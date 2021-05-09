https://ria.ru/20210509/parad-1731541697.html

В Донецке начался военный парад в честь Дня Победы

В Донецке начался военный парад в честь Дня Победы

Военный парад в честь 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне начался в Донецке, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.05.2021

2021-05-09T09:23

2021-05-09T09:23

2021-05-09T09:23

день победы-2021

донецкая народная республика

денис пушилин

парад победы

великая отечественная война (1941-1945)

в мире

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ДОНЕЦК, 9 мая - РИА Новости. Военный парад в честь 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне начался в Донецке, передает корреспондент РИА Новости.В настоящее время на главной улице Донецка в непосредственной близости к площади имени Ленина проходит торжественная церемония начала военного парада. На месте присутствуют глава ДНР Денис Пушилин, главы министерств и ведомств а также приглашенные почетные гости, передает корреспондент РИА Новости.

https://ria.ru/20210509/pobeda-1730682865.html

донецкая народная республика

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2021

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донецкая народная республика, денис пушилин, парад победы, великая отечественная война (1941-1945), в мире