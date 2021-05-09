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Зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф во время военного парада Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов - РИА Новости, 1920, 09.05.2021
День Победы-2021
https://ria.ru/20210509/parad-1731561463.html
В Луганске прошел парад в честь Дня Победы
В Луганске прошел парад в честь Дня Победы
Парад, посвященный 76-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, прошел в Луганске, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.05.2021
2021-05-09T11:39
2021-05-09T19:28
день победы-2021
леонид пасечник
донбасс
луганская народная республика
бмп-2
бтр-80
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луганск
в мире
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ЛУГАНСК, 9 мая - РИА Новости. Парад, посвященный 76-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, прошел в Луганске, передает корреспондент РИА Новости.Принимал военный парад Верховный главнокомандующий, глава Луганской народной республики Леонид Пасечник, командовал парадом начальник управления Народной милиции ЛНР Ян Лещенко.Глава ЛНР заявил, что Победа в Великой Отечественной войне "объединяет и служит примером стойкости и патриотизма для молодежи". Пасечник поблагодарил ветеранов и подчеркнул, что их подвиг является примером для новых поколений."Дорогие ветераны, мы преклоняемся перед вашим мужеством. Гордость за ваш подвиг делает нас сильнее. Сейчас в строю новое поколение, которое продолжает борьбу с нацизмом. Сегодня военнослужащие республик Донбасса защищают все то, что нам оставили наши предки – мир, независимость, свободу и правду. Победа обязательно будет за нами!" – сказал Пасечник со сцены главной площади Луганска."В параде задействовано более двух тысяч человек личного состава и более 120 единиц военной техники", - сообщили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.Парадные расчеты, прошедшие по главной площади, состояли из подразделений Народной милиции, министерства внутренних дел, министерства чрезвычайных ситуаций, парадных расчётов молодогвардейцев, юнармейцев, барабанщиков кадетского корпуса и новобранцев, призванных для обучения военным специальностям.Парад военной техники и вооружения возглавил танк Т-34, также в колонне прошли танки Т-72, боевые машины пехоты БМП-2, бронетранспортеры БТР-80, самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", гаубицы 2А65 "Мста-Б", гаубицы Д-30, реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град" и зенитные ракетные комплексы 9К35 "Стрела-10".
https://ria.ru/20210509/pobeda-1731487464.html
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Парады Победы в Донецке и Луганске
На Донбассе отмечают День Победы в Великой Отечественной войне. Так прошли парады Победы в Луганске и Донецке.
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леонид пасечник, донбасс, луганская народная республика, бмп-2, бтр-80, т-34, луганск, в мире

В Луганске прошел парад в честь Дня Победы

11:39 09.05.2021 (обновлено: 19:28 09.05.2021)
 
© РИА НовостиПарад в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Луганске
Парад в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Луганске - РИА Новости, 1920, 09.05.2021
© РИА Новости
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ЛУГАНСК, 9 мая - РИА Новости. Парад, посвященный 76-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, прошел в Луганске, передает корреспондент РИА Новости.
Принимал военный парад Верховный главнокомандующий, глава Луганской народной республики Леонид Пасечник, командовал парадом начальник управления Народной милиции ЛНР Ян Лещенко.
"Девятое мая – священная дата для наших граждан. У каждой семьи есть свои родные герои, которые живут в наших сердцах. Этот день вернул миру право на жизнь и надежду на будущее… Наш священный долг – сохранить память о подвиге и героизме советского народа. Мы гордимся воинами и тружениками тыла, которые отдали свои жизни ради жизни других, спасли Отечество, жизнь будущих поколений, защитив мир от фашизма ", - сказал Пасечник, обращаясь к участникам и гостям Парада.
Глава ЛНР заявил, что Победа в Великой Отечественной войне "объединяет и служит примером стойкости и патриотизма для молодежи". Пасечник поблагодарил ветеранов и подчеркнул, что их подвиг является примером для новых поколений.
"Дорогие ветераны, мы преклоняемся перед вашим мужеством. Гордость за ваш подвиг делает нас сильнее. Сейчас в строю новое поколение, которое продолжает борьбу с нацизмом. Сегодня военнослужащие республик Донбасса защищают все то, что нам оставили наши предки – мир, независимость, свободу и правду. Победа обязательно будет за нами!" – сказал Пасечник со сцены главной площади Луганска.
Военный парад, посвящённый годовщине Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 09.05.2021
Вчера, 08:00
Борцы с Днем Победы замолчали: чего они испугались
"В параде задействовано более двух тысяч человек личного состава и более 120 единиц военной техники", - сообщили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
Парадные расчеты, прошедшие по главной площади, состояли из подразделений Народной милиции, министерства внутренних дел, министерства чрезвычайных ситуаций, парадных расчётов молодогвардейцев, юнармейцев, барабанщиков кадетского корпуса и новобранцев, призванных для обучения военным специальностям.
Парад военной техники и вооружения возглавил танк Т-34, также в колонне прошли танки Т-72, боевые машины пехоты БМП-2, бронетранспортеры БТР-80, самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", гаубицы 2А65 "Мста-Б", гаубицы Д-30, реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град" и зенитные ракетные комплексы 9К35 "Стрела-10".
Знамя Победы на здании Рейхстага в Берлине - РИА Новости, 1920, 09.05.2021
Вчера, 00:48День Победы-2021
День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
 
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