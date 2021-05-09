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В Каспийске прошел парад в честь Дня Победы

В Каспийске прошел парад в честь Дня Победы

Более тысячи военнослужащих и 30 единиц военной техники приняли участие в параде Победы в дагестанском Каспийске, сообщает пресс-служба главы Дагестана. РИА Новости, 09.05.2021

2021-05-09T14:37

2021-05-09T14:37

2021-05-09T14:37

день победы-2021

россия

бтр-82

омон россии

день победы

каспийская флотилия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

каспийск

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МАХАЧКАЛА, 9 мая – РИА Новости. Более тысячи военнослужащих и 30 единиц военной техники приняли участие в параде Победы в дагестанском Каспийске, сообщает пресс-служба главы Дагестана.По информации пресс-службы, пешую колонну возглавила знаменная группа с государственным флагом Российской Федерации, копией Знамени Победы и флагом министерства обороны. Мимо трибун со зрителями и гостями прошли парадные расчеты от управления Каспийской флотилии, полка морской пехоты, бригады надводных кораблей, отдельной мотострелковой бригады 58-й Армии, пограничных войск, ОМОН Федеральной службы войск национальной гвардии, УМВД, МЧС, а также юнармейцы, военный оркестр и женщины-военнослужащие.В составе механизированной колонны на параде прошли бронеавтомобили "Тигр", реактивные системы залпового огня "Град-М", бронетранспортеры БТР-82А, автомобили "Урал" с минометными системами "Сани" и 122-мм гаубицы Д-30, пусковые установки берегового ракетного комплекса "Бал".В пресс-службе сообщили, что в годы Великой Отечественной войны на фронт из Дагестана ушли 180 тысяч защитников. За подвиги во время войны 75 человек удостоены звания Героя Советского Союза, восемь человек стали полными кавалерами ордена Славы.

россия

каспийск

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россия, бтр-82, омон россии, день победы, каспийская флотилия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), каспийск