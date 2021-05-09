https://ria.ru/20210509/delo-1731567894.html
На Украине завели несколько дел из-за коммунистической символики
На Украине завели несколько дел из-за коммунистической символики
Украинские правоохранители возбудили три уголовных дела из-за использования коммунистической символики в День памяти и примирения, который отмечается 8 мая,... РИА Новости, 09.05.2021
2021-05-09T12:36
2021-05-09T12:36
2021-05-09T16:29
день победы
великая отечественная война (1941-1945)
германия
украина
общество
происшествия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155321/39/1553213913_0:0:2933:1651_1920x0_80_0_0_4d66bbeb75fae8e000faf8ead744cf82.jpg
КИЕВ, 9 мая - РИА Новости. Украинские правоохранители возбудили три уголовных дела из-за использования коммунистической символики в День памяти и примирения, который отмечается 8 мая, сообщил заместитель главы Нацполиции Александр Фацевич.На Украине 8 мая отмечают День памяти и примирения. Этот праздник учредили в марте 2015 года. Таким образом, страна фактически приобщилась к традиции отмечать Победу над нацистской Германией по западноевропейскому образцу. Кроме того, на Украине продолжают отмечать День Победы 9 мая.Украинские правоохранители возбудили пять уголовных дел из-за использования запрещенной в стране символики на мероприятиях, посвященных празднованию Дня Победы, позже уточнил глава Нацполиции Игорь Клименко.Отмечается, что все нарушения были зафиксированы во время празднования Дня памяти и примирения и квалифицированы как "пропаганда коммунистического и нацистского тоталитарных режимов", за что виновным может грозить до пяти лет лишения свободы.С мая 2015 года на Украине действует закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт нацпамяти публиковал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий.
https://ria.ru/20210509/pobeda-1731487464.html
германия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/155321/39/1553213913_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_5d6b89ffb8fd08887488e3b4f0473ddb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
день победы, великая отечественная война (1941-1945), германия, украина, общество, происшествия, в мире
КИЕВ, 9 мая - РИА Новости. Украинские правоохранители возбудили три уголовных дела из-за использования коммунистической символики в День памяти и примирения, который отмечается 8 мая, сообщил заместитель главы Нацполиции Александр Фацевич.
На Украине
8 мая отмечают День памяти и примирения. Этот праздник учредили в марте 2015 года. Таким образом, страна фактически приобщилась к традиции отмечать Победу над нацистской Германией
по западноевропейскому образцу. Кроме того, на Украине продолжают отмечать День Победы 9 мая.
"В Николаевской области местная жительница на крыше дома закрепила флаг красного цвета с коммунистической символикой и установила две фотографии с георгиевской лентой. В Житомирской области на территории ООО "Автомир" на флагштоке одним из работников был размещен флаг красного цвета с коммунистической символикой. В Запорожье возле памятника "Воинам-автомобилистам" неизвестный закрепил флаг красного цвета с надписью "Полк победы 1941-1945". По всем событиям полицией возбуждены уголовные производства", - приводит слова Фацевича сайт МВД.
Украинские правоохранители возбудили пять уголовных дел из-за использования запрещенной в стране символики на мероприятиях, посвященных празднованию Дня Победы, позже уточнил глава Нацполиции Игорь Клименко
.
"В Единый реестр внесены пять сообщений об уголовных правонарушениях, связанных с изготовлением и использованием запрещенной символики. Сейчас также Национальной полицией составлено девять админпротоколов", - приводит слова Клименко сайт МВД Украины.
Отмечается, что все нарушения были зафиксированы во время празднования Дня памяти и примирения и квалифицированы как "пропаганда коммунистического и нацистского тоталитарных режимов", за что виновным может грозить до пяти лет лишения свободы.
С мая 2015 года на Украине действует закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт нацпамяти публиковал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий.