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На авиабазе Хмеймим прошел парад в честь Дня Победы

На авиабазе Хмеймим прошел парад в честь Дня Победы

Парадные расчеты группировки войск ВС РФ в Сирии и сирийских военных прошли на авиабазе Хмеймим торжественным маршем, посвященным 76-летию Победы в Великой... РИА Новости, 09.05.2021

2021-05-09T12:58

2021-05-09T12:58

2021-05-09T15:00

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ХМЕЙМИМ (Сирия), 9 мая - РИА Новости. Парадные расчеты группировки войск ВС РФ в Сирии и сирийских военных прошли на авиабазе Хмеймим торжественным маршем, посвященным 76-летию Победы в Великой Отечественной войне.В прохождении задействованы более 1 тысячи военнослужащих и 84 единицы техники, парадным строем над российской авиабазой пролетели 22 вертолета и самолета. Парад открыла знаменная группа с государственным флагом России и знаменем Победы. Командовал прохождением расчетов заместитель командующего группировкой войск ВС РФ в Сирии генерал-майор Олег Митяев, принимал парад командующий группировкой войск ВС РФ в Сирии генерал-лейтенант Александр Чайко."Мы преклоняемся перед теми, кто насмерть стоял за каждую улицу, каждый дом, каждый рубеж своей Родины, кто погиб в жестоких боях под Москвой и Сталинградом, на Курской дуге и Днепре, кто умер от голода и холода в непокоренном Ленинграде, был замучен в концлагерях, плену и оккупации. Сегодня российские солдаты и офицеры плечом к плечу с военнослужащими Сирийской Арабской Республики уничтожают международный терроризм, укрепляют суверенитет и независимость Сирии, проявляя мужество и героизм, готовность к подвигам. Ради сирийского народа они создают условия для восстановления мира на земле" - обратился с трибуны Чайко.Министр обороны Сирии Али Абдулла Аюб поздравил военнослужащих российской группировки войск ВС РФ с Днем Победы от имени президента Сирийской Арабской Республики Башара Асада: "Да осчастливит Господь сегодняшний день, наполнит наш праздник добром. День, когда мы празднуем Великую Победу, которую завоевали для нас наши деды и отцы 76 лет назад. Этот праздник демонстрирует нам наглядно, что значит воля народа-победителя, желающего спасти свое Отечество и свой родной дом. Это подтверждает высокий уровень нашей дружбы, нашего союза в противостоянии международному терроризму".Пешим строем прошли офицеры управления и военнослужащие группировки войск ВС РФ в Сирии, смешанного авиационного полка, медицинского отряда специального назначения, подразделения военной полиции и сводный парадный расчет военнослужащих-женщин. Сирийское военное ведомство представили подразделение Морской академии ВС арабской страны и штурмовой полк спецназначения "Коммандос".Во главе механизированной колонны впервые прошел исторический танк Т-34. Следом за ним - бронеавтомобили "Тигр-М" и "Тайфун", бронетранспортеры БТР-80 и БТР-82А, зенитные ракетно-артиллерийские комплексы "Панцирь" и оперативно-тактические "Искандеры-М". Сирийские пикапы также проследовали по плацу.В воздушной части парада были задействованы вертолеты Ка-52, Ми-35, Ми-8АМТШ, сирийские вертолеты "Газель", а также российские самолеты Су-34, Су-35, фронтовые бомбардировщики Су-24М. Истребители Су-35С, завершили пролет над авиабазой Миг-29.Гостями празднования Дня Победы на авиабазе Хмеймим стали представители русских диаспор в Сирии, духовенство, представители сирийских властей.

https://ria.ru/20210509/pobeda-1731477522.html

https://ria.ru/20210509/pobeda-1730682865.html

хмеймим

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Парад Победы на российской авиабазе Хмеймим в Сирии Парад Победы в Великой Отечественной войны и марш "Бессмертного полка" прошли на российской авиабазе Хмеймим в Сирии в воскресенье. В парадных расчетов были задействованы более тысячи военнослужащих, 84 единицы техники, 22 самолета и вертолета. 2021-05-09T12:58 true PT2M29S

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хмеймим, вооруженные силы рф, день победы, сирия, в мире