https://ria.ru/20210509/parad-1731561463.html

В Луганске прошел парад в честь Дня Победы

В Луганске прошел парад в честь Дня Победы

Парад, посвященный 76-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, прошел в Луганске, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.05.2021

2021-05-09T11:39

2021-05-09T11:39

2021-05-09T19:28

день победы-2021

леонид пасечник

донбасс

луганская народная республика

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ЛУГАНСК, 9 мая - РИА Новости. Парад, посвященный 76-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, прошел в Луганске, передает корреспондент РИА Новости.Принимал военный парад Верховный главнокомандующий, глава Луганской народной республики Леонид Пасечник, командовал парадом начальник управления Народной милиции ЛНР Ян Лещенко.Глава ЛНР заявил, что Победа в Великой Отечественной войне "объединяет и служит примером стойкости и патриотизма для молодежи". Пасечник поблагодарил ветеранов и подчеркнул, что их подвиг является примером для новых поколений."Дорогие ветераны, мы преклоняемся перед вашим мужеством. Гордость за ваш подвиг делает нас сильнее. Сейчас в строю новое поколение, которое продолжает борьбу с нацизмом. Сегодня военнослужащие республик Донбасса защищают все то, что нам оставили наши предки – мир, независимость, свободу и правду. Победа обязательно будет за нами!" – сказал Пасечник со сцены главной площади Луганска."В параде задействовано более двух тысяч человек личного состава и более 120 единиц военной техники", - сообщили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.Парадные расчеты, прошедшие по главной площади, состояли из подразделений Народной милиции, министерства внутренних дел, министерства чрезвычайных ситуаций, парадных расчётов молодогвардейцев, юнармейцев, барабанщиков кадетского корпуса и новобранцев, призванных для обучения военным специальностям.Парад военной техники и вооружения возглавил танк Т-34, также в колонне прошли танки Т-72, боевые машины пехоты БМП-2, бронетранспортеры БТР-80, самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", гаубицы 2А65 "Мста-Б", гаубицы Д-30, реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град" и зенитные ракетные комплексы 9К35 "Стрела-10".

https://ria.ru/20210509/pobeda-1731487464.html

https://ria.ru/20210509/pobeda-1730682865.html

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Парады Победы в Донецке и Луганске На Донбассе отмечают День Победы в Великой Отечественной войне. Так прошли парады Победы в Луганске и Донецке. 2021-05-09T11:39 true PT0M49S

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леонид пасечник, донбасс, луганская народная республика, бмп-2, бтр-80, т-34, луганск, в мире