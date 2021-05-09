https://ria.ru/20210509/delo-1731567894.html

На Украине завели несколько дел из-за коммунистической символики

На Украине завели несколько дел из-за коммунистической символики

Украинские правоохранители возбудили три уголовных дела из-за использования коммунистической символики в День памяти и примирения, который отмечается 8 мая,... РИА Новости, 09.05.2021

2021-05-09T12:36

2021-05-09T12:36

2021-05-09T16:29

день победы

великая отечественная война (1941-1945)

германия

украина

общество

происшествия

в мире

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КИЕВ, 9 мая - РИА Новости. Украинские правоохранители возбудили три уголовных дела из-за использования коммунистической символики в День памяти и примирения, который отмечается 8 мая, сообщил заместитель главы Нацполиции Александр Фацевич.На Украине 8 мая отмечают День памяти и примирения. Этот праздник учредили в марте 2015 года. Таким образом, страна фактически приобщилась к традиции отмечать Победу над нацистской Германией по западноевропейскому образцу. Кроме того, на Украине продолжают отмечать День Победы 9 мая.Украинские правоохранители возбудили пять уголовных дел из-за использования запрещенной в стране символики на мероприятиях, посвященных празднованию Дня Победы, позже уточнил глава Нацполиции Игорь Клименко.Отмечается, что все нарушения были зафиксированы во время празднования Дня памяти и примирения и квалифицированы как "пропаганда коммунистического и нацистского тоталитарных режимов", за что виновным может грозить до пяти лет лишения свободы.С мая 2015 года на Украине действует закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт нацпамяти публиковал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий.

https://ria.ru/20210509/pobeda-1731487464.html

германия

украина

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день победы, великая отечественная война (1941-1945), германия, украина, общество, происшествия, в мире