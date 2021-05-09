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Зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф во время военного парада Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов - РИА Новости, 1920, 09.05.2021
День Победы-2021
https://ria.ru/20210509/parad-1731541697.html
В Донецке начался военный парад в честь Дня Победы
В Донецке начался военный парад в честь Дня Победы
Военный парад в честь 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне начался в Донецке, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.05.2021
2021-05-09T09:23
2021-05-09T09:23
день победы-2021
донецкая народная республика
денис пушилин
парад победы
великая отечественная война (1941-1945)
в мире
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ДОНЕЦК, 9 мая - РИА Новости. Военный парад в честь 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне начался в Донецке, передает корреспондент РИА Новости.В настоящее время на главной улице Донецка в непосредственной близости к площади имени Ленина проходит торжественная церемония начала военного парада. На месте присутствуют глава ДНР Денис Пушилин, главы министерств и ведомств а также приглашенные почетные гости, передает корреспондент РИА Новости.
https://ria.ru/20210509/pobeda-1730682865.html
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донецкая народная республика, денис пушилин, парад победы, великая отечественная война (1941-1945), в мире

В Донецке начался военный парад в честь Дня Победы

09:23 09.05.2021
 
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПраздничные мероприятия в честь Дня Победы в Донецке
Праздничные мероприятия в честь Дня Победы в Донецке - РИА Новости, 1920, 09.05.2021
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 9 мая - РИА Новости. Военный парад в честь 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне начался в Донецке, передает корреспондент РИА Новости.
В настоящее время на главной улице Донецка в непосредственной близости к площади имени Ленина проходит торжественная церемония начала военного парада. На месте присутствуют глава ДНР Денис Пушилин, главы министерств и ведомств а также приглашенные почетные гости, передает корреспондент РИА Новости.
Знамя Победы на здании Рейхстага в Берлине - РИА Новости, 1920, 09.05.2021
00:48День Победы-2021
День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
 
День Победы-2021Донецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинПарад ПобедыВеликая Отечественная война (1941-1945)В мире
 
 
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