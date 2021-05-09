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Зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф во время военного парада Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов - РИА Новости, 1920, 09.05.2021
День Победы-2021
https://ria.ru/20210509/pobeda-1731548637.html
Путин поздравил ветеранов, военных и всех россиян с Днем Победы
Путин поздравил ветеранов, военных и всех россиян с Днем Победы
Президент РФ Владимир Путин поздравил ветеранов, военных и всех россиян с Днем Победы. РИА Новости, 09.05.2021
2021-05-09T10:18
2021-05-09T11:09
день победы
великая отечественная война (1941-1945)
владимир путин
день победы-2021
россия
общество
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил ветеранов, военных и всех россиян с Днем Победы."Уважаемые граждане России, дорогие ветераны, товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, мичманы и прапорщики, товарищи офицеры, генералы и адмиралы, поздравляю вас с Днем Победы", - сказал Путин во время главного военного парада в честь 76-й годовщины Победы."Мы всегда будем помнить, что этот величественный подвиг совершил именно советский народ. В самое трудное время войны, в решающих сражениях, определивших исход борьбы с фашизмом, наш народ был один, один на многотрудном, героическом и жертвенном пути к Победе", - заявил российский президент.Он подчеркнул, что советский народ "бился на смерть на всех рубежах, в жесточайших боях на земле, на море, в небе". "Мы помним и тех, кто даровал кров, поддерживал тех, кто оказался в эвакуации, был вынужден покинуть свой родной дом. Сегодня мы отдаём дань памяти и благодарности всему поколению великих героев и тружеников", - добавил глава государства."Поздравляю вас с Днем Победы. Победа колоссального, исторического значения для судеб всего мира, с праздником, который был, есть и будет для России, нашего народа, священным", - добавил Путин."Он наш по праву родства с теми, кто разгромил, сломил, сокрушил нацизм, наш по праву наследников поколения победителей. Поколение, которое мы чтим и которым гордимся", - отметил президент РФ.Главный военный парад в ознаменование 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне проходит в воскресенье в российской столице при участии более 12 тысяч военнослужащих и с задействованием свыше 190 единиц военной техники и 76 вертолетов и самолетов.Парад Победы. Онлайн репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20210509/pobeda-1731477522.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
Выступление Путина на Параде Победы
Владимир Путин присутствует на военном параде в ознаменование 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.
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день победы, великая отечественная война (1941-1945), владимир путин, россия, общество

Путин поздравил ветеранов, военных и всех россиян с Днем Победы

10:18 09.05.2021 (обновлено: 11:09 09.05.2021)
 
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил ветеранов, военных и всех россиян с Днем Победы.
"Уважаемые граждане России, дорогие ветераны, товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, мичманы и прапорщики, товарищи офицеры, генералы и адмиралы, поздравляю вас с Днем Победы", - сказал Путин во время главного военного парада в честь 76-й годовщины Победы.
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"Мы всегда будем помнить, что этот величественный подвиг совершил именно советский народ. В самое трудное время войны, в решающих сражениях, определивших исход борьбы с фашизмом, наш народ был один, один на многотрудном, героическом и жертвенном пути к Победе", - заявил российский президент.
Он подчеркнул, что советский народ "бился на смерть на всех рубежах, в жесточайших боях на земле, на море, в небе". "Мы помним и тех, кто даровал кров, поддерживал тех, кто оказался в эвакуации, был вынужден покинуть свой родной дом. Сегодня мы отдаём дань памяти и благодарности всему поколению великих героев и тружеников", - добавил глава государства.
"Поздравляю вас с Днем Победы. Победа колоссального, исторического значения для судеб всего мира, с праздником, который был, есть и будет для России, нашего народа, священным", - добавил Путин.
"Он наш по праву родства с теми, кто разгромил, сломил, сокрушил нацизм, наш по праву наследников поколения победителей. Поколение, которое мы чтим и которым гордимся", - отметил президент РФ.
Военный парад, посвящённый годовщине Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 09.05.2021
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Главный военный парад в ознаменование 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне проходит в воскресенье в российской столице при участии более 12 тысяч военнослужащих и с задействованием свыше 190 единиц военной техники и 76 вертолетов и самолетов.
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Парад Победы на Красной площади в Москве в 2021 году
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День Победы-2021День ПобедыВеликая Отечественная война (1941-1945)Владимир ПутинРоссияОбщество
 
 
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