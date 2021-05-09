https://ria.ru/20210509/pobeda-1731542767.html

СМИ: посол Чехии в России планирует посетить парад Победы

СМИ: посол Чехии в России планирует посетить парад Победы

Посол Чехии в РФ Витезслав Пивонька, как предполагается, посетит 9 мая парад Победы на Красной площади в Москве, сообщило сетевое издание Aktuálně со ссылкой на РИА Новости, 09.05.2021

2021-05-09T09:34

2021-05-09T09:34

2021-05-09T09:36

день победы-2021

россия

день победы

парад победы

великая отечественная война (1941-1945)

чехия

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ПРАГА, 9 мая – РИА Новости. Посол Чехии в РФ Витезслав Пивонька, как предполагается, посетит 9 мая парад Победы на Красной площади в Москве, сообщило сетевое издание Aktuálně со ссылкой на МИД республики.Военный парад в ознаменование 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне пройдет в воскресенье в Москве при участии более 12 тысяч военнослужащих.В свою очередь глава чешского МИД Якуб Кулганек напомнил о той выдающейся роли, которую сыграл в победе над нацизмом Советский Союз. "Необходимо помнить, какую выдающуюся роль сыграл Советский Союз в поражении нацистской Германии и ее союзников. Без героических жертв 27 миллионов советских граждан, которые погибли в течение войны, победа не была бы возможна", - заявил глава МИД изданию Deník.По словам Кулганека, роль СССР в победе над нацизмом была решающей. "Роль Советского Союза была решающей. Без поражения нацизма не существовало бы наше государство и, возможно, и наш народ. Ведь основы нынешнего международного сотрудничества были положены непосредственно после войны. Возникла ООН, а позднее и Евросоюз", - подчеркнул глава чешского МИД.

https://ria.ru/20210509/pobeda-1730682865.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, день победы, парад победы, великая отечественная война (1941-1945), чехия