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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210509/murashko-1731540557.html
Мурашко назвал сроки достижения коллективного иммунитета к COVID-19
Мурашко назвал сроки достижения коллективного иммунитета к COVID-19
Министр здравоохранения Михаил Мурашко рассчитывает, что коллективный иммунитет к коронавирусу будет обеспечен в России в сентябре. РИА Новости, 09.05.2021
2021-05-09T09:14
2021-05-09T10:52
распространение коронавируса
коронавирус в россии
россия
михаил мурашко
общество
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Министр здравоохранения Михаил Мурашко рассчитывает, что коллективный иммунитет к коронавирусу будет обеспечен в России в сентябре.Ранее он назвал минимальную цифру для этого — иммунитет должен сформироваться у 69,8 миллиона россиян.Массовая вакцинация от коронавируса началась в России в середине января. Как заявила на днях вице-премьер Татьяна Голикова, первый компонент получили уже 13,4 миллиона человек, а 9,4 миллиона человек вакцинировались полностью. Всего в России зарегистрированы четыре вакцины: "Спутник V", разработанный в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи при поддержке РФПИ, однокомпонентный вариант "Спутник Лайт", "ЭпиВакКорона", созданная в новосибирском центре "Вектор", и "КовиВак" от Центра имени Чумакова РАН. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, иммунитет, который вырабатывается после этих вакцин, защищает от всех известных мутаций коронавируса.
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коронавирус в россии, россия, михаил мурашко, общество

Мурашко назвал сроки достижения коллективного иммунитета к COVID-19

09:14 09.05.2021 (обновлено: 10:52 09.05.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в Московском клиническом центре инфекционных болезней (МКЦИБ) "Вороновское"
Медицинские работники в Московском клиническом центре инфекционных болезней (МКЦИБ) Вороновское - РИА Новости, 1920, 09.05.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Министр здравоохранения Михаил Мурашко рассчитывает, что коллективный иммунитет к коронавирусу будет обеспечен в России в сентябре.
Ранее он назвал минимальную цифру для этого — иммунитет должен сформироваться у 69,8 миллиона россиян.
Массовая вакцинация от коронавируса началась в России в середине января. Как заявила на днях вице-премьер Татьяна Голикова, первый компонент получили уже 13,4 миллиона человек, а 9,4 миллиона человек вакцинировались полностью.
Всего в России зарегистрированы четыре вакцины: "Спутник V", разработанный в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи при поддержке РФПИ, однокомпонентный вариант "Спутник Лайт", "ЭпиВакКорона", созданная в новосибирском центре "Вектор", и "КовиВак" от Центра имени Чумакова РАН. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, иммунитет, который вырабатывается после этих вакцин, защищает от всех известных мутаций коронавируса.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииРоссияМихаил МурашкоОбщество
 
 
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