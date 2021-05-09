https://ria.ru/20210509/pobeda-1731542767.html
СМИ: посол Чехии в России планирует посетить парад Победы
СМИ: посол Чехии в России планирует посетить парад Победы
Посол Чехии в РФ Витезслав Пивонька, как предполагается, посетит 9 мая парад Победы на Красной площади в Москве, сообщило сетевое издание Aktuálně со ссылкой на РИА Новости, 09.05.2021
2021-05-09T09:34
2021-05-09T09:34
2021-05-09T09:36
день победы-2021
россия
день победы
парад победы
великая отечественная война (1941-1945)
чехия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/16/1729510874_0:268:2203:1507_1920x0_80_0_0_d4b8525e719d4f49c160e6b033b66a03.jpg
ПРАГА, 9 мая – РИА Новости. Посол Чехии в РФ Витезслав Пивонька, как предполагается, посетит 9 мая парад Победы на Красной площади в Москве, сообщило сетевое издание Aktuálně со ссылкой на МИД республики.Военный парад в ознаменование 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне пройдет в воскресенье в Москве при участии более 12 тысяч военнослужащих.В свою очередь глава чешского МИД Якуб Кулганек напомнил о той выдающейся роли, которую сыграл в победе над нацизмом Советский Союз. "Необходимо помнить, какую выдающуюся роль сыграл Советский Союз в поражении нацистской Германии и ее союзников. Без героических жертв 27 миллионов советских граждан, которые погибли в течение войны, победа не была бы возможна", - заявил глава МИД изданию Deník.По словам Кулганека, роль СССР в победе над нацизмом была решающей. "Роль Советского Союза была решающей. Без поражения нацизма не существовало бы наше государство и, возможно, и наш народ. Ведь основы нынешнего международного сотрудничества были положены непосредственно после войны. Возникла ООН, а позднее и Евросоюз", - подчеркнул глава чешского МИД.
https://ria.ru/20210509/pobeda-1730682865.html
россия
чехия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/16/1729510874_194:0:2203:1507_1920x0_80_0_0_2b7f65363cb3a72dd7046c0219f8bc3b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, день победы, парад победы, великая отечественная война (1941-1945), чехия