https://ria.ru/20210509/parad-1731570855.html

В Калининграде прошел военный парад в честь Дня Победы

В Калининграде прошел военный парад в честь Дня Победы

Больше 2,4 тысячи военнослужащих Балтийского флота и ряда силовых ведомств, свыше 70 единиц техники и 20 самолетов и вертолетов морской авиации флота приняли... РИА Новости, 09.05.2021

2021-05-09T12:59

2021-05-09T12:59

2021-05-09T12:59

день победы-2021

россия

сергей елисеев

су-30см

су-24м

александр носатов (вице-адмирал)

балтийский флот вмф россии

т-34

калининград

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КАЛИНИНГРАД, 9 мая - РИА Новости. Больше 2,4 тысячи военнослужащих Балтийского флота и ряда силовых ведомств, свыше 70 единиц техники и 20 самолетов и вертолетов морской авиации флота приняли участие в воскресенье в параде Победы в Калининграде, передает корреспондент РИА Новости.Командовал военным парадом заместитель командующего Балтийским флотом вице-адмирал Сергей Елисеев, принимал парад командующий Балтфлотом адмирал Александр Носатов. По информации Балтийского флота, всего в параде приняли участие более 2,4 тысячи военнослужащих флота и других силовых ведомств региона.Во главе механизированной колонны по площади Победы своим ходом прошел легендарный танк Т-34 с красным знаменем Победы. Танк участвовал в штурме города-крепости Кёнигсберг в 1945 году, несколько лет назад его отреставрировали по оригинальным чертежам специалисты ремонтно-восстановительного подразделения Балтфлота. Всего по главной площади Калининграда в составе механизированной колонны прошло 76 единиц техники, стоящей на вооружении соединений и воинских частей Балтийского флота.Военная техника была представлена танками Т-72Б3, крупнокалиберными пушками "Гиацинт", самоходными артиллерийскими установками "Гвоздика", зенитно-ракетными комплексами "С-400", зенитно-пушечными комплексами "Панцирь - С1", тактическими ракетными комплексами "Искандер", противокорабельными береговыми ракетными комплексами "Бал" и "Бастион", реактивными системами залпового огня "Град", бронированными разведывательно-дозорными машинами, многоосными тяжелыми тягачами и другой авто- и бронетехникой.В воздушной части парада приняли участие 20 самолётов и вертолётов морской авиации флота - истребители Су-27 и многоцелевые истребители Су-30СМ, фронтовые бомбардировщики Су-24М, ударные и транспортно-боевые вертолеты Ми-24 и Ми-8, корабельные противолодочные и поисково-спасательные вертолеты Ка-27ПЛ и КА-27ПС. Высота полета боевых машин составляла от 150 до 300 метров при скоростях от 160 до 550 километров в час в зависимости от типа воздушного судна.Как сообщили в пресс-службе Балтфлота, в 22 часа (23.00 мск) в Калининграде военнослужащие мотострелкового полка армейского корпуса флота произведут праздничный салют из самых знаменитых советских пушек времен Великой Отечественной войны - ЗИС-3. Три пушки, входящие в салютный расчет, участвовали в Восточно-Прусской наступательной операции, а также в штурме Кёнигсберга. Спустя 76 лет после Победы эти пушки, находящиеся в рабочем состоянии, осуществят звуковое сопровождение праздничного салюта.

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россия, сергей елисеев, су-30см, су-24м, александр носатов (вице-адмирал), балтийский флот вмф россии, т-34, калининград