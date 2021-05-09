https://ria.ru/20210509/berlin-1731564263.html

Посол России возложил венок к памятнику Воину-освободителю в Берлине

Посол России возложил венок к памятнику Воину-освободителю в Берлине

Дипломаты из России и стран СНГ в День Победы возложили венки к подножию памятника Воину-освободителю в мемориальном комплексе в берлинском Трептов-парке. РИА Новости, 09.05.2021

2021-05-09T12:05

2021-05-09T12:05

2021-05-09T12:05

день победы-2021

россия

сергей нечаев (дипломат)

день победы

великая отечественная война (1941-1945)

германия

берлин (город)

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БЕРЛИН, 9 мая - РИА Новости. Дипломаты из России и стран СНГ в День Победы возложили венки к подножию памятника Воину-освободителю в мемориальном комплексе в берлинском Трептов-парке.В церемонии участвовали посол РФ Сергей Нечаев, а также послы Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана, представители правительства и МИД ФРГ, бундестага ФРГ, властей Берлина и федеральных земель, другие официальные лица, общественные организации.Возложение венков открылось с минуты молчания у подножья 12-метровому памятнику советскому воину с девочкой на руках. Главы делегаций выстроились в ряд напротив установленных на специальных подставках венков.Затем дипломаты, официальные лица и другие участники с букетами в руках поднялись по ступеням наверх к постаменту памятника, внутри которого расположен небольшой зал. Стены зала украшены мозаичным панно, которое изображает представителей разных народов, возлагающих цветы на могилу советских воинов, павших в Великой Отечественной и Второй мировой войнах. Делегации возложили цветы в памятном зале и спустились вниз.Второй год подряд из-за пандемии коронавируса церемония официально проходит в закрытом режиме, однако тысячи жителей немецкой столицы, соблюдая все необходимые санитарные требования, посещают в этот день Трептов-парк. Среди них - потомки ветеранов Великой Отечественной войны и участников Сопротивления, активисты общественных организаций, простые немцы. За порядком на территории комплекса следит полиция.Ранее в Берлине организаторы марша "Бессмертный полк" сообщили РИА Новости, что акция не состоится из-за жёстких правил, которые предъявляет полиция к такого рода собраниям из-за пандемии.Подвиг героя Великой Отечественной войны Николая Масалова, вынесшего в апреле 1945 года из-под огня немецкого ребёнка, лег в основу сюжета монумента Воина-освободителя в Трептов-парке. Центральная скульптура в исполнении Евгения Вучетича - фигура советского воина: левой рукой солдат держит спасенную им немецкую девочку, прижимая ее к груди, правой сжимает меч. Под ногой у него разбитая немецкая свастика. Этот солдат стал символом освободительной миссии Советского Союза и победы над врагом.Также в честь подвига Масалова в Берлине на мосту Потсдамер Брюке через Ландвер-канал установлена памятная медная доска. На ней есть надпись на немецком и русском языках: "В ходе боев за Берлин 30 апреля 1945 года возле этого моста, рискуя жизнью, он спас из огня оказавшегося между двумя фронтами ребенка".Мемориальный комплекс в Трептов-парке был торжественно открыт советским комендантом Берлина Александром Котиковым 8 мая 1949 года. Это один из самых известных монументов в память о павших в борьбе против фашизма советских солдатах в мире. На территории комплекса в братских могилах захоронены 7,2 тысячи человек.

https://ria.ru/20210509/pobeda-1731540683.html

https://ria.ru/20210508/prazdnik-1731489992.html

https://ria.ru/20210509/putin-1731557724.html

https://ria.ru/20210509/pobeda-1730682865.html

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россия, сергей нечаев (дипломат), день победы, великая отечественная война (1941-1945), германия, берлин (город)