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Зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф во время военного парада Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов - РИА Новости, 1920, 09.05.2021
День Победы-2021
https://ria.ru/20210509/parad-1731540100.html
В Улан-Удэ впервые прошел парад Победы с участием военных из Монголии
В Улан-Удэ впервые прошел парад Победы с участием военных из Монголии
Свыше 1,5 тысячи человек, в том числе впервые - военные из Монголии, приняли участие в параде Победы в Улан-Удэ, сообщает пресс-служба ВВО. РИА Новости, 09.05.2021
2021-05-09T09:08
2021-05-09T09:13
день победы-2021
россия
республика бурятия
су-30см
день победы
парад победы
великая отечественная война (1941-1945)
бтр-80
т-34
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ВЛАДИВОСТОК, 9 мая – РИА Новости. Свыше 1,5 тысячи человек, в том числе впервые - военные из Монголии, приняли участие в параде Победы в Улан-Удэ, сообщает пресс-служба ВВО.Парад прошел на центральной площади Улан-Удэ.Торжественным маршем по главной площади Улан-Удэ от Восточного военного округа прошли более 1 тысячи военнослужащих, в частности, парадные расчеты от штаба общевойскового объединения округа, соединения связи, отдельного танкового соединения, артиллерийского и ракетного соединений, зенитной ракетной воинской части, подразделений РХБ защиты и материально-технического обеспечения округа.В состав механизированной колонны впервые вошли новейшие бронеавтомобили "Тайфун", двухзвенные вездеходы "Алеут", восстановленные ко Дню Победы военными мастерами тяжелый советский танк ИС-2 "Иосиф Сталин" и бесствольная система реактивной артиллерии БМ-13 ("Катюша"). Механизированную колонну техники возглавил легендарный танк Т-34-85, который восстановили к 75-летию Победы военные мастера ремонтно-восстановительного батальона.Также по главной площади республиканской столицы прошли бронетранспортеры БТР-80, боевые разведывательные дозорные машины БРДМ-2, армейский мотовездеход АМ-1, боевая машина с противотанковым комплексом "Конкурс", реактивные системы залпового огня "Торнадо-Г", ствольная буксируемая артиллерия (122-мм гаубицы Д-30), КамАЗ-5350 с зенитной установкой ЗУ-23-2, пусковые установки оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М", бронеавтомобили "Рысь"."В параде войск Улан-Удэнского гарнизона в столице Республики Бурятия приняли участие около 1,5 тысячи человек от ВВО, силовых ведомств, военно-патриотических учреждений и более 50 единиц военной техники", - сообщает ВВО.Завершился военный парад демонстрационным пролетом тяжелых высокоманевренных многоцелевых истребителей поколения 4++ Су-30СМ, штурмовыми истребителями Су-25 "Грач".
https://ria.ru/20210508/veterany-1731504715.html
https://ria.ru/20210509/pobeda-1730682865.html
россия
республика бурятия
улан-удэ
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россия, республика бурятия, су-30см, день победы, парад победы, великая отечественная война (1941-1945), бтр-80, т-34, улан-удэ, монголия

В Улан-Удэ впервые прошел парад Победы с участием военных из Монголии

09:08 09.05.2021 (обновлено: 09:13 09.05.2021)
 
© РИА НовостиВоенный парад в Улан-Удэ
Военный парад в Улан-Удэ - РИА Новости, 1920, 09.05.2021
© РИА Новости
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 9 мая – РИА Новости. Свыше 1,5 тысячи человек, в том числе впервые - военные из Монголии, приняли участие в параде Победы в Улан-Удэ, сообщает пресс-служба ВВО.
Парад прошел на центральной площади Улан-Удэ.
"Впервые в истории в параде Победы в Улан-Удэ приняли участие военнослужащие вооруженных сил Монголии. В составе парадного расчета военнослужащие Монголии наряду с военнослужащими ВВО прошли перед главной трибуной, отдав тем самым дань памяти ветеранам Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении.
Торжественным маршем по главной площади Улан-Удэ от Восточного военного округа прошли более 1 тысячи военнослужащих, в частности, парадные расчеты от штаба общевойскового объединения округа, соединения связи, отдельного танкового соединения, артиллерийского и ракетного соединений, зенитной ракетной воинской части, подразделений РХБ защиты и материально-технического обеспечения округа.
В состав механизированной колонны впервые вошли новейшие бронеавтомобили "Тайфун", двухзвенные вездеходы "Алеут", восстановленные ко Дню Победы военными мастерами тяжелый советский танк ИС-2 "Иосиф Сталин" и бесствольная система реактивной артиллерии БМ-13 ("Катюша"). Механизированную колонну техники возглавил легендарный танк Т-34-85, который восстановили к 75-летию Победы военные мастера ремонтно-восстановительного батальона.
Наши ветераны: победы на войне и в мирной жизни - РИА Новости, 1920, 08.05.2021
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Наши ветераны: победы на войне и в мирной жизниЭти ветераны Великой Отечественной войны подают пример жизненной энергии и стойкости всем следующим поколениям.
Также по главной площади республиканской столицы прошли бронетранспортеры БТР-80, боевые разведывательные дозорные машины БРДМ-2, армейский мотовездеход АМ-1, боевая машина с противотанковым комплексом "Конкурс", реактивные системы залпового огня "Торнадо-Г", ствольная буксируемая артиллерия (122-мм гаубицы Д-30), КамАЗ-5350 с зенитной установкой ЗУ-23-2, пусковые установки оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М", бронеавтомобили "Рысь".
"В параде войск Улан-Удэнского гарнизона в столице Республики Бурятия приняли участие около 1,5 тысячи человек от ВВО, силовых ведомств, военно-патриотических учреждений и более 50 единиц военной техники", - сообщает ВВО.
Завершился военный парад демонстрационным пролетом тяжелых высокоманевренных многоцелевых истребителей поколения 4++ Су-30СМ, штурмовыми истребителями Су-25 "Грач".
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День Победы-2021РоссияРеспублика БурятияСу-30СМДень ПобедыПарад ПобедыВеликая Отечественная война (1941-1945)БТР-80Т-34Улан-УдэМонголия
 
 
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