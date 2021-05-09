https://ria.ru/20210509/murashko-1731540557.html

Мурашко назвал сроки достижения коллективного иммунитета к COVID-19

Мурашко назвал сроки достижения коллективного иммунитета к COVID-19

Министр здравоохранения Михаил Мурашко рассчитывает, что коллективный иммунитет к коронавирусу будет обеспечен в России в сентябре. РИА Новости, 09.05.2021

2021-05-09T09:14

2021-05-09T09:14

2021-05-09T10:52

распространение коронавируса

коронавирус в россии

россия

михаил мурашко

общество

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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Министр здравоохранения Михаил Мурашко рассчитывает, что коллективный иммунитет к коронавирусу будет обеспечен в России в сентябре.Ранее он назвал минимальную цифру для этого — иммунитет должен сформироваться у 69,8 миллиона россиян.Массовая вакцинация от коронавируса началась в России в середине января. Как заявила на днях вице-премьер Татьяна Голикова, первый компонент получили уже 13,4 миллиона человек, а 9,4 миллиона человек вакцинировались полностью. Всего в России зарегистрированы четыре вакцины: "Спутник V", разработанный в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи при поддержке РФПИ, однокомпонентный вариант "Спутник Лайт", "ЭпиВакКорона", созданная в новосибирском центре "Вектор", и "КовиВак" от Центра имени Чумакова РАН. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, иммунитет, который вырабатывается после этих вакцин, защищает от всех известных мутаций коронавируса.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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коронавирус в россии, россия, михаил мурашко, общество