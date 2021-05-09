https://ria.ru/20210509/pamyat-1731581609.html

Посол России почтил память советских солдат, погибших в Нидерландах

Посол России почтил память советских солдат, погибших в Нидерландах

В нидерландском городе Лейсден прошла торжественная церемония возложения венков к Монументу памяти на мемориальном кладбище "Советское поле Славы" по случаю Дня РИА Новости, 09.05.2021

2021-05-09T14:59

2021-05-09T14:59

2021-05-09T14:59

день победы-2021

россия

александр шульгин

нидерланды

общество

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ПАРИЖ, 9 мая - РИА Новости, Анастасия Иванова. В нидерландском городе Лейсден прошла торжественная церемония возложения венков к Монументу памяти на мемориальном кладбище "Советское поле Славы" по случаю Дня Победы, в ней участвовал посол России в Гааге Александр Шульгин и сотрудники МИД и Минобороны Нидерландов, сообщили РИА Новости в дипмиссии.С учетом введенных в стране пребывания жестких санитарно-эпидемиологических мер в связи с COVID-19, торжественные мероприятия были ограничены возложением венков к Монументу памяти. В мероприятии участвовали посол России в Нидерландах Александр Шульгин в сопровождении атташе по вопросам обороны, полковника Михаила Климука, а также главы дипломатических миссий Азербайджана, Армении, Белоруссии, советники-посланники посольств Казахстана, Узбекистана и представитель посольства Киргизии.С голландской стороны отдать дань уважения мужеству и почтить память советских воинов прибыли сотрудники министерства обороны и министерства иностранных дел Нидерландов, мэр Амерсфоорта, представитель мэрии Лейсдена, а также председатель и директор Фонда "Советское поле Славы".Мемориальный комплекс "Советское поле Славы" был открыт 18 ноября 1948 года. Хотя официально он находится на территории города Лейсден, принято считать, что кладбище советских воинов принадлежит городу Амерсфорту. Здесь захоронены 865 советских солдат, погибших в Нидерландах во время Второй мировой войны.Погибшие красноармейцы были перевезены на территорию комплекса "Советское поле Славы" из разных частей страны, в том числе из соседних Бельгии и Германии. Среди захороненных находятся также и те, кто был зверски замучен нацистами в расположенном неподалеку концентрационном лагере Амерсфорт.Так как СССР не вел боевых действий на территории Нидерландов, речь идет о солдатах советской армии, погибших в плену или в концлагерях. В годы войны в Амерсфорте был немецкий концлагерь, в котором находились военнопленные из Советского Союза. Спустя годы на месте расстрела солдат был установлен обелиск, представляющий собой 10-метровую колонну с надписью "Слава Героям. Воинам Советской армии, погибшим в борьбе с немецкими захватчиками в период 1941-1945 годов".

https://ria.ru/20210508/prazdnik-1731489992.html

https://ria.ru/20210504/opros-1731064181.html

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нидерланды

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россия, александр шульгин, нидерланды, общество