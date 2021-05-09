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Зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф во время военного парада Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов - РИА Новости, 1920, 09.05.2021
День Победы-2021
https://ria.ru/20210509/parad-1731553386.html
В Самаре прошел военный парад с участием техники и авиации
В Самаре прошел военный парад с участием техники и авиации
Парад в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошел на площади Куйбышева в Самаре, сообщает пресс-служба Центрального военного округа. РИА Новости, 09.05.2021
2021-05-09T10:52
2021-05-09T10:53
великая отечественная война (1941-1945)
вторая мировая война (1939-1945)
день победы-2021
день победы
самара
общество
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САМАРА, 9 мая - РИА Новости. Парад в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошел на площади Куйбышева в Самаре, сообщает пресс-служба Центрального военного округа."На центральной площади Самары состоялся военный парад в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы военного округа, в параде на площади Куйбышева приняли участие более 2 200 военнослужащих Центрального военного округа и представителей силовых ведомств региона. В составе механизированной колонны прошли свыше 50 единиц военной техники, в том числе оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М", танки Т-72Б3, зенитный ракетный комплекс С-400, а также модернизированные боевые машины пехоты БМП-2М. В пресс-службе отметили, что возглавлял механизированную колонну легендарный танк Т-34.В ведомстве уточнили, что кроме того, в демонстрационном пролете приняли участие два вертолета Ми-2 самарского аэроклуба ЦСКА, пара сверхзвуковых истребителей-перехватчиков МиГ-31 и сверхзвуковые истребители-бомбардировщики Су-34.Отмечается, что перед проведением парада был проведен комплекс санитарно-противоэпидемиологических мер, направленных на исключение распространения инфекционных заболеваний.
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великая отечественная война (1941-1945), вторая мировая война (1939-1945), день победы, самара, общество

В Самаре прошел военный парад с участием техники и авиации

10:52 09.05.2021 (обновлено: 10:53 09.05.2021)
 
© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкГорода России. Самара
Города России. Самара - РИА Новости, 1920, 09.05.2021
© РИА Новости / Константин Чалабов
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САМАРА, 9 мая - РИА Новости. Парад в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошел на площади Куйбышева в Самаре, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.
"На центральной площади Самары состоялся военный парад в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы военного округа, в параде на площади Куйбышева приняли участие более 2 200 военнослужащих Центрального военного округа и представителей силовых ведомств региона. В составе механизированной колонны прошли свыше 50 единиц военной техники, в том числе оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М", танки Т-72Б3, зенитный ракетный комплекс С-400, а также модернизированные боевые машины пехоты БМП-2М. В пресс-службе отметили, что возглавлял механизированную колонну легендарный танк Т-34.
В ведомстве уточнили, что кроме того, в демонстрационном пролете приняли участие два вертолета Ми-2 самарского аэроклуба ЦСКА, пара сверхзвуковых истребителей-перехватчиков МиГ-31 и сверхзвуковые истребители-бомбардировщики Су-34.
Отмечается, что перед проведением парада был проведен комплекс санитарно-противоэпидемиологических мер, направленных на исключение распространения инфекционных заболеваний.
Военный парад, посвящённый годовщине Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 09.05.2021
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