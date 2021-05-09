https://ria.ru/20210509/pamyat-1731585596.html

В финском городе Ханко почтили память погибших советских военных

В финском городе Ханко почтили память погибших советских военных

Торжественная церемония возложения цветов и венков к монументу павшим советским воинам прошла в финском городе Ханко, рассказали РИА Новости в российской... РИА Новости, 09.05.2021

2021-05-09T15:35

2021-05-09T15:35

2021-05-09T15:40

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ХЕЛЬСИНКИ, 9 мая - РИА Новости. Торжественная церемония возложения цветов и венков к монументу павшим советским воинам прошла в финском городе Ханко, рассказали РИА Новости в российской дипмиссии."В мероприятии приняли участие посол России в Финляндии Павел Кузнецов, посол Белоруссии в Финляндии Алексей Самосуев, посол Казахстана в Финляндии Жанна Сартбаева, сотрудники посольств, представители местных властей, общества "Финляндия-Россия" и организаций российских соотечественников", - отметили в дипмиссии.В День Победы памятные мероприятия также провели канцелярия посольства в Лаппеенранте, Генеральное консульство в Турку и консульство на Аландских островах, Русский дом в Хельсинки и Торговое представительство России в Финляндии.Ранее сотрудники посольства посетили мемориалы, расположенные на местах захоронений советских воинов в Южной и Центральной Финляндии, а 7 мая состоялась церемония возложения венков и цветов к мемориалу на территории бывшей советской военно-морской базы в Порккала-Удд.В братской могиле в Ханко покоятся останки по меньшей мере 528 офицеров, солдат и военнопленных, погибших в ходе советско-финской войны 1939-1940 гг. и Великой Отечественной войны.

https://ria.ru/20210509/pobeda-1730682865.html

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2021

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день победы, великая отечественная война (1941-1945), вторая мировая война (1939-1945), финляндия, в мире