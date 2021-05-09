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В Афинах возложили венки и цветы к памятнику советским воинам
В Афинах возложили венки и цветы к памятнику советским воинам
Послы России и Казахстана в Греции, сотрудники дипломатических миссий, представители местных органов власти и общественности в День Победы возложили венки и... РИА Новости, 09.05.2021
2021-05-09T15:51
2021-05-09T15:51
2021-05-09T15:56
день победы-2021
мелитон кантария
день победы
великая отечественная война (1941-1945)
вторая мировая война (1939-1945)
афины
в мире
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АФИНЫ, 9 мая - РИА Новости. Послы России и Казахстана в Греции, сотрудники дипломатических миссий, представители местных органов власти и общественности в День Победы возложили венки и цветы к памятнику советским воинам, павшим за свободу и независимость Греции, на проспекте Сингру в Афинах.Венок возложили посол России в Греции Андрей Маслов и военный атташе Александр Приходько. Затем российские военные возложили венки к могиле советского воина Николая Шевеля на союзническом кладбище в Палео Фалиро в Афинах. Венки к памятнику советским воинам возложили посол Казахстана в Греции Алексей Волков и сотрудники дипмиссии. Был возложен также венок от посольства Армении.Почтить память советских воинов-освободителей пришли мэр Калифеи Димитрис Карнавос, представители Координационного совета российских соотечественников, Ассоциация друзей Крыма, греко-российских ассоциаций, русских школ и детсадов, дочь Героя Советского Союза Мелитона Кантарии Циала.Младший сержант Мелитон Кантария и сержант Михаил Егоров под руководством лейтенанта Алексея Береста водрузили Знамя Победы на крыше здания Рейхстага. Циала Кантария почти 25 лет живет в Греции. В День Победы она пришла возложить цветы к памятнику советским воинам, павшим за свободу и независимость Греции, установленному на проспекте Сингру в Афинах.Она также поблагодарила российское правительство. "Они меня здесь разыскали, когда я приехала сюда. Не было такого мероприятия, чтобы меня не пригласили. И помощь оказывали, и до сих пор помогают", - отметила Кантария.Мелитона Кантарию забирали в армию дважды. "В 1939 году отца призвали в армию, там его застала война. В 1942 году отца ранили в руку и отпустили в отпуск. Потом пришел председатель колхоза и сказал: "Варламович, тебя вызывают на войну". Отец сказал, что раз так, то принесет голову Гитлера. Голову Гитлера он не принес, но мир принес", - рассказала Кантария.По ее словам, отцу очень тяжело давались воспоминания о войне. "Когда мой сын в школу пошел, он просил деда рассказать, как воевали, как поднимали знамя, отец начинал говорить, но у него слезы шли, он не мог от волнения говорить. Ему так трудно было, он говорит – "не могу рассказывать", - добавила дочь героя."Бессмертный полк" в Греции раньше был одним из самых многочисленных за рубежами России, но второй год из-за связанных с пандемией ограничений он не проводится. Акция состоялась в этом году в онлайн-режиме.
https://ria.ru/20200430/1570675544.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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мелитон кантария, день победы, великая отечественная война (1941-1945), вторая мировая война (1939-1945), афины, в мире
АФИНЫ, 9 мая - РИА Новости.
Послы России
и Казахстана в Греции
, сотрудники дипломатических миссий, представители местных органов власти и общественности в День Победы возложили венки и цветы к памятнику советским воинам, павшим за свободу и независимость Греции, на проспекте Сингру в Афинах
.
Венок возложили посол России в Греции Андрей Маслов и военный атташе Александр Приходько. Затем российские военные возложили венки к могиле советского воина Николая Шевеля на союзническом кладбище в Палео Фалиро в Афинах. Венки к памятнику советским воинам возложили посол Казахстана в Греции Алексей Волков и сотрудники дипмиссии. Был возложен также венок от посольства Армении.
Почтить память советских воинов-освободителей пришли мэр Калифеи Димитрис Карнавос, представители Координационного совета российских соотечественников, Ассоциация друзей Крыма, греко-российских ассоциаций, русских школ и детсадов, дочь Героя Советского Союза Мелитона Кантарии
Циала.
Младший сержант Мелитон Кантария и сержант Михаил Егоров под руководством лейтенанта Алексея Береста водрузили Знамя Победы на крыше здания Рейхстага. Циала Кантария почти 25 лет живет в Греции. В День Победы она пришла возложить цветы к памятнику советским воинам, павшим за свободу и независимость Греции, установленному на проспекте Сингру в Афинах.
"Я очень рада. Я горжусь, что я его дочь. Спасибо всем-всем, кто помнит и уважает моего отца. Мои дети, мои внуки и внучки, правнуки - все гордятся моим отцом", - сказала Кантария российским журналистам.
Она также поблагодарила российское правительство. "Они меня здесь разыскали, когда я приехала сюда. Не было такого мероприятия, чтобы меня не пригласили. И помощь оказывали, и до сих пор помогают", - отметила Кантария.
Мелитона Кантарию забирали в армию дважды. "В 1939 году отца призвали в армию, там его застала война. В 1942 году отца ранили в руку и отпустили в отпуск. Потом пришел председатель колхоза и сказал: "Варламович, тебя вызывают на войну". Отец сказал, что раз так, то принесет голову Гитлера. Голову Гитлера он не принес, но мир принес", - рассказала Кантария.
По ее словам, отцу очень тяжело давались воспоминания о войне. "Когда мой сын в школу пошел, он просил деда рассказать, как воевали, как поднимали знамя, отец начинал говорить, но у него слезы шли, он не мог от волнения говорить. Ему так трудно было, он говорит – "не могу рассказывать", - добавила дочь героя.
"Бессмертный полк" в Греции раньше был одним из самых многочисленных за рубежами России, но второй год из-за связанных с пандемией ограничений он не проводится. Акция состоялась в этом году в онлайн-режиме.