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Зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф во время военного парада Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов - РИА Новости, 1920, 09.05.2021
День Победы-2021
https://ria.ru/20210509/gretsiya-1731587082.html
В Афинах возложили венки и цветы к памятнику советским воинам
В Афинах возложили венки и цветы к памятнику советским воинам
Послы России и Казахстана в Греции, сотрудники дипломатических миссий, представители местных органов власти и общественности в День Победы возложили венки и... РИА Новости, 09.05.2021
2021-05-09T15:51
2021-05-09T15:56
день победы-2021
мелитон кантария
день победы
великая отечественная война (1941-1945)
вторая мировая война (1939-1945)
афины
в мире
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АФИНЫ, 9 мая - РИА Новости. Послы России и Казахстана в Греции, сотрудники дипломатических миссий, представители местных органов власти и общественности в День Победы возложили венки и цветы к памятнику советским воинам, павшим за свободу и независимость Греции, на проспекте Сингру в Афинах.Венок возложили посол России в Греции Андрей Маслов и военный атташе Александр Приходько. Затем российские военные возложили венки к могиле советского воина Николая Шевеля на союзническом кладбище в Палео Фалиро в Афинах. Венки к памятнику советским воинам возложили посол Казахстана в Греции Алексей Волков и сотрудники дипмиссии. Был возложен также венок от посольства Армении.Почтить память советских воинов-освободителей пришли мэр Калифеи Димитрис Карнавос, представители Координационного совета российских соотечественников, Ассоциация друзей Крыма, греко-российских ассоциаций, русских школ и детсадов, дочь Героя Советского Союза Мелитона Кантарии Циала.Младший сержант Мелитон Кантария и сержант Михаил Егоров под руководством лейтенанта Алексея Береста водрузили Знамя Победы на крыше здания Рейхстага. Циала Кантария почти 25 лет живет в Греции. В День Победы она пришла возложить цветы к памятнику советским воинам, павшим за свободу и независимость Греции, установленному на проспекте Сингру в Афинах.Она также поблагодарила российское правительство. "Они меня здесь разыскали, когда я приехала сюда. Не было такого мероприятия, чтобы меня не пригласили. И помощь оказывали, и до сих пор помогают", - отметила Кантария.Мелитона Кантарию забирали в армию дважды. "В 1939 году отца призвали в армию, там его застала война. В 1942 году отца ранили в руку и отпустили в отпуск. Потом пришел председатель колхоза и сказал: "Варламович, тебя вызывают на войну". Отец сказал, что раз так, то принесет голову Гитлера. Голову Гитлера он не принес, но мир принес", - рассказала Кантария.По ее словам, отцу очень тяжело давались воспоминания о войне. "Когда мой сын в школу пошел, он просил деда рассказать, как воевали, как поднимали знамя, отец начинал говорить, но у него слезы шли, он не мог от волнения говорить. Ему так трудно было, он говорит – "не могу рассказывать", - добавила дочь героя."Бессмертный полк" в Греции раньше был одним из самых многочисленных за рубежами России, но второй год из-за связанных с пандемией ограничений он не проводится. Акция состоялась в этом году в онлайн-режиме.
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мелитон кантария, день победы, великая отечественная война (1941-1945), вторая мировая война (1939-1945), афины, в мире

В Афинах возложили венки и цветы к памятнику советским воинам

15:51 09.05.2021 (обновлено: 15:56 09.05.2021)
 
© Фото : Russian Embassy in Greece/FacebookВозложение цветов к памятнику советским воинам, павшим за свободу и независимость Греции, на проспекте Сингру в Афинах
Возложение цветов к памятнику советским воинам, павшим за свободу и независимость Греции, на проспекте Сингру в Афинах - РИА Новости, 1920, 09.05.2021
© Фото : Russian Embassy in Greece/Facebook
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АФИНЫ, 9 мая - РИА Новости. Послы России и Казахстана в Греции, сотрудники дипломатических миссий, представители местных органов власти и общественности в День Победы возложили венки и цветы к памятнику советским воинам, павшим за свободу и независимость Греции, на проспекте Сингру в Афинах.
Венок возложили посол России в Греции Андрей Маслов и военный атташе Александр Приходько. Затем российские военные возложили венки к могиле советского воина Николая Шевеля на союзническом кладбище в Палео Фалиро в Афинах. Венки к памятнику советским воинам возложили посол Казахстана в Греции Алексей Волков и сотрудники дипмиссии. Был возложен также венок от посольства Армении.
Почтить память советских воинов-освободителей пришли мэр Калифеи Димитрис Карнавос, представители Координационного совета российских соотечественников, Ассоциация друзей Крыма, греко-российских ассоциаций, русских школ и детсадов, дочь Героя Советского Союза Мелитона Кантарии Циала.
Младший сержант Мелитон Кантария и сержант Михаил Егоров под руководством лейтенанта Алексея Береста водрузили Знамя Победы на крыше здания Рейхстага. Циала Кантария почти 25 лет живет в Греции. В День Победы она пришла возложить цветы к памятнику советским воинам, павшим за свободу и независимость Греции, установленному на проспекте Сингру в Афинах.
"Я очень рада. Я горжусь, что я его дочь. Спасибо всем-всем, кто помнит и уважает моего отца. Мои дети, мои внуки и внучки, правнуки - все гордятся моим отцом", - сказала Кантария российским журналистам.
Она также поблагодарила российское правительство. "Они меня здесь разыскали, когда я приехала сюда. Не было такого мероприятия, чтобы меня не пригласили. И помощь оказывали, и до сих пор помогают", - отметила Кантария.
© РИА Новости / Владимир Гребнев / Перейти в фотобанкСоветские солдаты Михаил Егоров (справа) и Мелитон Кантария , водрузившие Знамя победы над берлинским Рейхстагом в мае 1945 года
Советские солдаты Михаил Егоров (справа) и Мелитон Кантария , водрузившие Знамя победы над берлинским Рейхстагом в мае 1945 года - РИА Новости, 1920, 09.05.2021
© РИА Новости / Владимир Гребнев
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Советские солдаты Михаил Егоров (справа) и Мелитон Кантария , водрузившие Знамя победы над берлинским Рейхстагом в мае 1945 года
Мелитона Кантарию забирали в армию дважды. "В 1939 году отца призвали в армию, там его застала война. В 1942 году отца ранили в руку и отпустили в отпуск. Потом пришел председатель колхоза и сказал: "Варламович, тебя вызывают на войну". Отец сказал, что раз так, то принесет голову Гитлера. Голову Гитлера он не принес, но мир принес", - рассказала Кантария.
По ее словам, отцу очень тяжело давались воспоминания о войне. "Когда мой сын в школу пошел, он просил деда рассказать, как воевали, как поднимали знамя, отец начинал говорить, но у него слезы шли, он не мог от волнения говорить. Ему так трудно было, он говорит – "не могу рассказывать", - добавила дочь героя.
"Бессмертный полк" в Греции раньше был одним из самых многочисленных за рубежами России, но второй год из-за связанных с пандемией ограничений он не проводится. Акция состоялась в этом году в онлайн-режиме.
Знамя Победы на здании Рейхстага в Берлине - РИА Новости, 1920, 30.04.2020
30 апреля 2020, 02:4375 лет Великой Победы
Знамя Победы над рейхстагом в Берлине (1945)
 
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