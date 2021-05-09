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В 1945-м русские спасли Европу от самой себя: этого нам не простили
В 1945-м русские спасли Европу от самой себя: этого нам не простили
В мире живут миллионы людей, верящих в то, что Вторую мировую войну выиграли американцы. Ну, и примкнувшие к ним англичане. Тысячи книг, фильмов, сайтов,... РИА Новости, 09.05.2021
2021-05-09T08:00
2021-05-09T08:01
день победы
великая отечественная война (1941-1945)
вторая мировая война (1939-1945)
европа
авторы
мнение - авторы
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В мире живут миллионы людей, верящих в то, что Вторую мировую войну выиграли американцы. Ну, и примкнувшие к ним англичане. Тысячи книг, фильмов, сайтов, музеев, учебников истории рассказывают, что главным событием войны была — нет, не Сталинградская битва, не Курская дуга — а, к примеру, высадка ограниченного контингента союзников в Нормандии. Или того хлеще — феерический драп англичан из Дюнкерка.Миллионы людей убеждены, что Вторую мировую войну устроили вместе Сталин и Гитлер, они прямо так и идут через запятую. Молодые немцы полагают, что немецкие города в конце войны разбомбили в пыль советские летчики. Все эти мифы взялись не просто от невежества. Их целенаправленно вбивали в головы населению Земли западные пропагандисты.Засилье интернет-платформ придало этой пропаганде немыслимый раньше размах. Погуглите словосочетание "советские солдаты в Берлине" хоть на русском, хоть на английском. Автоматом на первых местах в поиске будут пресловутые "изнасилованные немки". Такое впечатление, что "западных партнеров" продолжают мучить фантомные боли спустя три четверти века после того, как советские войска вошли в Берлин. Они с нарастающим ожесточением пытаются отнять у нас нашу Победу и переиграть все заново. Даже время не лечит их душевные раны. Почему?Дело в том, что реальная история Второй мировой войны для наших контрагентов складывалась постыдно. Сначала западные элиты раскармливали — материально и духовно — гитлеровский режим. Теорию расизма фюрер позаимствовал в Англии, кредиты и бензин — в США, декорации режима — из классической европейской философии и культуры.Параллельно те же элиты развращали нацистской идеей подведомственное население. Нет, отнюдь не только в Германии верили в превосходство белой расы — точно те же настроения в тот период были, например, и в США, где на регулярной основе подвергались издевательствам миллионы афроамериканцев, интернировались японцы, преследовались евреи. Многие цивилизованные европейцы добровольно, с дорогой душой записались в армию Третьего рейха и понесли свою "цивилизацию" на Восток. В процессе миллионы европейцев — отнюдь не только немцев, там был целый интернационал — поучаствовали в кошмарных зверствах на оккупированных территориях СССР. Эта оргия кровавых преступлений отлично задокументирована. На фото рядом с растерзанными трупами советских женщин и детей позируют представители европейской цивилизации во всей своей красе.Что интересно, "прогрессоры" уничтожали не только "второсортных" славян, но и своих собственных граждан. Немцы массово убивали немцев, достаточно было состоять в коммунистической партии или иметь примесь еврейской крови. Они беспощадно бомбили не только советские, но и английские города. Англичане и американцы в ответ сметали с лица земли города немецкие.Несколько лет Европа словно пожирала сама себя, и остановили эту кровавую бойню только советские солдаты. Иначе, такое впечатление, "цивилизованные" западные люди истребили бы друг друга до последнего.Закончилось все это страшным и позорным поражением. Мало того что советские "варвары" начисто переиграли европейцев и в военном, и в экономическом отношении. Победа СССР продемонстрировала безоговорочное превосходство русской-советской цивилизации над тем безумием, в которое массово погрузился тогдашний Запад.Это действительно было время, когда наш многонациональный, разноконфессиональный народ осознал себя как единое целое. И предъявил миру высший эталон моральных ценностей. В мае 1945-го нестяжательство, милосердие, самопожертвование победило режим, возведший в культ алчность и жестокость. Советские солдаты нашли в себе силы не мстить европейцам за их преступления. Наше цивилизационное превосходство было явлено наглядно, так что это видел весь мир. Все это было крайне неприятно для западных элит. Они стали стремительно отмазываться от Гитлера и представлять дело так, будто он какой-то непонятный безумец, чудовище, "имя которого нельзя произносить", а они с ним всегда якобы боролись. На самом деле они боролись вместе с ним. И вместе с ним проиграли в 45-м.А русские так и остались главным врагом. Не успела еще закончиться война, как лидер английских союзников Уинстон Черчилль уже затеял операцию "Немыслимое", планируя быстренько скооперироваться с американцами и неожиданно напасть на советские войска. Потом была бомбежка Хиросимы и Нагасаки, Фултонская речь. Советский Союз был официально объявлен стратегическим противником.Началась нудная, изматывающая, бесконечная информационная война. Университетские профессора, историки в погонах, журналисты и сценаристы массово вдалбливали в головы людей во всем мире откровенную ложь. Десятилетиями они убеждали обывателей в том, что трудовые лагеря в СССР ничем не отличались от лагерей уничтожения в Германии, а умиротворяющая политика Сталина, изо всех сил пытавшегося отсрочить войну, — от агрессии Гитлера. Из памяти человечества вычеркнули Хатынь и навязали фейк о Катыни. Миллионы невинных жертв второй мировой войны оказались преданы и убиты вновь, их всеми силами стирали из исторической памяти.Специальные философы запустили термин "тоталитаризм", чтобы уравнять коммунизм и фашизм. Сначала это казалось безумием: весь мир видел, как коммунисты и фашисты сошлись в смертельной схватке. Но "чем чудовищнее ложь, тем охотнее в нее верят," Геббельс знал, что говорил, а западные пропагандисты оказались его хорошими учениками.Великая Победа продолжала поддерживать силы русского народа даже тогда, когда страна разваливалась на куски. Она и сейчас нас спасает. Не случайно первое, что требовалось от наций, попытавшихся влиться в европейский проект, — это оболгать память о войне. По сути, литовцам, эстонцам, украинцам предложили отречься от подвига своих предков и перейти на сторону проигравших.Народам этих стран все это было абсолютно не нужно, точно так же, как гитлеровский "дранг нах остен" не нужен был народам Европы. Однако местные элиты решили, что это выгодный обмен. Мы вам память предков, вы нам — транш и базу НАТО.Однако за свое отречение и нацистские марши бывшие советские республики заплатили страшную цену: они банально начали вымирать. Если посмотреть на их демографию, она не в лучшую сторону отличается от времен Второй мировой войны. Такое впечатление, что, отказавшись от своей победы, нация приговаривает себя к уничтожению. Теряется смысл существования.В чем выгода культурной войны — западным партнерам не понадобилось ни танковых дивизий, ни бомбежек. "Верунчик, сама-сама-сама". Лишившись смысла существования, население лимитрофных территорий совершило массовое самоубийство: разъехалось, спилось, вымерло от общей безнадеги. Начало убивать себя в прямом смысле слова — День Победы на Донбассе люди встречают под обстрелом своих же соотечественников.На всякой войне есть коллаборационисты, и информационная, культурная война не исключение. Надо сказать, у нашего народа оказался сильный иммунитет. Он быстренько отправил весь псевдокультурный мусор, произведенный на свет пятой колонной, на свалку истории. Заплачки типа "пили бы баварское" и "закидали трупами" надежно похоронены сегодня на кладбище интернет-мемов. Но эта война пока не окончена.Возможно, когда-нибудь Великую Отечественную назовут новой столетней войной. Как ее ни назови — гибридная, информационная, ментальная, — она пока что не закончилась. Мы по-прежнему воюем и за Москву, и за Берлин.Точно так же, как восемьдесят лет назад, мы бьемся не за чьи-то там яхты, а за наших детей. За то, чтобы они не превратились в "Колю из Уренгоя". За то, чтобы они жили мирно, долго и счастливо. За то, чтобы они просто жили.Заодно мы спасаем и новые поколения стран Запада. От оглушительной отупляющей пропаганды, от навязываемого противостояния, от того, чтобы стать пушечным мясом в очередной войне, которую так мечтают развязать западные элиты. Русские вообще вечно всех спасают. Что бы сталось с вашей Европой, если бы туда не пришли в 45-м наши предки?
https://ria.ru/20210508/voyna-1730710834.html
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Виктория Никифорова
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день победы, великая отечественная война (1941-1945), вторая мировая война (1939-1945), европа, авторы, мнение - авторы

В 1945-м русские спасли Европу от самой себя: этого нам не простили

08:00 09.05.2021 (обновлено: 08:01 09.05.2021)
 
© РИА Новости / Макс Альперт / Перейти в фотобанкЗнамена поверженных фашистских армий падают к стенам Кремля. Москва. 1945 год
Знамена поверженных фашистских армий падают к стенам Кремля. Москва. 1945 год - РИА Новости, 1920, 09.05.2021
© РИА Новости / Макс Альперт
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Виктория Никифорова
Виктория Никифорова
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В мире живут миллионы людей, верящих в то, что Вторую мировую войну выиграли американцы. Ну, и примкнувшие к ним англичане. Тысячи книг, фильмов, сайтов, музеев, учебников истории рассказывают, что главным событием войны была — нет, не Сталинградская битва, не Курская дуга — а, к примеру, высадка ограниченного контингента союзников в Нормандии. Или того хлеще — феерический драп англичан из Дюнкерка.
Миллионы людей убеждены, что Вторую мировую войну устроили вместе Сталин и Гитлер, они прямо так и идут через запятую. Молодые немцы полагают, что немецкие города в конце войны разбомбили в пыль советские летчики. Все эти мифы взялись не просто от невежества. Их целенаправленно вбивали в головы населению Земли западные пропагандисты.
Знамя Победы на здании Рейхстага в Берлине - РИА Новости, 1920, 08.05.2021
Вчера, 08:00
"Они восхищались": кто стоит за очернением подвигов советских солдат
Засилье интернет-платформ придало этой пропаганде немыслимый раньше размах. Погуглите словосочетание "советские солдаты в Берлине" хоть на русском, хоть на английском. Автоматом на первых местах в поиске будут пресловутые "изнасилованные немки".
Такое впечатление, что "западных партнеров" продолжают мучить фантомные боли спустя три четверти века после того, как советские войска вошли в Берлин. Они с нарастающим ожесточением пытаются отнять у нас нашу Победу и переиграть все заново. Даже время не лечит их душевные раны. Почему?
Дело в том, что реальная история Второй мировой войны для наших контрагентов складывалась постыдно. Сначала западные элиты раскармливали — материально и духовно — гитлеровский режим. Теорию расизма фюрер позаимствовал в Англии, кредиты и бензин — в США, декорации режима — из классической европейской философии и культуры.
Штандарт с гербом Германии - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
21 января, 08:00Религия и мировоззрение
"Нацистские параграфы". В Германии заговорили о преследовании евреев
Параллельно те же элиты развращали нацистской идеей подведомственное население. Нет, отнюдь не только в Германии верили в превосходство белой расы — точно те же настроения в тот период были, например, и в США, где на регулярной основе подвергались издевательствам миллионы афроамериканцев, интернировались японцы, преследовались евреи.
Многие цивилизованные европейцы добровольно, с дорогой душой записались в армию Третьего рейха и понесли свою "цивилизацию" на Восток. В процессе миллионы европейцев — отнюдь не только немцев, там был целый интернационал — поучаствовали в кошмарных зверствах на оккупированных территориях СССР. Эта оргия кровавых преступлений отлично задокументирована. На фото рядом с растерзанными трупами советских женщин и детей позируют представители европейской цивилизации во всей своей красе.
Что интересно, "прогрессоры" уничтожали не только "второсортных" славян, но и своих собственных граждан. Немцы массово убивали немцев, достаточно было состоять в коммунистической партии или иметь примесь еврейской крови. Они беспощадно бомбили не только советские, но и английские города. Англичане и американцы в ответ сметали с лица земли города немецкие.
Посетитель на выставке Ни меры, ни названья, ни сравненья в Еврейском музее и центре толерантности в Москве - РИА Новости, 1920, 28.03.2021
28 марта, 08:00
В США доказывают, что все мировые войны развязали русские
Несколько лет Европа словно пожирала сама себя, и остановили эту кровавую бойню только советские солдаты. Иначе, такое впечатление, "цивилизованные" западные люди истребили бы друг друга до последнего.
Закончилось все это страшным и позорным поражением. Мало того что советские "варвары" начисто переиграли европейцев и в военном, и в экономическом отношении. Победа СССР продемонстрировала безоговорочное превосходство русской-советской цивилизации над тем безумием, в которое массово погрузился тогдашний Запад.
Это действительно было время, когда наш многонациональный, разноконфессиональный народ осознал себя как единое целое. И предъявил миру высший эталон моральных ценностей. В мае 1945-го нестяжательство, милосердие, самопожертвование победило режим, возведший в культ алчность и жестокость. Советские солдаты нашли в себе силы не мстить европейцам за их преступления. Наше цивилизационное превосходство было явлено наглядно, так что это видел весь мир.
Дети в солдатской форме в Криквиль-ан-Бессен в Нормандии - РИА Новости, 1920, 08.05.2019
8 мая 2019, 08:00
Что пишут о Второй мировой войне в учебниках разных стран
Все это было крайне неприятно для западных элит. Они стали стремительно отмазываться от Гитлера и представлять дело так, будто он какой-то непонятный безумец, чудовище, "имя которого нельзя произносить", а они с ним всегда якобы боролись. На самом деле они боролись вместе с ним. И вместе с ним проиграли в 45-м.
А русские так и остались главным врагом. Не успела еще закончиться война, как лидер английских союзников Уинстон Черчилль уже затеял операцию "Немыслимое", планируя быстренько скооперироваться с американцами и неожиданно напасть на советские войска. Потом была бомбежка Хиросимы и Нагасаки, Фултонская речь. Советский Союз был официально объявлен стратегическим противником.
Началась нудная, изматывающая, бесконечная информационная война. Университетские профессора, историки в погонах, журналисты и сценаристы массово вдалбливали в головы людей во всем мире откровенную ложь. Десятилетиями они убеждали обывателей в том, что трудовые лагеря в СССР ничем не отличались от лагерей уничтожения в Германии, а умиротворяющая политика Сталина, изо всех сил пытавшегося отсрочить войну, — от агрессии Гитлера. Из памяти человечества вычеркнули Хатынь и навязали фейк о Катыни. Миллионы невинных жертв второй мировой войны оказались преданы и убиты вновь, их всеми силами стирали из исторической памяти.
Флаги Евросоюза у здания Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 04.05.2021
4 мая, 08:00
В отношениях с Россией ЕС все еще идет по стопам Наполеона
Специальные философы запустили термин "тоталитаризм", чтобы уравнять коммунизм и фашизм. Сначала это казалось безумием: весь мир видел, как коммунисты и фашисты сошлись в смертельной схватке. Но "чем чудовищнее ложь, тем охотнее в нее верят," Геббельс знал, что говорил, а западные пропагандисты оказались его хорошими учениками.
Великая Победа продолжала поддерживать силы русского народа даже тогда, когда страна разваливалась на куски. Она и сейчас нас спасает. Не случайно первое, что требовалось от наций, попытавшихся влиться в европейский проект, — это оболгать память о войне. По сути, литовцам, эстонцам, украинцам предложили отречься от подвига своих предков и перейти на сторону проигравших.
Народам этих стран все это было абсолютно не нужно, точно так же, как гитлеровский "дранг нах остен" не нужен был народам Европы. Однако местные элиты решили, что это выгодный обмен. Мы вам память предков, вы нам — транш и базу НАТО.
Танк Т-14 Армата на Звенигородском шоссе в Москве перед началом ночной репетиции парада к 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 07.05.2021
7 мая, 18:09
"Нас заставляют ненавидеть Россию". Болгары высказались о Дне Победы
Однако за свое отречение и нацистские марши бывшие советские республики заплатили страшную цену: они банально начали вымирать. Если посмотреть на их демографию, она не в лучшую сторону отличается от времен Второй мировой войны. Такое впечатление, что, отказавшись от своей победы, нация приговаривает себя к уничтожению. Теряется смысл существования.
В чем выгода культурной войны — западным партнерам не понадобилось ни танковых дивизий, ни бомбежек. "Верунчик, сама-сама-сама". Лишившись смысла существования, население лимитрофных территорий совершило массовое самоубийство: разъехалось, спилось, вымерло от общей безнадеги. Начало убивать себя в прямом смысле слова — День Победы на Донбассе люди встречают под обстрелом своих же соотечественников.
На всякой войне есть коллаборационисты, и информационная, культурная война не исключение. Надо сказать, у нашего народа оказался сильный иммунитет. Он быстренько отправил весь псевдокультурный мусор, произведенный на свет пятой колонной, на свалку истории. Заплачки типа "пили бы баварское" и "закидали трупами" надежно похоронены сегодня на кладбище интернет-мемов. Но эта война пока не окончена.
Украинские военнослужащие охраняют контрольно-пропускной пункт возле новой линии соприкосновения в Золотом, Луганская область - РИА Новости, 1920, 10.04.2021
10 апреля, 08:00
Какая Украина нам не нужна
Возможно, когда-нибудь Великую Отечественную назовут новой столетней войной. Как ее ни назови — гибридная, информационная, ментальная, — она пока что не закончилась. Мы по-прежнему воюем и за Москву, и за Берлин.
Точно так же, как восемьдесят лет назад, мы бьемся не за чьи-то там яхты, а за наших детей. За то, чтобы они не превратились в "Колю из Уренгоя". За то, чтобы они жили мирно, долго и счастливо. За то, чтобы они просто жили.
Заодно мы спасаем и новые поколения стран Запада. От оглушительной отупляющей пропаганды, от навязываемого противостояния, от того, чтобы стать пушечным мясом в очередной войне, которую так мечтают развязать западные элиты. Русские вообще вечно всех спасают. Что бы сталось с вашей Европой, если бы туда не пришли в 45-м наши предки?
Музей на территории бывшего концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау в польском Освенциме - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
16 марта, 19:06
Историк назвал истоки геноцида в Европе в XX веке
 
День ПобедыВеликая Отечественная война (1941-1945)Вторая мировая война (1939-1945)ЕвропаАвторыМнение - Авторы
 
 
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11:23В Волгограде прошел военный парад в честь Дня Победы
11:23Путин почтил память погибших воинов у могилы Неизвестного Солдата
11:20В Москве 1150 человек госпитализировали с коронавирусом за сутки
11:17Путин сообщил, что ему понравился парад
11:17Парад Победы на Красной площади завершился пролетом авиации
11:04Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
11:02В России за сутки умерли 334 пациента с коронавирусом
11:02В России за сутки 7517 человек вылечились после COVID-19
11:02В России за сутки выявили 8419 новых случаев коронавируса
11:01В Москве выявили 2828 новых случаев COVID-19
10:53Колонна военной техники проходит по Красной площади на параде Победы
10:52В Самаре прошел военный парад с участием техники и авиации
10:52На российской базе в Киргизии прошло шествие в честь Дня Победы
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10:27Нет прощения тем, кто воплощает в жизнь агрессивные планы, заявил Путин
10:23В Новосибирске завели дело о несвоевременной выдаче лекарств ветерану
10:21Ракета Falcon 9 со спутниками Starlink стартовала во Флориде
10:21Путин объявил минуту молчания в память о погибших в Великую Отечественную
10:20Погода позволяет провести воздушную часть парада Победы
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