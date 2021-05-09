https://ria.ru/20210509/parad-1731553386.html

В Самаре прошел военный парад с участием техники и авиации

В Самаре прошел военный парад с участием техники и авиации

Парад в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошел на площади Куйбышева в Самаре, сообщает пресс-служба Центрального военного округа. РИА Новости, 09.05.2021

2021-05-09T10:52

2021-05-09T10:52

2021-05-09T10:53

великая отечественная война (1941-1945)

вторая мировая война (1939-1945)

день победы-2021

день победы

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САМАРА, 9 мая - РИА Новости. Парад в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошел на площади Куйбышева в Самаре, сообщает пресс-служба Центрального военного округа."На центральной площади Самары состоялся военный парад в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы военного округа, в параде на площади Куйбышева приняли участие более 2 200 военнослужащих Центрального военного округа и представителей силовых ведомств региона. В составе механизированной колонны прошли свыше 50 единиц военной техники, в том числе оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М", танки Т-72Б3, зенитный ракетный комплекс С-400, а также модернизированные боевые машины пехоты БМП-2М. В пресс-службе отметили, что возглавлял механизированную колонну легендарный танк Т-34.В ведомстве уточнили, что кроме того, в демонстрационном пролете приняли участие два вертолета Ми-2 самарского аэроклуба ЦСКА, пара сверхзвуковых истребителей-перехватчиков МиГ-31 и сверхзвуковые истребители-бомбардировщики Су-34.Отмечается, что перед проведением парада был проведен комплекс санитарно-противоэпидемиологических мер, направленных на исключение распространения инфекционных заболеваний.

https://ria.ru/20210509/pobeda-1731487464.html

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великая отечественная война (1941-1945), вторая мировая война (1939-1945), день победы, самара, общество