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"Они восхищались": кто стоит за очернением подвигов советских солдат
"Они восхищались": кто стоит за очернением подвигов советских солдат
Искажение фактов, борьба с памятниками и отрицание ведущей роли Красной армии в победе над фашизмом — в последние годы Запад всеми силами старается принизить... РИА Новости, 08.05.2021
2021-05-08T08:00
2021-05-08T09:06
россия
великая отечественная война (1941-1945)
безопасность
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости, Николай Протопопов. Искажение фактов, борьба с памятниками и отрицание ведущей роли Красной армии в победе над фашизмом — в последние годы Запад всеми силами старается принизить заслуги СССР в разгроме гитлеровского режима. Представители все большего числа европейских стран пытаются переписать историю и отодвинуть подвиги советского народа на второй план. Почему так происходит и что с этим делать, разбиралось РИА Новости. Несравнимые потериГоворя о роли и вкладе СССР в победу над фашизмом, стоит обратиться к сухим цифрам. В разные годы Великой Отечественной против Красной армии одновременно действовали от 190 до 270 отборных дивизий. За четыре года войны на советско-германском фронте было уничтожено 607 дивизий вермахта. Противник безвозвратно потерял более 8,5 миллиона человек, а общие потери превысили десять миллионов солдат и офицеров. В то же время другие страны антигитлеровской коалиции все вместе разгромили 176 немецких дивизий. Масштабы мобилизации, желание и готовность советских граждан защищать Родину впечатляют не только историков. Только в первую неделю Великой Отечественной под ружье встали пять миллионов триста тысяч человек. Научный руководитель Российского военно-исторического общества Михаил Мягков уточнил в беседе с РИА Новости, что Красная армия приняла на себя удар трех четвертей военной мощи Германии и ее союзников."Вместе с вермахтом действовали итальянская, венгерская и румынская армии, финские, словацкие и хорватские войска, французские, бельгийские, фламандские легионы СС и другие, — отметил он. — И даже после открытия западными странами второго фронта в июне 1944-го две трети дивизий — большая часть вермахта — воевали против СССР".Именно Красная армия переломила хребет немецкой военной машине, нанеся ей невосполнимый ущерб. Мягков упомянул Сталинградскую битву, в которой было уничтожено более полутора миллионов солдат и офицеров вермахта. Советские войска при этом тоже понесли колоссальные потери: более 1,1 миллиона человек."Примерно в это же время гремело сражение при Эль-Аламейне, которое сегодня западная историография относит к важнейшему и переломному эпизоду Второй мировой, — добавил историк. — Для сравнения: британцы тогда потеряли 13-15 тысяч бойцов, 35-40 тысяч — германо-итальянские войска. Или взять битву при атолле Мидуэй летом 1942-го. Японский флот лишился четырех авианосцев, США — одного. Потери японцев — три тысячи, у американцев счет шел на сотни. Абсолютно несопоставимо с тем, что происходило на советско-германском фронте".Мировое признаниеПричем, продолжает Мягков, ранее главенствующую роль Советского Союза в разгроме гитлеровской Германии признавало как военное, так и политическое руководство западных стран. Так, президент США Франклин Рузвельт заявлял, что самые значительные и переломные события Второй мировой войны произошли именно благодаря СССР.В письме Сталину он назвал победу Красной армии и разгром "самого могущественного врага" эпическими и великолепными. Жителям и защитникам Сталинграда в знак благодарности Рузвельт прислал грамоту с выражением восхищения храбростью, самоотверженностью и силой духа, остановившими "волну нашествия".Король Великобритании, в свою очередь, приказал изготовить и передать в дар особый меч с гравировкой: "Гражданам Сталинграда, крепким как сталь, от короля Георга VI в знак глубокого восхищения британского народа". Кроме того, напоминает Мягков, Рузвельт не раз заявлял, что военная техника и продукты, поставляемые Москве по программе ленд-лиза, оказали на исход войны "незначительное влияние". "Западные лидеры понимали, что русские сами делают историю и способны самостоятельно не только разгромить Гитлера, но и восстановить свою страну, — подчеркивает Мягков. — Во многом по этой причине и был открыт второй фронт. На Западе осознали, что если русские одни освободят и свою страну, и всю Европу, то англичане и американцы останутся ни с чем".Советское руководство просило союзников открыть второй фронт и начать боевые действия против Германии в Западной Европе с момента нападения немцев на СССР. Однако правительства США и Великобритании всячески тянули, ограничившись высадкой войск в Северной Африке. "Пока они собирались открыть второй фронт — с июня 1942-го по 6 июня 1944-го, на советско-германском фронте погибли более пяти миллионов солдат и офицеров Красной армии, — указывает Мягков. — Но СССР выиграл бы войну и без второго фронта. Конечно, сдвинулись бы сроки, увеличились бы потери. Однако большинство военных историков уверены: СССР бы победил. Об этом говорят цифры и факты". Сила в правдеВ советское время даже в условиях холодной войны было трудно представить, что среди серьезных западных историков, научных сотрудников кто-то взялся бы оспаривать решающую роль СССР в победе над Германией. Сегодня же все перевернулось: белое стало черным, черное — белым. Сталина обвиняют в развязывании Второй мировой войны, в "заваливании врага трупами", утверждают, что без ленд-лиза Красная армия была не способна победить. "И только бравый солдат Райан, которого спасают в известном голливудском фильме, оказывается, освободил всю Европу, — говорит историк. — Россия сейчас находится под жесточайшим идеологическим и экономическим прессом. Это напоминает 1930-е, когда СССР был в положении осажденной крепости: Германия выступала открыто против нас, желая захватить территории, а другие западные страны способствовали гитлеровской агрессии".Мягков уверен, что для восстановления исторической справедливости России в таких условиях следует занять более активную наступательную позицию. Также необходимо напоминать европейским странам, что на их территории в свое время совершались многие тяжкие преступления против целых народов."Например, поставить вопрос о геноциде украинского, белорусского и еврейского населения Польшей на территории Западной Украины и Белоруссии, продолжавшемся вплоть до 1939-го, — уточняет Мягков. — Ведь через концлагерь под Белостоком прошли тысячи людей, жившие в ужасных условиях, страдающие от жестоких издевательств. А вся Европа перед войной и в годы войны фактически объединилась под нацистской свастикой. Даже нейтральная Швеция поставляла Германии уголь, а Швейцария хранила деньги нацистов. Это надо обсуждать, в том числе в Европарламенте".Как бы то ни было, целенаправленное искажение исторических фактов продолжается. При этом оскверняют захоронения, массово сносят памятники советским освободителям Европы. Особенно активны Польша и страны Прибалтики. Под надуманными предлогами уничтожается память о сотнях тысяч красноармейцев, отдавших жизнь за свободу европейцев. Например, неожиданно выясняется, что скульптура портит ландшафт какого-либо парка или угрожает безопасности прохожих. В 2017-м в Польше приняли поправки к закону о пропаганде коммунизма. Теперь местные власти обязаны сносить советские монументы — это касается порядка 230 памятников солдатам Красной армии по всей стране. Зачастую мемориальные места разрушают варварскими способами. Так, в 2017-м в польском городе Тшчанке в нарушение всех юридических норм и международных договоренностей снесли братскую могилу-мавзолей советских солдат. По последним данным посольства России в Варшаве, в стране пока остается около 100 неразрушенных памятных сооружений. В Литве в 2017-м снесли памятник советским активистам, убитым в 1946-м "лесными братьями", а еще через год демонтировали монумент, посвященный советским воинам-освободителям. Городские власти Праги в 2020-м демонтировали памятник маршалу Ивану Коневу, под командованием которого в 1945-м советские солдаты освободили столицу Чехии. И подобных примеров все больше. Не отстают от европейцев и украинцы. Например, недавно во Львове демонтировали 30-метровую гранитную стелу, установленную в 1970-м в честь освобождения города и всей Украины от фашистов. Отдельные элементы монумента разместят в музее "Территория террора". Украинские националисты неоднократно оскверняли памятники советским воинам, оставаясь безнаказанными. Так, они несколько раз обливали краской и пытались снести скульптуру над могилой генерала Ватутина, освобождавшего Киев.*Экстремистская организация, запрещенная в России.
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россия, великая отечественная война (1941-1945), безопасность

"Они восхищались": кто стоит за очернением подвигов советских солдат

08:00 08.05.2021 (обновлено: 09:06 08.05.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Гребнев / Перейти в фотобанкЗнамя Победы на здании Рейхстага в Берлине
Знамя Победы на здании Рейхстага в Берлине - РИА Новости, 1920, 08.05.2021
© РИА Новости / Владимир Гребнев
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости, Николай Протопопов. Искажение фактов, борьба с памятниками и отрицание ведущей роли Красной армии в победе над фашизмом — в последние годы Запад всеми силами старается принизить заслуги СССР в разгроме гитлеровского режима. Представители все большего числа европейских стран пытаются переписать историю и отодвинуть подвиги советского народа на второй план. Почему так происходит и что с этим делать, разбиралось РИА Новости.

Несравнимые потери

Говоря о роли и вкладе СССР в победу над фашизмом, стоит обратиться к сухим цифрам. В разные годы Великой Отечественной против Красной армии одновременно действовали от 190 до 270 отборных дивизий.
За четыре года войны на советско-германском фронте было уничтожено 607 дивизий вермахта. Противник безвозвратно потерял более 8,5 миллиона человек, а общие потери превысили десять миллионов солдат и офицеров. В то же время другие страны антигитлеровской коалиции все вместе разгромили 176 немецких дивизий.
Масштабы мобилизации, желание и готовность советских граждан защищать Родину впечатляют не только историков. Только в первую неделю Великой Отечественной под ружье встали пять миллионов триста тысяч человек.
На марше части Юго-Западного фронта - РИА Новости, 1920, 21.08.2020
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"Об этом не говорят": что США потребовали за помощь по ленд-лизу
Научный руководитель Российского военно-исторического общества Михаил Мягков уточнил в беседе с РИА Новости, что Красная армия приняла на себя удар трех четвертей военной мощи Германии и ее союзников.
"Вместе с вермахтом действовали итальянская, венгерская и румынская армии, финские, словацкие и хорватские войска, французские, бельгийские, фламандские легионы СС и другие, — отметил он. — И даже после открытия западными странами второго фронта в июне 1944-го две трети дивизий — большая часть вермахта — воевали против СССР".
Именно Красная армия переломила хребет немецкой военной машине, нанеся ей невосполнимый ущерб. Мягков упомянул Сталинградскую битву, в которой было уничтожено более полутора миллионов солдат и офицеров вермахта. Советские войска при этом тоже понесли колоссальные потери: более 1,1 миллиона человек.
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкВеликая отечественная война (1941-1945). Гитлеровский солдат
Великая отечественная война 1941-1945 гг. Гитлеровский солдат - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
© РИА Новости / РИА Новости
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Великая отечественная война (1941-1945). Гитлеровский солдат
"Примерно в это же время гремело сражение при Эль-Аламейне, которое сегодня западная историография относит к важнейшему и переломному эпизоду Второй мировой, — добавил историк. — Для сравнения: британцы тогда потеряли 13-15 тысяч бойцов, 35-40 тысяч — германо-итальянские войска. Или взять битву при атолле Мидуэй летом 1942-го. Японский флот лишился четырех авианосцев, США — одного. Потери японцев — три тысячи, у американцев счет шел на сотни. Абсолютно несопоставимо с тем, что происходило на советско-германском фронте".
© РИА Новости / Эммануил Евзерихин / Перейти в фотобанкБойцы рабочего батальона ведут огонь в районе завода "Красный Октябрь"
Бойцы рабочего батальона ведут огонь в районе завода Красный Октябрь - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
© РИА Новости / Эммануил Евзерихин
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Бойцы рабочего батальона ведут огонь в районе завода "Красный Октябрь"

Мировое признание

Причем, продолжает Мягков, ранее главенствующую роль Советского Союза в разгроме гитлеровской Германии признавало как военное, так и политическое руководство западных стран. Так, президент США Франклин Рузвельт заявлял, что самые значительные и переломные события Второй мировой войны произошли именно благодаря СССР.
В письме Сталину он назвал победу Красной армии и разгром "самого могущественного врага" эпическими и великолепными. Жителям и защитникам Сталинграда в знак благодарности Рузвельт прислал грамоту с выражением восхищения храбростью, самоотверженностью и силой духа, остановившими "волну нашествия".
Король Великобритании, в свою очередь, приказал изготовить и передать в дар особый меч с гравировкой: "Гражданам Сталинграда, крепким как сталь, от короля Георга VI в знак глубокого восхищения британского народа".
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Кроме того, напоминает Мягков, Рузвельт не раз заявлял, что военная техника и продукты, поставляемые Москве по программе ленд-лиза, оказали на исход войны "незначительное влияние".
"Западные лидеры понимали, что русские сами делают историю и способны самостоятельно не только разгромить Гитлера, но и восстановить свою страну, — подчеркивает Мягков. — Во многом по этой причине и был открыт второй фронт. На Западе осознали, что если русские одни освободят и свою страну, и всю Европу, то англичане и американцы останутся ни с чем".
© Фото : US NavyВысадка американских военных на десантном корабле на нормандский пляж Омаха во Франции. 6 июня 1944
Высадка американских военных на десантном корабле на нормандский пляж Омаха во Франции. 6 июня 1944 - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
© Фото : US Navy
Высадка американских военных на десантном корабле на нормандский пляж Омаха во Франции. 6 июня 1944
Советское руководство просило союзников открыть второй фронт и начать боевые действия против Германии в Западной Европе с момента нападения немцев на СССР. Однако правительства США и Великобритании всячески тянули, ограничившись высадкой войск в Северной Африке.
"Пока они собирались открыть второй фронт — с июня 1942-го по 6 июня 1944-го, на советско-германском фронте погибли более пяти миллионов солдат и офицеров Красной армии, — указывает Мягков. — Но СССР выиграл бы войну и без второго фронта. Конечно, сдвинулись бы сроки, увеличились бы потери. Однако большинство военных историков уверены: СССР бы победил. Об этом говорят цифры и факты".
© РИА Новости / Тимофей Мельник / Перейти в фотобанкКолонна советских воинов марширует по берлинским улицам, 7 сентября 1945
Колонна советских воинов марширует по берлинским улицам, 7 сентября 1945 - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
© РИА Новости / Тимофей Мельник
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Колонна советских воинов марширует по берлинским улицам, 7 сентября 1945

Сила в правде

В советское время даже в условиях холодной войны было трудно представить, что среди серьезных западных историков, научных сотрудников кто-то взялся бы оспаривать решающую роль СССР в победе над Германией. Сегодня же все перевернулось: белое стало черным, черное — белым. Сталина обвиняют в развязывании Второй мировой войны, в "заваливании врага трупами", утверждают, что без ленд-лиза Красная армия была не способна победить.
"И только бравый солдат Райан, которого спасают в известном голливудском фильме, оказывается, освободил всю Европу, — говорит историк. — Россия сейчас находится под жесточайшим идеологическим и экономическим прессом. Это напоминает 1930-е, когда СССР был в положении осажденной крепости: Германия выступала открыто против нас, желая захватить территории, а другие западные страны способствовали гитлеровской агрессии".
Мягков уверен, что для восстановления исторической справедливости России в таких условиях следует занять более активную наступательную позицию. Также необходимо напоминать европейским странам, что на их территории в свое время совершались многие тяжкие преступления против целых народов.
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"Например, поставить вопрос о геноциде украинского, белорусского и еврейского населения Польшей на территории Западной Украины и Белоруссии, продолжавшемся вплоть до 1939-го, — уточняет Мягков. — Ведь через концлагерь под Белостоком прошли тысячи людей, жившие в ужасных условиях, страдающие от жестоких издевательств. А вся Европа перед войной и в годы войны фактически объединилась под нацистской свастикой. Даже нейтральная Швеция поставляла Германии уголь, а Швейцария хранила деньги нацистов. Это надо обсуждать, в том числе в Европарламенте".
Как бы то ни было, целенаправленное искажение исторических фактов продолжается. При этом оскверняют захоронения, массово сносят памятники советским освободителям Европы. Особенно активны Польша и страны Прибалтики. Под надуманными предлогами уничтожается память о сотнях тысяч красноармейцев, отдавших жизнь за свободу европейцев. Например, неожиданно выясняется, что скульптура портит ландшафт какого-либо парка или угрожает безопасности прохожих.
© РИА Новости / Алексей Букчин / Перейти в фотобанкСнос памятника Благодарности солдатам Красной армии, павшим в ходе боевых действий времен Великой Отечественной войны, в Скарышевском парке Варшавы
Снос памятника Благодарности солдатам Красной армии, павшим в ходе боевых действий времен Великой Отечественной войны, в Скарышевском парке Варшавы - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
© РИА Новости / Алексей Букчин
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Снос памятника Благодарности солдатам Красной армии, павшим в ходе боевых действий времен Великой Отечественной войны, в Скарышевском парке Варшавы
В 2017-м в Польше приняли поправки к закону о пропаганде коммунизма. Теперь местные власти обязаны сносить советские монументы — это касается порядка 230 памятников солдатам Красной армии по всей стране. Зачастую мемориальные места разрушают варварскими способами. Так, в 2017-м в польском городе Тшчанке в нарушение всех юридических норм и международных договоренностей снесли братскую могилу-мавзолей советских солдат. По последним данным посольства России в Варшаве, в стране пока остается около 100 неразрушенных памятных сооружений.
© AP Photo / Petr David JosekДемонтаж памятника маршалу Коневу в Праге
Демонтаж памятника маршалу Коневу в Праге - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
© AP Photo / Petr David Josek
Демонтаж памятника маршалу Коневу в Праге
В Литве в 2017-м снесли памятник советским активистам, убитым в 1946-м "лесными братьями", а еще через год демонтировали монумент, посвященный советским воинам-освободителям. Городские власти Праги в 2020-м демонтировали памятник маршалу Ивану Коневу, под командованием которого в 1945-м советские солдаты освободили столицу Чехии. И подобных примеров все больше.
Не отстают от европейцев и украинцы. Например, недавно во Львове демонтировали 30-метровую гранитную стелу, установленную в 1970-м в честь освобождения города и всей Украины от фашистов. Отдельные элементы монумента разместят в музее "Территория террора". Украинские националисты неоднократно оскверняли памятники советским воинам, оставаясь безнаказанными. Так, они несколько раз обливали краской и пытались снести скульптуру над могилой генерала Ватутина, освобождавшего Киев.
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкФрагмент памятника генералу Николаю Ватутину в Киеве, облитый красной краской представителями националистической организации "С14"*. 13 апреля 2018
Фрагмент памятника генералу Николаю Ватутину в Киеве, облитый красной краской представителями националистической организации С14. 13 апреля 2018 - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
© РИА Новости / Стрингер
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Фрагмент памятника генералу Николаю Ватутину в Киеве, облитый красной краской представителями националистической организации "С14"*. 13 апреля 2018
*Экстремистская организация, запрещенная в России.
 
РоссияВеликая Отечественная война (1941-1945)Безопасность
 
 
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