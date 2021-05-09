В финском городе Ханко почтили память погибших советских военных
15:35 09.05.2021 (обновлено: 15:40 09.05.2021)
© Фото : Посольство Российской Федерации в Финляндии Торжественная церемония возложения цветов к монументу павшим советским воинам в Ханко, Финляндия
ХЕЛЬСИНКИ, 9 мая - РИА Новости. Торжественная церемония возложения цветов и венков к монументу павшим советским воинам прошла в финском городе Ханко, рассказали РИА Новости в российской дипмиссии.
"В мероприятии приняли участие посол России в Финляндии Павел Кузнецов, посол Белоруссии в Финляндии Алексей Самосуев, посол Казахстана в Финляндии Жанна Сартбаева, сотрудники посольств, представители местных властей, общества "Финляндия-Россия" и организаций российских соотечественников", - отметили в дипмиссии.
В День Победы памятные мероприятия также провели канцелярия посольства в Лаппеенранте, Генеральное консульство в Турку и консульство на Аландских островах, Русский дом в Хельсинки и Торговое представительство России в Финляндии.
Ранее сотрудники посольства посетили мемориалы, расположенные на местах захоронений советских воинов в Южной и Центральной Финляндии, а 7 мая состоялась церемония возложения венков и цветов к мемориалу на территории бывшей советской военно-морской базы в Порккала-Удд.
В братской могиле в Ханко покоятся останки по меньшей мере 528 офицеров, солдат и военнопленных, погибших в ходе советско-финской войны 1939-1940 гг. и Великой Отечественной войны.