В Луганске прошел парад в честь Дня Победы
11:39 09.05.2021 (обновлено: 19:28 09.05.2021)
ЛУГАНСК, 9 мая - РИА Новости. Парад, посвященный 76-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, прошел в Луганске, передает корреспондент РИА Новости.
Принимал военный парад Верховный главнокомандующий, глава Луганской народной республики Леонид Пасечник, командовал парадом начальник управления Народной милиции ЛНР Ян Лещенко.
"Девятое мая – священная дата для наших граждан. У каждой семьи есть свои родные герои, которые живут в наших сердцах. Этот день вернул миру право на жизнь и надежду на будущее… Наш священный долг – сохранить память о подвиге и героизме советского народа. Мы гордимся воинами и тружениками тыла, которые отдали свои жизни ради жизни других, спасли Отечество, жизнь будущих поколений, защитив мир от фашизма ", - сказал Пасечник, обращаясь к участникам и гостям Парада.
Глава ЛНР заявил, что Победа в Великой Отечественной войне "объединяет и служит примером стойкости и патриотизма для молодежи". Пасечник поблагодарил ветеранов и подчеркнул, что их подвиг является примером для новых поколений.
"Дорогие ветераны, мы преклоняемся перед вашим мужеством. Гордость за ваш подвиг делает нас сильнее. Сейчас в строю новое поколение, которое продолжает борьбу с нацизмом. Сегодня военнослужащие республик Донбасса защищают все то, что нам оставили наши предки – мир, независимость, свободу и правду. Победа обязательно будет за нами!" – сказал Пасечник со сцены главной площади Луганска.
"В параде задействовано более двух тысяч человек личного состава и более 120 единиц военной техники", - сообщили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
Парадные расчеты, прошедшие по главной площади, состояли из подразделений Народной милиции, министерства внутренних дел, министерства чрезвычайных ситуаций, парадных расчётов молодогвардейцев, юнармейцев, барабанщиков кадетского корпуса и новобранцев, призванных для обучения военным специальностям.
Парад военной техники и вооружения возглавил танк Т-34, также в колонне прошли танки Т-72, боевые машины пехоты БМП-2, бронетранспортеры БТР-80, самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", гаубицы 2А65 "Мста-Б", гаубицы Д-30, реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град" и зенитные ракетные комплексы 9К35 "Стрела-10".