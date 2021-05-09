https://ria.ru/20210509/parad-1731540100.html

В Улан-Удэ впервые прошел парад Победы с участием военных из Монголии

В Улан-Удэ впервые прошел парад Победы с участием военных из Монголии

Свыше 1,5 тысячи человек, в том числе впервые - военные из Монголии, приняли участие в параде Победы в Улан-Удэ, сообщает пресс-служба ВВО. РИА Новости, 09.05.2021

2021-05-09T09:08

2021-05-09T09:08

2021-05-09T09:13

день победы-2021

россия

республика бурятия

су-30см

день победы

парад победы

великая отечественная война (1941-1945)

бтр-80

т-34

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ВЛАДИВОСТОК, 9 мая – РИА Новости. Свыше 1,5 тысячи человек, в том числе впервые - военные из Монголии, приняли участие в параде Победы в Улан-Удэ, сообщает пресс-служба ВВО.Парад прошел на центральной площади Улан-Удэ.Торжественным маршем по главной площади Улан-Удэ от Восточного военного округа прошли более 1 тысячи военнослужащих, в частности, парадные расчеты от штаба общевойскового объединения округа, соединения связи, отдельного танкового соединения, артиллерийского и ракетного соединений, зенитной ракетной воинской части, подразделений РХБ защиты и материально-технического обеспечения округа.В состав механизированной колонны впервые вошли новейшие бронеавтомобили "Тайфун", двухзвенные вездеходы "Алеут", восстановленные ко Дню Победы военными мастерами тяжелый советский танк ИС-2 "Иосиф Сталин" и бесствольная система реактивной артиллерии БМ-13 ("Катюша"). Механизированную колонну техники возглавил легендарный танк Т-34-85, который восстановили к 75-летию Победы военные мастера ремонтно-восстановительного батальона.Также по главной площади республиканской столицы прошли бронетранспортеры БТР-80, боевые разведывательные дозорные машины БРДМ-2, армейский мотовездеход АМ-1, боевая машина с противотанковым комплексом "Конкурс", реактивные системы залпового огня "Торнадо-Г", ствольная буксируемая артиллерия (122-мм гаубицы Д-30), КамАЗ-5350 с зенитной установкой ЗУ-23-2, пусковые установки оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М", бронеавтомобили "Рысь"."В параде войск Улан-Удэнского гарнизона в столице Республики Бурятия приняли участие около 1,5 тысячи человек от ВВО, силовых ведомств, военно-патриотических учреждений и более 50 единиц военной техники", - сообщает ВВО.Завершился военный парад демонстрационным пролетом тяжелых высокоманевренных многоцелевых истребителей поколения 4++ Су-30СМ, штурмовыми истребителями Су-25 "Грач".

https://ria.ru/20210508/veterany-1731504715.html

https://ria.ru/20210509/pobeda-1730682865.html

россия

республика бурятия

улан-удэ

монголия

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россия, республика бурятия, су-30см, день победы, парад победы, великая отечественная война (1941-1945), бтр-80, т-34, улан-удэ, монголия