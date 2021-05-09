В Улан-Удэ впервые прошел парад Победы с участием военных из Монголии
09:08 09.05.2021 (обновлено: 09:13 09.05.2021)
ВЛАДИВОСТОК, 9 мая – РИА Новости. Свыше 1,5 тысячи человек, в том числе впервые - военные из Монголии, приняли участие в параде Победы в Улан-Удэ, сообщает пресс-служба ВВО.
Парад прошел на центральной площади Улан-Удэ.
"Впервые в истории в параде Победы в Улан-Удэ приняли участие военнослужащие вооруженных сил Монголии. В составе парадного расчета военнослужащие Монголии наряду с военнослужащими ВВО прошли перед главной трибуной, отдав тем самым дань памяти ветеранам Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении.
Торжественным маршем по главной площади Улан-Удэ от Восточного военного округа прошли более 1 тысячи военнослужащих, в частности, парадные расчеты от штаба общевойскового объединения округа, соединения связи, отдельного танкового соединения, артиллерийского и ракетного соединений, зенитной ракетной воинской части, подразделений РХБ защиты и материально-технического обеспечения округа.
В состав механизированной колонны впервые вошли новейшие бронеавтомобили "Тайфун", двухзвенные вездеходы "Алеут", восстановленные ко Дню Победы военными мастерами тяжелый советский танк ИС-2 "Иосиф Сталин" и бесствольная система реактивной артиллерии БМ-13 ("Катюша"). Механизированную колонну техники возглавил легендарный танк Т-34-85, который восстановили к 75-летию Победы военные мастера ремонтно-восстановительного батальона.
Также по главной площади республиканской столицы прошли бронетранспортеры БТР-80, боевые разведывательные дозорные машины БРДМ-2, армейский мотовездеход АМ-1, боевая машина с противотанковым комплексом "Конкурс", реактивные системы залпового огня "Торнадо-Г", ствольная буксируемая артиллерия (122-мм гаубицы Д-30), КамАЗ-5350 с зенитной установкой ЗУ-23-2, пусковые установки оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М", бронеавтомобили "Рысь".
"В параде войск Улан-Удэнского гарнизона в столице Республики Бурятия приняли участие около 1,5 тысячи человек от ВВО, силовых ведомств, военно-патриотических учреждений и более 50 единиц военной техники", - сообщает ВВО.