https://ria.ru/20210509/pesni-1730522583.html

Старые хиты и новые каверы. Как наши военные песни исполняют в мире

Старые хиты и новые каверы. Как наши военные песни исполняют в мире

Советские песни о Великой Отечественной войне звучат не только у нас, их исполняют мировые звезды. В недавно вышедшем фильме "Девятаев" Тилль Линдеманн перепел... РИА Новости, 09.05.2021

2021-05-09T08:00

2021-05-09T08:00

2021-05-09T08:03

щит и меч

великая отечественная война (1941-1945)

культура

музыка

тилль линдеманн

rammstein

максим леонидов

булат окуджава

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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости, Павел Сурков. Советские песни о Великой Отечественной войне звучат не только у нас, их исполняют мировые звезды. В недавно вышедшем фильме "Девятаев" Тилль Линдеманн перепел "Любимый город", клип набрал миллионы просмотров. О современных каверах на старые хиты — в материале РИА Новости.Rammstein Собственно, ничего удивительного в том, что Тилль спел по-русски, нет. Он выходец из Восточной Германии, поэтому с советской культурой знаком. В школе учил русский, что, как он признавался, ему весьма пригодилось. Группа Rammstein не раз обращалась к советским патриотическим композициям — еще на концертах в 2001-м они исполняли "Песню о тревожной молодости" под овации стадиона в Санкт-Петербурге.RasmusНо есть и другие, не менее яркие примеры каверов песен военных времен. Например, во время выступления на фестивале "Максидром" группы Rasmus поклонник подарил участникам коллектива маленькие детские гусли. Финны не просто с восторгом приняли подарок — они вытащили его на сцену и сыграли "Катюшу", которую подхватил весь зал.Марк АлмондЛюбителем (и знатоком) советской песни стал англичанин Марк Алмонд. Он регулярно приезжал с гастролями в Россию. И даже решил пожить здесь некоторое время, чтобы как следует погрузиться в русскую музыку.Итогом этих культурных изысканий стали две пластинки. В первый альбом "Heart Of Snow" (2003) вошли русские романсы, народные песни и даже "Государыня" Бориса Гребенщикова. Правда, все это Алмонд пел на английском. Но хитом диска стали "Журавли" Яна Френкеля и Расула Гамзатова, переведенные практически дословно. С тех пор это обязательный номер в концертной программе Алмонда. Русская тема в творчестве британца продолжилась. Одним из его кумиров стал Вадим Козин, чью биографию Алмонд тщательно изучил. В результате в 2009-м появился альбом "Orpheus In Exile" на основе репертуара Козина. Помогал англичанину с переводом и аранжировкой российский музыкант Алексей Федоров. Лучшая композиция пластинки — "Дружба", которую Алмонд исполняет с русским задором и невероятным лиризмом. ХорыВесьма любопытные эксперименты проводили музыканты и на самоизоляции в минувшем году. Например, хор Шиллеровского института США записал знаменитую военную песню "Три танкиста", посвятив ее 75-й годовщине встречи советских и американских солдат на Эльбе. Все музыканты хора при этом находились у себя дома, что не помешало им сделать итоговую аранжировку. Это далеко не первый случай, когда зарубежные певческие коллективы обращались к наследию советских времен. Мужской хор Dustyesky из австралийского городка Маллумбимби исполняет множество других прекрасных песен, изображая из себя русских. Эудженио ФинардиНо иногда случаются совсем неожиданные повороты. Итальянский рокер Эудженио Финарди (Eugenio Finardi) однажды наткнулся на записи военных песен Высоцкого. Он попросил их перевести, и творчество Владимира Семеновича так поразило итальянца, что он записал альбом "Il cantante al microfono" ("Певец у микрофона") из 11 обработок композиций Высоцкого, в том числе баллад о войне. Самая выразительная — "Песня о земле".Российские каверыСтарые песни о главном одно время заполонили телевизионные шоу, и до сих пор в самых разных программах со сцены звучат хиты советских времен. Отдельная история — сольные проекты. К примеру, Максим Леонидов сделал невероятно трогательную версию песни "Махнем не глядя" из знаменитого фильма "Щит и меч". Получилось очень нежно, с сохранением авторской интонации, и смысл совершенно не потерялся.Всегда с уважением к песням о войне относился и Юрий Шевчук. Поэтому в его исполнении "Старая солдатская песня" Булата Окуджавы звучит по-особенному: и остро, и точно, и современно — и при этом с огромным почтением к оригиналу. Впрочем, не только отцы русского рока обращаются к военным песням. Группа F.P.G. сделала камерную очень аутентичную версию "Землянки" — с настоящим баяном, стилизуя звучание под 40-е годы.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

щит и меч, великая отечественная война (1941-1945), музыка, тилль линдеманн, rammstein, максим леонидов, булат окуджава