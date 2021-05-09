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Зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф во время военного парада Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов - РИА Новости, 1920, 09.05.2021
День Победы-2021
https://ria.ru/20210509/pamyat-1731581609.html
Посол России почтил память советских солдат, погибших в Нидерландах
Посол России почтил память советских солдат, погибших в Нидерландах
В нидерландском городе Лейсден прошла торжественная церемония возложения венков к Монументу памяти на мемориальном кладбище "Советское поле Славы" по случаю Дня РИА Новости, 09.05.2021
2021-05-09T14:59
2021-05-09T14:59
день победы-2021
россия
александр шульгин
нидерланды
общество
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ПАРИЖ, 9 мая - РИА Новости, Анастасия Иванова. В нидерландском городе Лейсден прошла торжественная церемония возложения венков к Монументу памяти на мемориальном кладбище "Советское поле Славы" по случаю Дня Победы, в ней участвовал посол России в Гааге Александр Шульгин и сотрудники МИД и Минобороны Нидерландов, сообщили РИА Новости в дипмиссии.С учетом введенных в стране пребывания жестких санитарно-эпидемиологических мер в связи с COVID-19, торжественные мероприятия были ограничены возложением венков к Монументу памяти. В мероприятии участвовали посол России в Нидерландах Александр Шульгин в сопровождении атташе по вопросам обороны, полковника Михаила Климука, а также главы дипломатических миссий Азербайджана, Армении, Белоруссии, советники-посланники посольств Казахстана, Узбекистана и представитель посольства Киргизии.С голландской стороны отдать дань уважения мужеству и почтить память советских воинов прибыли сотрудники министерства обороны и министерства иностранных дел Нидерландов, мэр Амерсфоорта, представитель мэрии Лейсдена, а также председатель и директор Фонда "Советское поле Славы".Мемориальный комплекс "Советское поле Славы" был открыт 18 ноября 1948 года. Хотя официально он находится на территории города Лейсден, принято считать, что кладбище советских воинов принадлежит городу Амерсфорту. Здесь захоронены 865 советских солдат, погибших в Нидерландах во время Второй мировой войны.Погибшие красноармейцы были перевезены на территорию комплекса "Советское поле Славы" из разных частей страны, в том числе из соседних Бельгии и Германии. Среди захороненных находятся также и те, кто был зверски замучен нацистами в расположенном неподалеку концентрационном лагере Амерсфорт.Так как СССР не вел боевых действий на территории Нидерландов, речь идет о солдатах советской армии, погибших в плену или в концлагерях. В годы войны в Амерсфорте был немецкий концлагерь, в котором находились военнопленные из Советского Союза. Спустя годы на месте расстрела солдат был установлен обелиск, представляющий собой 10-метровую колонну с надписью "Слава Героям. Воинам Советской армии, погибшим в борьбе с немецкими захватчиками в период 1941-1945 годов".
https://ria.ru/20210508/prazdnik-1731489992.html
https://ria.ru/20210504/opros-1731064181.html
россия
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россия, александр шульгин, нидерланды, общество

Посол России почтил память советских солдат, погибших в Нидерландах

14:59 09.05.2021
 
© Depositphotos / nilayaВенки у Национального монумента в Амстердаме, Нидерланды
Венки у Национального монумента в Амстердаме, Нидерланды - РИА Новости, 1920, 09.05.2021
© Depositphotos / nilaya
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 9 мая - РИА Новости, Анастасия Иванова. В нидерландском городе Лейсден прошла торжественная церемония возложения венков к Монументу памяти на мемориальном кладбище "Советское поле Славы" по случаю Дня Победы, в ней участвовал посол России в Гааге Александр Шульгин и сотрудники МИД и Минобороны Нидерландов, сообщили РИА Новости в дипмиссии.
С учетом введенных в стране пребывания жестких санитарно-эпидемиологических мер в связи с COVID-19, торжественные мероприятия были ограничены возложением венков к Монументу памяти. В мероприятии участвовали посол России в Нидерландах Александр Шульгин в сопровождении атташе по вопросам обороны, полковника Михаила Климука, а также главы дипломатических миссий Азербайджана, Армении, Белоруссии, советники-посланники посольств Казахстана, Узбекистана и представитель посольства Киргизии.
Уличное украшение ко Дню Победы недалеко от здания гостиницы Украина в Москве - РИА Новости, 1920, 08.05.2021
8 мая, 15:07
Россияне назвали День Победы самым важным праздником
С голландской стороны отдать дань уважения мужеству и почтить память советских воинов прибыли сотрудники министерства обороны и министерства иностранных дел Нидерландов, мэр Амерсфоорта, представитель мэрии Лейсдена, а также председатель и директор Фонда "Советское поле Славы".
Мемориальный комплекс "Советское поле Славы" был открыт 18 ноября 1948 года. Хотя официально он находится на территории города Лейсден, принято считать, что кладбище советских воинов принадлежит городу Амерсфорту. Здесь захоронены 865 советских солдат, погибших в Нидерландах во время Второй мировой войны.
Девушка фотографируется у флагов, установленных к празднованию Дня Победы, на Москворецкой набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 04.05.2021
4 мая, 09:59
Опрос показал, как россияне отмечают День Победы
Погибшие красноармейцы были перевезены на территорию комплекса "Советское поле Славы" из разных частей страны, в том числе из соседних Бельгии и Германии. Среди захороненных находятся также и те, кто был зверски замучен нацистами в расположенном неподалеку концентрационном лагере Амерсфорт.
Так как СССР не вел боевых действий на территории Нидерландов, речь идет о солдатах советской армии, погибших в плену или в концлагерях. В годы войны в Амерсфорте был немецкий концлагерь, в котором находились военнопленные из Советского Союза. Спустя годы на месте расстрела солдат был установлен обелиск, представляющий собой 10-метровую колонну с надписью "Слава Героям. Воинам Советской армии, погибшим в борьбе с немецкими захватчиками в период 1941-1945 годов".
"Главный праздник". В Москве прошел парад в честь 76-й годовщины Победы
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

В России 9 мая ежегодно отмечается День Победы, проводимый в ознаменование победоносного завершения Великой Отечественной войны.

Военный парад в честь 76-й годовщины Победы
1 из 20

В России 9 мая ежегодно отмечается День Победы, проводимый в ознаменование победоносного завершения Великой Отечественной войны.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Война длилась почти четыре года и стала самым крупным и кровопролитным вооруженным столкновением в истории человечества.

Девушка-курсантка перед началом военного парада в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве
2 из 20

Война длилась почти четыре года и стала самым крупным и кровопролитным вооруженным столкновением в истории человечества.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Во время парада президент России Владимир Путин поздравил ветеранов, военных и всех россиян с Днем Победы.

Президент РФ В. Путин на военном параде в честь 76-й годовщины Победы в ВОВ
3 из 20

Во время парада президент России Владимир Путин поздравил ветеранов, военных и всех россиян с Днем Победы.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

Парад прошел при участии более 12 тысяч военнослужащих.

Военнослужащие парадных расчетов на военном параде в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве
4 из 20

Парад прошел при участии более 12 тысяч военнослужащих.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Владимир Путин в своей речи на параде подчеркнул, что советский народ "бился на смерть на всех рубежах, в жесточайших боях на земле, на море, в небе".

Президент РФ В. Путин на военном параде в честь 76-й годовщины Победы в ВОВ
5 из 20

Владимир Путин в своей речи на параде подчеркнул, что советский народ "бился на смерть на всех рубежах, в жесточайших боях на земле, на море, в небе".

© РИА Новости
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

В параде приняла участие рота Военной академии РВСН. В этом году серпуховский филиал отметил 80-летие.

Военнослужащие роты Военной академии РВСН на военном параде в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве
6 из 20

В параде приняла участие рота Военной академии РВСН. В этом году серпуховский филиал отметил 80-летие.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Парадом командовал главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков, принимал парад министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу на военном параде в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве
7 из 20

Парадом командовал главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков, принимал парад министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

В составе пешей колонны промаршировали 37 парадных расчетов.

Знаменная группа на военном параде в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве
8 из 20

В составе пешей колонны промаршировали 37 парадных расчетов.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

В их числе офицеры, сержанты и солдаты видов и родов войск, соединений и воинских частей, слушатели и курсанты военно-учебных заведений.

Военнослужащие парадных расчетов на военном параде в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве
9 из 20

В их числе офицеры, сержанты и солдаты видов и родов войск, соединений и воинских частей, слушатели и курсанты военно-учебных заведений.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

На фото: военнослужащие воздушно-десантных войск.

Военнослужащие воздушно-десантных войск на военном параде в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве
10 из 20

На фото: военнослужащие воздушно-десантных войск.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанк

В составе пешей колонны также прошли две парадные "коробки" женщин-военнослужащих.

Курсантки Военного университета Министерства обороны РФ на военном параде в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве
11 из 20

В составе пешей колонны также прошли две парадные "коробки" женщин-военнослужащих.

© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

По Красной площади российской столицы проехала механизированная колонна из более чем 190 единиц вооружений и военной техники.

Танки Т-72Б3М на военном параде в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве
12 из 20

По Красной площади российской столицы проехала механизированная колонна из более чем 190 единиц вооружений и военной техники.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

На фото: "Бук-М3" 53-й зенитной ракетной Берлинской бригады. Эта техника способна сбивать самолеты стратегической или тактической авиации и баллистические и крылатые ракеты.

Зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Бук-М3 на военном параде в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве
13 из 20

На фото: "Бук-М3" 53-й зенитной ракетной Берлинской бригады. Эта техника способна сбивать самолеты стратегической или тактической авиации и баллистические и крылатые ракеты.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

По Красной площади проехала колонна 45-й гвардейской орденов Кутузова и Александра Невского бригады специального назначения на боевых машинах "Тайфун-ВДВ".

Бронеавтомобили Тайфун-ВДВ на военном параде в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве
14 из 20

По Красной площади проехала колонна 45-й гвардейской орденов Кутузова и Александра Невского бригады специального назначения на боевых машинах "Тайфун-ВДВ".

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Также в параде приняли участие стратегические ракетные комплексы "Ярс".

Автономная пусковая установка (АПУ) Ярс на военном параде в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве
15 из 20

Также в параде приняли участие стратегические ракетные комплексы "Ярс".

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Над Москвой прошел парадный строй из 76 самолетов и вертолетов.

Строй тактическое крыло из истребителей Су-30СМ, Су-35С и бомбардировщиков Су-34 во время воздушной части парада в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве
16 из 20

Над Москвой прошел парадный строй из 76 самолетов и вертолетов.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Открыли воздушную часть парада три тяжелых вертолета Ми-26, за ними прошли пятерки вертолетов Ми-8, Ми-24/Ми-35, Ка-52 и Ми-28Н.

Тяжелые вертолеты Ми-26 во время воздушной части парада в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве
17 из 20

Открыли воздушную часть парада три тяжелых вертолета Ми-26, за ними прошли пятерки вертолетов Ми-8, Ми-24/Ми-35, Ка-52 и Ми-28Н.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

На фото: самолет-заправщик Ил-78 и стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160.

Самолет-заправщик Ил-78 и стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 во время воздушной части парада в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве
18 из 20

На фото: самолет-заправщик Ил-78 и стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Полеты военных самолетов и вертолетов над Москвой были на высотах от 180 до 550 метров и на скорости от 200 до 550 километров в час.

Строй кубинский бриллиант из истребителей МиГ-29 и Су-30СМ пилотажных групп Русские витязи и Стрижи пролетает над Красной площадью во время воздушной части парада в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве
19 из 20

Полеты военных самолетов и вертолетов над Москвой были на высотах от 180 до 550 метров и на скорости от 200 до 550 километров в час.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанк

Замкнули строй шесть штурмовиков Су-25, которые раскрасили небо в цвета российского флага.

Самолеты-буксировщики мишеней Су-25БМ во время воздушной части парада в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве
20 из 20

Замкнули строй шесть штурмовиков Су-25, которые раскрасили небо в цвета российского флага.

© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
1 из 20

В России 9 мая ежегодно отмечается День Победы, проводимый в ознаменование победоносного завершения Великой Отечественной войны.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
2 из 20

Война длилась почти четыре года и стала самым крупным и кровопролитным вооруженным столкновением в истории человечества.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
3 из 20

Во время парада президент России Владимир Путин поздравил ветеранов, военных и всех россиян с Днем Победы.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
4 из 20

Парад прошел при участии более 12 тысяч военнослужащих.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
5 из 20

Владимир Путин в своей речи на параде подчеркнул, что советский народ "бился на смерть на всех рубежах, в жесточайших боях на земле, на море, в небе".

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
6 из 20

В параде приняла участие рота Военной академии РВСН. В этом году серпуховский филиал отметил 80-летие.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
7 из 20

Парадом командовал главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков, принимал парад министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
8 из 20

В составе пешей колонны промаршировали 37 парадных расчетов.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
9 из 20

В их числе офицеры, сержанты и солдаты видов и родов войск, соединений и воинских частей, слушатели и курсанты военно-учебных заведений.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
10 из 20

На фото: военнослужащие воздушно-десантных войск.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
11 из 20

В составе пешей колонны также прошли две парадные "коробки" женщин-военнослужащих.

© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
12 из 20

По Красной площади российской столицы проехала механизированная колонна из более чем 190 единиц вооружений и военной техники.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
13 из 20

На фото: "Бук-М3" 53-й зенитной ракетной Берлинской бригады. Эта техника способна сбивать самолеты стратегической или тактической авиации и баллистические и крылатые ракеты.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
14 из 20

По Красной площади проехала колонна 45-й гвардейской орденов Кутузова и Александра Невского бригады специального назначения на боевых машинах "Тайфун-ВДВ".

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
15 из 20

Также в параде приняли участие стратегические ракетные комплексы "Ярс".

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
16 из 20

Над Москвой прошел парадный строй из 76 самолетов и вертолетов.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
17 из 20

Открыли воздушную часть парада три тяжелых вертолета Ми-26, за ними прошли пятерки вертолетов Ми-8, Ми-24/Ми-35, Ка-52 и Ми-28Н.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
18 из 20

На фото: самолет-заправщик Ил-78 и стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
19 из 20

Полеты военных самолетов и вертолетов над Москвой были на высотах от 180 до 550 метров и на скорости от 200 до 550 километров в час.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
20 из 20

Замкнули строй шесть штурмовиков Су-25, которые раскрасили небо в цвета российского флага.

© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
 
День Победы-2021РоссияАлександр ШульгинНидерландыОбщество
 
 
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