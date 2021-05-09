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Посол России почтил память погибших красноармейцев в Праге

Посол России почтил память погибших красноармейцев в Праге

Спикер чешского парламента Радек Вондрачек, представители администрации президента Чехии и компартии республики, а также посол РФ Александр Змеевский возложили... РИА Новости, 09.05.2021

2021-05-09T12:15

2021-05-09T12:15

2021-05-09T12:21

день победы-2021

россия

день победы

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чехия

карловы вары

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ПРАГА, 9 мая – РИА Новости. Спикер чешского парламента Радек Вондрачек, представители администрации президента Чехии и компартии республики, а также посол РФ Александр Змеевский возложили 9 мая на Ольшанском кладбище в центре Праги цветы на могилы красноармейцев, павших при освобождении Чехословакии в 1945 году, передает корреспондент РИА Новости.При освобождении Чехословакии в 1945 году погибло около 140 тысяч воинов Красной Армии, 437 из них похоронены на Ольшанском кладбище в центре Праги.Традиционно в День Победы, 9 мая, к могилам красноармейцев приходят известные политики и видные представители общественности Чехии, чтобы почтить память тех, кто отдал жизни за освобождение республики от нацистов.В воскресенье цветы на могилы красноармейцев возложили спикер чешского парламента Радек Вондрачек, представители администрации президента республики, представители компартии, ряд других политиков и известных общественных деятелей. От посольства РФ в Чехии цветы возложил руководитель дипмиссии.В этот же день состоялись возложения цветов к захоронениям красноармейцев во многих населенных пунктах Чехии, в том числе в городах Брно и Карловы Вары, где в торжественных церемониях приняли участие представители генконсульств РФ в этих городах.Все памятные мероприятия проходили с учетом санитарных ограничений, действующих в рамках борьбы с коронавирусом. Участники церемоний имели на лице респираторы, также выдерживалась дистанция в 2 метра между ними.

россия

чехия

карловы вары

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, день победы, великая отечественная война (1941-1945), чехия, карловы вары