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Зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф во время военного парада Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов - РИА Новости, 1920, 09.05.2021
День Победы-2021
https://ria.ru/20210509/pobeda-1731542767.html
СМИ: посол Чехии в России планирует посетить парад Победы
СМИ: посол Чехии в России планирует посетить парад Победы
Посол Чехии в РФ Витезслав Пивонька, как предполагается, посетит 9 мая парад Победы на Красной площади в Москве, сообщило сетевое издание Aktuálně со ссылкой на РИА Новости, 09.05.2021
2021-05-09T09:34
2021-05-09T09:36
день победы-2021
россия
день победы
парад победы
великая отечественная война (1941-1945)
чехия
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ПРАГА, 9 мая – РИА Новости. Посол Чехии в РФ Витезслав Пивонька, как предполагается, посетит 9 мая парад Победы на Красной площади в Москве, сообщило сетевое издание Aktuálně со ссылкой на МИД республики.Военный парад в ознаменование 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне пройдет в воскресенье в Москве при участии более 12 тысяч военнослужащих.В свою очередь глава чешского МИД Якуб Кулганек напомнил о той выдающейся роли, которую сыграл в победе над нацизмом Советский Союз. "Необходимо помнить, какую выдающуюся роль сыграл Советский Союз в поражении нацистской Германии и ее союзников. Без героических жертв 27 миллионов советских граждан, которые погибли в течение войны, победа не была бы возможна", - заявил глава МИД изданию Deník.По словам Кулганека, роль СССР в победе над нацизмом была решающей. "Роль Советского Союза была решающей. Без поражения нацизма не существовало бы наше государство и, возможно, и наш народ. Ведь основы нынешнего международного сотрудничества были положены непосредственно после войны. Возникла ООН, а позднее и Евросоюз", - подчеркнул глава чешского МИД.
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россия, день победы, парад победы, великая отечественная война (1941-1945), чехия

СМИ: посол Чехии в России планирует посетить парад Победы

09:34 09.05.2021 (обновлено: 09:36 09.05.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПосол Чехии в РФ Витезслав Пивонька возле здания МИД РФ в Москве
Посол Чехии в РФ Витезслав Пивонька возле здания МИД РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 09.05.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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ПРАГА, 9 мая – РИА Новости. Посол Чехии в РФ Витезслав Пивонька, как предполагается, посетит 9 мая парад Победы на Красной площади в Москве, сообщило сетевое издание Aktuálně со ссылкой на МИД республики.
Военный парад в ознаменование 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне пройдет в воскресенье в Москве при участии более 12 тысяч военнослужащих.
"Присутствие посла (Чехии в РФ) на параде... является исключительно выражением уважения к этому историческому событию", - отметил изданию представитель МИД Михал Дудаш.
В свою очередь глава чешского МИД Якуб Кулганек напомнил о той выдающейся роли, которую сыграл в победе над нацизмом Советский Союз. "Необходимо помнить, какую выдающуюся роль сыграл Советский Союз в поражении нацистской Германии и ее союзников. Без героических жертв 27 миллионов советских граждан, которые погибли в течение войны, победа не была бы возможна", - заявил глава МИД изданию Deník.
По словам Кулганека, роль СССР в победе над нацизмом была решающей. "Роль Советского Союза была решающей. Без поражения нацизма не существовало бы наше государство и, возможно, и наш народ. Ведь основы нынешнего международного сотрудничества были положены непосредственно после войны. Возникла ООН, а позднее и Евросоюз", - подчеркнул глава чешского МИД.
Знамя Победы на здании Рейхстага в Берлине - РИА Новости, 1920, 09.05.2021
00:48День Победы-2021
День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
 
День Победы-2021РоссияДень ПобедыПарад ПобедыВеликая Отечественная война (1941-1945)Чехия
 
 
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