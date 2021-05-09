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Илон Маск заявил в эфире сатирического шоу, что у него синдром Аспергера
Илон Маск заявил в эфире сатирического шоу, что у него синдром Аспергера
Миллиардер Илон Маск, выступая в роли ведущего сатирической передачи Saturday Night Live, заявил, что у него синдром Аспергера. РИА Новости, 09.05.2021
2021-05-09T07:03
2021-05-09T07:03
2021-05-09T07:03
илон маск
в мире
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Илон Маск заявил, что у него синдром Аспергера
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Миллиардер Илон Маск, выступая в роли ведущего сатирической передачи Saturday Night Live, заявил, что у него синдром Аспергера.Маск отметил, что "первый ведущий Saturday Night Live с синдромом Аспергера, или, по крайней мере, первый ведущий, который в этом признался".Не исключено, что с учетом характера передачи данное высказывание Маска могло быть сделано не всерьез.Синдром Аспергера - пожизненное расстройство, которое характеризуется выраженными трудностями в социальном общении, восприятии окружающего мира и стереотипным, повторяющимся комплексом интересов и занятий.
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илон маск, в мире
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости.
Миллиардер Илон Маск
, выступая в роли ведущего сатирической передачи Saturday Night Live, заявил, что у него синдром Аспергера.
Маск отметил, что "первый ведущий Saturday Night Live с синдромом Аспергера, или, по крайней мере, первый ведущий, который в этом признался".
Не исключено, что с учетом характера передачи данное высказывание Маска могло быть сделано не всерьез.
Синдром Аспергера - пожизненное расстройство, которое характеризуется выраженными трудностями в социальном общении, восприятии окружающего мира и стереотипным, повторяющимся комплексом интересов и занятий.