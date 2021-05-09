https://ria.ru/20210509/musk-1731533193.html

Илон Маск заявил в эфире сатирического шоу, что у него синдром Аспергера

Илон Маск заявил в эфире сатирического шоу, что у него синдром Аспергера

Миллиардер Илон Маск, выступая в роли ведущего сатирической передачи Saturday Night Live, заявил, что у него синдром Аспергера. РИА Новости, 09.05.2021

2021-05-09T07:03

2021-05-09T07:03

2021-05-09T07:03

илон маск

в мире

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Илон Маск заявил, что у него синдром Аспергера

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Миллиардер Илон Маск, выступая в роли ведущего сатирической передачи Saturday Night Live, заявил, что у него синдром Аспергера.Маск отметил, что "первый ведущий Saturday Night Live с синдромом Аспергера, или, по крайней мере, первый ведущий, который в этом признался".Не исключено, что с учетом характера передачи данное высказывание Маска могло быть сделано не всерьез.Синдром Аспергера - пожизненное расстройство, которое характеризуется выраженными трудностями в социальном общении, восприятии окружающего мира и стереотипным, повторяющимся комплексом интересов и занятий.

https://ria.ru/20210427/mars-1730072573.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

илон маск, в мире