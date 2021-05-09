https://ria.ru/20210509/parad-1731541697.html
В Донецке начался военный парад в честь Дня Победы
В Донецке начался военный парад в честь Дня Победы
Военный парад в честь 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне начался в Донецке, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.05.2021
2021-05-09T09:23
2021-05-09T09:23
2021-05-09T09:23
день победы-2021
донецкая народная республика
денис пушилин
парад победы
великая отечественная война (1941-1945)
в мире
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ДОНЕЦК, 9 мая - РИА Новости. Военный парад в честь 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне начался в Донецке, передает корреспондент РИА Новости.В настоящее время на главной улице Донецка в непосредственной близости к площади имени Ленина проходит торжественная церемония начала военного парада. На месте присутствуют глава ДНР Денис Пушилин, главы министерств и ведомств а также приглашенные почетные гости, передает корреспондент РИА Новости.
https://ria.ru/20210509/pobeda-1730682865.html
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донецкая народная республика, денис пушилин, парад победы, великая отечественная война (1941-1945), в мире