественной войне, исполнив "Катюшу", сообщил МИД в своем... РИА Новости, 09.05.2021
2021-05-09T14:34
2021-05-09T14:34
2021-05-09T15:18
день победы-2021
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Российские дипломаты приняли участие в музыкальном флешмобе по случаю 76-летия Победы в Великой Отечественной войне, исполнив "Катюшу", сообщил МИД в своем Telegram-канале.В ведомстве уточнили, что легендарная песня прозвучала в 54 странах.К публикации МИД прикрепил видеозапись исполнения "Катюши" сотрудниками постпредства России при ООН, посольств в Белоруссии, Египте, Китае, Азербайджане, Камбодже, Мадагаскаре, Перу, Словакии, Филиппинах, Бенине, Того, Казахстане, Пакистане, Непале и других странах мира.Песня "Катюша", написанная композитором Матвеем Блантером и поэтом Михаилом Исаковским, впервые прозвучала в 1939 году, она стала одним из символов Великой Отечественной войны.
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Российские дипломаты поют "Катюшу" в честь 9 мая
Российские дипломаты приняли участие в акции по случаю 76-летия Великой Победы и спели легендарную "Катюшу". По данным МИДа, "самая любимая песня Великой Отечественной Войны – легендарная "Катюша" – прозвучала этой весной в 54 странах земного шара".
2021-05-09T14:34
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