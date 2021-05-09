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Зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф во время военного парада Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов - РИА Новости, 1920, 09.05.2021
День Победы-2021
https://ria.ru/20210509/pamyat-1731585596.html
В финском городе Ханко почтили память погибших советских военных
В финском городе Ханко почтили память погибших советских военных
Торжественная церемония возложения цветов и венков к монументу павшим советским воинам прошла в финском городе Ханко, рассказали РИА Новости в российской... РИА Новости, 09.05.2021
2021-05-09T15:35
2021-05-09T15:40
день победы-2021
день победы
великая отечественная война (1941-1945)
вторая мировая война (1939-1945)
финляндия
в мире
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ХЕЛЬСИНКИ, 9 мая - РИА Новости. Торжественная церемония возложения цветов и венков к монументу павшим советским воинам прошла в финском городе Ханко, рассказали РИА Новости в российской дипмиссии."В мероприятии приняли участие посол России в Финляндии Павел Кузнецов, посол Белоруссии в Финляндии Алексей Самосуев, посол Казахстана в Финляндии Жанна Сартбаева, сотрудники посольств, представители местных властей, общества "Финляндия-Россия" и организаций российских соотечественников", - отметили в дипмиссии.В День Победы памятные мероприятия также провели канцелярия посольства в Лаппеенранте, Генеральное консульство в Турку и консульство на Аландских островах, Русский дом в Хельсинки и Торговое представительство России в Финляндии.Ранее сотрудники посольства посетили мемориалы, расположенные на местах захоронений советских воинов в Южной и Центральной Финляндии, а 7 мая состоялась церемония возложения венков и цветов к мемориалу на территории бывшей советской военно-морской базы в Порккала-Удд.В братской могиле в Ханко покоятся останки по меньшей мере 528 офицеров, солдат и военнопленных, погибших в ходе советско-финской войны 1939-1940 гг. и Великой Отечественной войны.
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день победы, великая отечественная война (1941-1945), вторая мировая война (1939-1945), финляндия, в мире

В финском городе Ханко почтили память погибших советских военных

15:35 09.05.2021 (обновлено: 15:40 09.05.2021)
 
© Фото : Посольство Российской Федерации в Финляндии Торжественная церемония возложения цветов к монументу павшим советским воинам в Ханко, Финляндия
Торжественная церемония возложения цветов к монументу павшим советским воинам в Ханко, Финляндия - РИА Новости, 1920, 09.05.2021
© Фото : Посольство Российской Федерации в Финляндии
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ХЕЛЬСИНКИ, 9 мая - РИА Новости. Торжественная церемония возложения цветов и венков к монументу павшим советским воинам прошла в финском городе Ханко, рассказали РИА Новости в российской дипмиссии.
"В мероприятии приняли участие посол России в Финляндии Павел Кузнецов, посол Белоруссии в Финляндии Алексей Самосуев, посол Казахстана в Финляндии Жанна Сартбаева, сотрудники посольств, представители местных властей, общества "Финляндия-Россия" и организаций российских соотечественников", - отметили в дипмиссии.
В День Победы памятные мероприятия также провели канцелярия посольства в Лаппеенранте, Генеральное консульство в Турку и консульство на Аландских островах, Русский дом в Хельсинки и Торговое представительство России в Финляндии.
Ранее сотрудники посольства посетили мемориалы, расположенные на местах захоронений советских воинов в Южной и Центральной Финляндии, а 7 мая состоялась церемония возложения венков и цветов к мемориалу на территории бывшей советской военно-морской базы в Порккала-Удд.
В братской могиле в Ханко покоятся останки по меньшей мере 528 офицеров, солдат и военнопленных, погибших в ходе советско-финской войны 1939-1940 гг. и Великой Отечественной войны.
Знамя Победы на здании Рейхстага в Берлине - РИА Новости, 1920, 09.05.2021
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