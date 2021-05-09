Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210509/delo-1731567894.html
На Украине завели несколько дел из-за коммунистической символики
На Украине завели несколько дел из-за коммунистической символики
Украинские правоохранители возбудили три уголовных дела из-за использования коммунистической символики в День памяти и примирения, который отмечается 8 мая,... РИА Новости, 09.05.2021
2021-05-09T12:36
2021-05-09T16:29
день победы
великая отечественная война (1941-1945)
германия
украина
общество
происшествия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155321/39/1553213913_0:0:2933:1651_1920x0_80_0_0_4d66bbeb75fae8e000faf8ead744cf82.jpg
КИЕВ, 9 мая - РИА Новости. Украинские правоохранители возбудили три уголовных дела из-за использования коммунистической символики в День памяти и примирения, который отмечается 8 мая, сообщил заместитель главы Нацполиции Александр Фацевич.На Украине 8 мая отмечают День памяти и примирения. Этот праздник учредили в марте 2015 года. Таким образом, страна фактически приобщилась к традиции отмечать Победу над нацистской Германией по западноевропейскому образцу. Кроме того, на Украине продолжают отмечать День Победы 9 мая.Украинские правоохранители возбудили пять уголовных дел из-за использования запрещенной в стране символики на мероприятиях, посвященных празднованию Дня Победы, позже уточнил глава Нацполиции Игорь Клименко.Отмечается, что все нарушения были зафиксированы во время празднования Дня памяти и примирения и квалифицированы как "пропаганда коммунистического и нацистского тоталитарных режимов", за что виновным может грозить до пяти лет лишения свободы.С мая 2015 года на Украине действует закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт нацпамяти публиковал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий.
https://ria.ru/20210509/pobeda-1731487464.html
германия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/155321/39/1553213913_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_5d6b89ffb8fd08887488e3b4f0473ddb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
день победы, великая отечественная война (1941-1945), германия, украина, общество, происшествия, в мире

На Украине завели несколько дел из-за коммунистической символики

12:36 09.05.2021 (обновлено: 16:29 09.05.2021)
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкФлаг СССР
Флаг СССР - РИА Новости, 1920, 09.05.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КИЕВ, 9 мая - РИА Новости. Украинские правоохранители возбудили три уголовных дела из-за использования коммунистической символики в День памяти и примирения, который отмечается 8 мая, сообщил заместитель главы Нацполиции Александр Фацевич.
На Украине 8 мая отмечают День памяти и примирения. Этот праздник учредили в марте 2015 года. Таким образом, страна фактически приобщилась к традиции отмечать Победу над нацистской Германией по западноевропейскому образцу. Кроме того, на Украине продолжают отмечать День Победы 9 мая.
"В Николаевской области местная жительница на крыше дома закрепила флаг красного цвета с коммунистической символикой и установила две фотографии с георгиевской лентой. В Житомирской области на территории ООО "Автомир" на флагштоке одним из работников был размещен флаг красного цвета с коммунистической символикой. В Запорожье возле памятника "Воинам-автомобилистам" неизвестный закрепил флаг красного цвета с надписью "Полк победы 1941-1945". По всем событиям полицией возбуждены уголовные производства", - приводит слова Фацевича сайт МВД.
Украинские правоохранители возбудили пять уголовных дел из-за использования запрещенной в стране символики на мероприятиях, посвященных празднованию Дня Победы, позже уточнил глава Нацполиции Игорь Клименко.
"В Единый реестр внесены пять сообщений об уголовных правонарушениях, связанных с изготовлением и использованием запрещенной символики. Сейчас также Национальной полицией составлено девять админпротоколов", - приводит слова Клименко сайт МВД Украины.
Отмечается, что все нарушения были зафиксированы во время празднования Дня памяти и примирения и квалифицированы как "пропаганда коммунистического и нацистского тоталитарных режимов", за что виновным может грозить до пяти лет лишения свободы.
С мая 2015 года на Украине действует закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт нацпамяти публиковал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий.
Военный парад, посвящённый годовщине Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 09.05.2021
Вчера, 08:00
Борцы с Днем Победы замолчали: чего они испугались
 
День ПобедыВеликая Отечественная война (1941-1945)ГерманияУкраинаОбществоПроисшествияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:54На Кубе возложили цветы у мавзолея павших советских солдат
02:50Венесуэльцы устроили флешмоб в честь Дня Победы
02:40WSJ: США могут перебросить войска из Афганистана ближе к границам России
02:24Россиянам назвали способы повысить зарплату на треть
02:20Кадыров потребовал от Израиля извинений за столкновения с палестинцами
02:10Эксперт предупредил об опасности плесени на стенах квартир
02:02Бывший мэр Риги раскритиковал власти за закрытие памятника Освободителям
01:56На Украине избили стрингера Ruptly после интервью у прохожих о Дне Победы
01:54"Может не надо ехать?" Манижа ответила критикам песни для Евровидения
01:29Пушков рассказал, о какой России мечтает Байден
01:15Эксперты объяснили опасность платежей с телефоном в руках
00:49Источник сообщил о гибели 16 человек при подрыве автобуса в Афганистане
00:47В Братиславе младенца насмерть зажало дверьми лифта
00:43Израиль обвинил ХАМАС в запуске двух ракет
00:25В Иерусалиме 14 палестинцев пострадали в столкновениях с полицией
00:14При взрыве у полицейского участка в Сомали погибли шесть человек
23:57Девушку, пропавшую под Волгоградом, нашли мертвой
23:46Дипломат предостерег от глумления над подвигом советских воинов
23:42Армия Чада заявила об уничтожении повстанцев
23:41Поиски главы омского Минздрава приостановили до утра
Лента новостейМолния